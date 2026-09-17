बिना एग्जाम दिए पाएं सरकारी नौकरी, इंटरव्यू भी नहीं, 23757 वैकेंसी... चूके तो पछताएंगे

सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए भारतीय डाक विभाग (इंड‍िया पोस्ट) बड़ा मौका लेकर आया है. डाकिया और पोस्टमास्टर बनने की चाहत रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बिना किसी लिखित परीक्षा और बिना किसी इंटरव्यू के सीधे भर्ती पाने का शानदार अवसर है. इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS), शाखा पोस्टमास्टर (BPM) और सहायक शाखा पोस्टमास्टर (ABPM) के 23,757 पदों पर बंपर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. 10वीं पास युवाओं के लिए यह इस साल की सबसे बड़ी और आसान भर्तियों में से एक है.

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भर्ती की 5 मुख्य बातें

पद का नाम: ग्रामीण डाक सेवक (GDS), BPM और ABPM

कुल वैकेंसी: 23,757 पद (देशभर के विभिन्न पोस्टल सर्कल्स के लिए)

चयन प्रक्रिया: कोई लिखित परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं. चयन पूरी तरह से 10वीं कक्षा के अंकों की मेरिट (Merit) के आधार पर होगा.

आवेदन की शुरुआत: ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

वेतनमान

BPM (शाखा पोस्टमास्टर): ₹12,000 से ₹29,380 प्रति माह (टीआरसीए स्लॉट)

ABPM/GDS: ₹10,000 से ₹24,470 प्रति माह (टीआरसीए स्लॉट)

कौन कर सकता है आवेदन? (योग्यताएं और नियम)

1. शैक्षणिक योग्यता- अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं (High School) पास होना अनिवार्य है. 10वीं कक्षा में गणित (Mathematics) और अंग्रेजी (English) विषय पढ़ा होना और उनमें पास होना जरूरी है.

2. स्थानीय भाषा का ज्ञान- आप जिस राज्य या पोस्टल सर्कल के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहां की आधिकारिक स्थानीय भाषा आपने कम से कम 10वीं कक्षा तक पढ़ी होनी चाहिए.

3. आयु सीमा- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 40 वर्ष

आयु में छूट (नियमानुसार)

OBC वर्ग: 3 वर्ष की छूट

SC/ST वर्ग: 5 वर्ष की छूट

दिव्यांग (PwBD): 10 वर्ष की छूट

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अन्य अनिवार्य योग्यताएं

कंप्यूटर का ज्ञान: बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए.

साइकिल चलाना: साइकिल चलाने की जानकारी होना अनिवार्य है.

आजीविका के साधन: अभ्यर्थी के पास आजीविका के पर्याप्त अन्य साधन (Adequate Means of Livelihood) होने चाहिए.

कैसे बनेगी मेरिट और कैसे होगा चयन?

इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें न तो कोई प्रतियोगी परीक्षा होगी और न ही कोई इंटरव्यू. आवेदकों द्वारा 10वीं बोर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर ऑटो-जनरेटेड मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. जिन उम्मीदवारों के 10वीं में अच्छे मार्क्स हैं, उनके सीधे सिलेक्शन होने के चांस बेहद ज्यादा हैं. मेरिट सूची जारी होने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा.

आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले इंडिया पोस्ट के आधिकारिक GDS पोर्टल (indiapostgdsonline.gov.in) पर जाएं.

सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करें.

अपनी बेसिक डिटेल्स और 10वीं के मार्क्स दर्ज करके फॉर्म भरें.

अपने प्रिफरेंस (पोस्टल सर्कल/डिविजन) का चयन करें.

निर्धारित आवेदन शुल्क (जनरल/ओबीसी के लिए ₹100; एससी/एसटी/महिला/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए निशुल्क) का भुगतान कर सबमिट करें.

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