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कहीं मेरिट तो कहीं एग्जाम बेसिस पर सिलेक्शन, 4000 से अधिक पद, 90 हजार से ज्यादा है सैलरी

सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे उम्मीदवारों के लिए कई सारे मौके हैं. इस हफ्ते देश के अलग-अलग विभागों में 4 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. 

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इन सरकारी पदों पर आई हजारों वैकेंसी.
इन सरकारी पदों पर आई हजारों वैकेंसी.

रेलवे हो, पंजाब हाईकोर्ट या DRDO... इस हफ्ते देश के अलग-अलग विभागों में 4 हजार से अधिक पदों पर नौकरी के लिए आवेदन मांगे गए है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इन पदों पर अभी तक आवेदन नहीं किया है, वह समय रहते आवेदन कर लें. लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि किन-किन पदों पर भर्ती निकली है? आवेदन की आखिरी  तारीख क्या है, आवेदन शुल्क कितना देना होगा और हर महीने कितने पैसे मिलेंगे. 

रेलवे में भर्ती 

पद का नाम- अप्रेंटिस
पदों की संख्या- 2,008
आवेदन शुरू होने की तारीख- 7 अक्टूबर, 2026 
आवेदन की लास्ट डेट- 6 नवंबर, 2026
योग्यता- 10वीं पास 
एज लिमिट- अधिकतम एज 24 साल 
सिलेक्शन प्रोसेस- मेरिट बेसिस 
सैलरी- रेलवे के नियमों के मुताबिक
इस लिंक से करें अप्लाई- www.rrcjaipur.in

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पंजाब हाईकोर्ट 

पद का नाम- क्लर्क 
पदों की संख्या- 1,270
आवेदन शुरू होने की तारीख- 7 अक्टूबर, 2026 
आवेदन की लास्ट डेट- 4 नवंबर, 2026
योग्यता- 10वीं पास तक पंजाबी में पढ़ाई के साथ ही ग्रेजुएशन की डिग्री  
एज लिमिट- 18 साल से 37 साल 
सिलेक्शन प्रोसेस- कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 
कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 
सैलरी- हर महीने 29,200 रुपये मिलेंगे. 
इस लिंक से करें अप्लाई- sssc.gov.in 

एमपी हाईकोर्ट 

पद का नाम- स्टेनोग्राफर समेत अन्य 
पदों की संख्या-418
आवेदन शुरू होने की तारीख- 6 अक्टूबर, 2026 
आवेदन की लास्ट डेट- 27 अक्टूबर, 2026
योग्यता- ग्रेजुएशन की डिग्री और टाइपिंग आनी चाहिए
एज लिमिट- अधिकतम एज 45 साल 
सिलेक्शन प्रोसेस- प्रीलिम्स एग्जाम, हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट 
सैलरी- 19,500 से लेकर 91,300 रुपये 
इस लिंक से करें अप्लाई- mphc.gov.in 

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DRDO 

पद का नाम- अप्रेंटिस समेत अन्य 
पदों की संख्या-195
आवेदन शुरू होने की तारीख- 1 अक्टूबर, 2026 
आवेदन की लास्ट डेट- 30 अक्टूबर, 2026
योग्यता- बीई, बीटेक या ITI की डिग्री 
एज लिमिट- न्यूनतम एज 18 साल 
सिलेक्शन प्रोसेस- मेरिट और इंटरव्यू बेसिस पर 
सैलरी- अप्रेटिंस के नियमों के मुताबिक
इस लिंक से करें अप्लाई- drdo.gov.in 

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