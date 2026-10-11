कहीं मेरिट तो कहीं एग्जाम बेसिस पर सिलेक्शन, 4000 से अधिक पद, 90 हजार से ज्यादा है सैलरी

रेलवे हो, पंजाब हाईकोर्ट या DRDO... इस हफ्ते देश के अलग-अलग विभागों में 4 हजार से अधिक पदों पर नौकरी के लिए आवेदन मांगे गए है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इन पदों पर अभी तक आवेदन नहीं किया है, वह समय रहते आवेदन कर लें. लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि किन-किन पदों पर भर्ती निकली है? आवेदन की आखिरी तारीख क्या है, आवेदन शुल्क कितना देना होगा और हर महीने कितने पैसे मिलेंगे.

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रेलवे में भर्ती

पद का नाम- अप्रेंटिस

पदों की संख्या- 2,008

आवेदन शुरू होने की तारीख- 7 अक्टूबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट- 6 नवंबर, 2026

योग्यता- 10वीं पास

एज लिमिट- अधिकतम एज 24 साल

सिलेक्शन प्रोसेस- मेरिट बेसिस

सैलरी- रेलवे के नियमों के मुताबिक

इस लिंक से करें अप्लाई- www.rrcjaipur.in

पंजाब हाईकोर्ट

पद का नाम- क्लर्क

पदों की संख्या- 1,270

आवेदन शुरू होने की तारीख- 7 अक्टूबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट- 4 नवंबर, 2026

योग्यता- 10वीं पास तक पंजाबी में पढ़ाई के साथ ही ग्रेजुएशन की डिग्री

एज लिमिट- 18 साल से 37 साल

सिलेक्शन प्रोसेस- कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट,

कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

सैलरी- हर महीने 29,200 रुपये मिलेंगे.

इस लिंक से करें अप्लाई- sssc.gov.in

एमपी हाईकोर्ट

पद का नाम- स्टेनोग्राफर समेत अन्य

पदों की संख्या-418

आवेदन शुरू होने की तारीख- 6 अक्टूबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट- 27 अक्टूबर, 2026

योग्यता- ग्रेजुएशन की डिग्री और टाइपिंग आनी चाहिए

एज लिमिट- अधिकतम एज 45 साल

सिलेक्शन प्रोसेस- प्रीलिम्स एग्जाम, हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट

सैलरी- 19,500 से लेकर 91,300 रुपये

इस लिंक से करें अप्लाई- mphc.gov.in

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DRDO

पद का नाम- अप्रेंटिस समेत अन्य

पदों की संख्या-195

आवेदन शुरू होने की तारीख- 1 अक्टूबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट- 30 अक्टूबर, 2026

योग्यता- बीई, बीटेक या ITI की डिग्री

एज लिमिट- न्यूनतम एज 18 साल

सिलेक्शन प्रोसेस- मेरिट और इंटरव्यू बेसिस पर

सैलरी- अप्रेटिंस के नियमों के मुताबिक

इस लिंक से करें अप्लाई- drdo.gov.in

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