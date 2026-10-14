जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व प्रोफेसर और मणिपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद आंगोमचा बिमोल अकोइजम की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. JNU में लगे एक कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए जांच में शामिल होने का औपचारिक नोटिस जारी किया है.

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यह नोटिस दिल्ली पुलिस के वसंत कुंज नॉर्थ थाने की ओर से जारी किया गया है. पुलिस ने नए आपराधिक कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 35(3) के तहत यह नोटिस भेजा है, जिसमें सांसद को थाने में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है. आइए जानते हैं कि इस मामले में क्या कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है...

क्या है मामला और पुलिस का एक्शन?

JNU में प्रोफेसर रहने के दौरान बिमोल अकोइजम पर एक कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था. इस शिकायत के सिलसिले में वसंत कुंज नॉर्थ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. BNSS की धारा 35(3) के तहत जारी किए गए नोटिस का मुख्य उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को बिना तुरंत गिरफ्तार किए जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने और अपनी बात रखने का मौका देना होता है. पुलिस का कहना है कि मामले के तथ्यों की निष्पक्ष जांच के लिए प्रोफेसर अकोइजम का बयान दर्ज करना जरूरी है.

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NCW पहुंचा बीजेपी महिला मोर्चा

इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक हलचलों में भी भारी तेजी आई है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रूप कुमारी चौधरी के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया के. राहटकर से मुलाकात की.

बीजेपी महिला मोर्चा ने NCW अध्यक्ष को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है. बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह के गंभीर मामलों पर त्वरित और कड़ा एक्शन होना चाहिए.

राजनीतिक गलियारों में गरमाया माहौल

चूंकि बिमोल अकोइजम JNU के जाने-माने प्रोफेसर रहे हैं और वर्तमान में संसद सदस्य (MP) हैं, इसलिए इस नोटिस और महिला आयोग में दर्ज शिकायत के बाद राजधानी दिल्ली और मणिपुर के राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है. एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस मामले में आगे की पूछताछ और साक्ष्य जुटाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी और सत्ताधारी दलों के बीच इस मुद्दे पर बयानों का दौर शुरू होने के आसार हैं.

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