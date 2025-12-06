अगर आप भी पीएम मोदी से करना चाहते हैं बात, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं. परीक्षा के समय में बच्चों की बढ़ती टेंशन और उससे प्रभावित होते अभिभावकों और शिक्षकों से एक बार फिर पीएम मोदी संवाद करेंगे. हर साल की तरह इस साल भी देशभर के 10 चुनिंदा छात्र, शिक्षक और अभिभावकों से पीएम करियर और तनाव से जुड़ी सीधी बात करेंगे.

परीक्षा पास आते ही, यह पहल हर बच्चे को प्रोत्साहित करता है और सही मार्गदर्शन की तरह काम करता है, जिससे उन्हें आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देनी की प्रेरणा मिलती है.

ऐसे में अगर आप भी पीएम मोदी से सीधा संवाद करना चाहते हैं तो, My Gov पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

शुरू हुई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

परीक्षा पे चर्चा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी, उनके माता-पिता और शिक्षक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2026 है. आप रजिस्ट्रेशन innovateindia1.mygov.in पर जाकर कर सकते हैं.

कौन ले सकता है इसमें पार्ट?

PPP में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के अभ्यर्थी, अभिभावक और शिक्षक भाग ले सकते हैं.

PPP का उद्देश्य

हर साल आयोजित होने वाले इस पहल में पीएम मोदी अभ्यर्थियों से बात करते हैं और परीक्षा से न डरने की कुछ टिप्स शेयर करते हैं. इतना ही नहीं, इस दौरान वह बच्चों को ये भी हिदायत देते हैं कि परीक्षा जीवन का अंत नहीं है बल्कि सीखने की एक अच्छी शुरुआत है.

अभिभावकों और शिक्षकों से चर्चा

पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा के दौरान अभिभावकों और शिक्षकों से इस विषय पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से बच्चों को किसी भी तरह के कंपैरिजन से दूर रखा जाए और वो खुद भी चिंता मुक्त रह सकते हैं.

इस तरह कर सकते है रजिस्ट्रेशन

परीक्षा पे चर्चा 2026 में भाग लेने के लिए सबसे पहले innovateindia1.mygov.in पर जाएं. होमपोज Participate Now पर क्लिक करें. इसके बाद से अपनी कैटेगरी यानी छात्र, शिक्षक या अभिभावक का चुनाव करें. अपने मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए My Gov पोर्टल पर लॉगिन करें. इसके बाद से MCQ को पूरा करें और सभी जानकारी देने के बाद फॉर्म सबमिट करें.

