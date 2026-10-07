एनआईटी (NIT) वारंगल से 2023 में पासआउट हुए छात्र साई भरत ने बी.टेक की पढ़ाई पूरी करने के महज कुछ ही सालों के भीतर टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बड़ा मुकाम हासिल किया. कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन करने वाले भरत फिलहाल दिग्गज टेक कंपनी अमेजन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर-II (SDE-II) के पद पर कार्यरत हैं, जहां वे 'अमेजन पे' ऐप की टीम का हिस्सा हैं.

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तेलंगाना के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक में पहुंचे भरत की यह यात्रा दर्शाती है कि कैसे बेहतर टेक्निकल स्किल्स सीखने, लगातार नए प्रयोग और निरंतर प्रयास सॉफ्टवेयर उद्योग में सफलता के नये दरवाजे खोल सकते हैं.

NIT वारंगल से टेक इंडस्ट्री तक का सफर

एक सोशल मीड‍िया पोस्ट से मिली जानकारी के अनुसार भरत ने साल 2023 में एनआईटी वारंगल से कंप्यूटर साइंस में बी.टेक पूरा किया. यह संस्थान भारत के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में गिना जाता है और अपने कंप्यूटर साइंस व टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के लिए जाना जाता है.

ज्यादातर इंजीनियरिंग छात्रों के लिए किसी ग्लोबल टेक कंपनी में काम करना एक बड़ा मील का पत्थर होता है. कॉलेज से सीधे अमेजन तक का भरत का यह सफर उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है, जो अपनी पढ़ाई के दौरान मजबूत तकनीकी नींव तैयार करते हैं.

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डिग्री पूरी करने के बाद भरत ने टेक सेक्टर में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की और बहुत ही कम समय में वे अमेज़न में SDE-II के पद तक पहुंच गए.

'अमेजन पे' ऐप के लिए कर रहे काम

अमेजन में SDE-II के तौर पर भरत 'अमेजन पे' ऐप की कोर टीम के साथ काम कर रहे हैं. इस भूमिका में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रॉडक्ट्स को बेहतर बनाने और उन्हें मेंटेन करने की जिम्मेदारी शामिल होती है, जिसका इस्तेमाल रोजाना करोड़ों ग्राहक करते हैं. 'अमेजन पे' जैसे विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने का मतलब जटिल तकनीकी प्रणालियों को संभालना और उन्हें ग्राहकों के लिए भरोसेमंद बनाए रखना है.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर के करियर में SDE-II का पद एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है. यह रोल शुरुआती एंट्री-लेवल पदों की तुलना में अधिक जिम्मेदारियां लाता है, जिसमें बड़े टेक्निकल प्रोजेक्ट्स को संभालना और प्रॉडक्ट डेवलपमेंट में सीधा योगदान देना शामिल है.

लाखों का पैकेज

अमेजन में भरत का सालाना पैकेज इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. बता दें कि टेक कंपनियों में सैलरी पैकेज के कई हिस्से होते हैं, जिसमें फिक्स्ड सैलरी, परफॉर्मेंस बोनस और स्टॉक-बेस्ड कंपंसेशन (RSUs) शामिल होते हैं. इसलिए हर कर्मचारी के पैकेज का ढांचा उनकी भूमिका, अनुभव और अन्य कारकों के आधार पर अलग हो सकता है. इसल‍िए इसकी पुष्ट‍ि नहीं की जा सकती है, लेकिन दावा है कि उनका पैकेज काफी अच्छा है.

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भारत के युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए दिग्गज टेक कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले ऐसे पैकेजेस हमेशा से एक बड़ा सपना रहे हैं. बी.टेक पूरा करने के महज दो-तीन सालों के भीतर भरत को मिला यह मुकाम और उनकी करियर ग्रोथ वाकई काबिले तारीफ है.

सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स हैं असली ताकत

भरत की सफलता यह भी बताती है कि सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लेना काफी नहीं है, बल्कि व्यावहारिक स्किल्स विकसित करना बेहद जरूरी है. टेक इंडस्ट्री में कदम रखने वाले कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की गहरी समझ होना बेहद आवश्यक है.

अमेजन जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में जगह बनाने के लिए एक कठिन और प्रतिस्पर्धी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. जैसे-जैसे प्रोफेशनल्स अनुभव हासिल करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां और करियर के अवसर भी तेजी से बढ़ते हैं.

कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए साई भरत की यह कहानी एक उदाहरण है कि कैसे सही दिशा में की गई पढ़ाई और मेहनत आपको ग्लोबल टेक इंडस्ट्री के शिखर तक पहुंचा सकती है.

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