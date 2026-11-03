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Patisa Recipe: दिवाली पर 2 कप बेसन से बनाएं हलवाई जैसा रेशेदार पतीसा, मुंह में घुल जाएगा स्वाद, बेहद आसान है रेसिपी

घर पर आप बाजार जैसा रेशेदार पतीसा बना सकते हैं, जिसके लिए आपको बेसन और चाशनी की जरूरत होगी. इस दिवाली आप अपने घर पर आसानी से इस रेसिपी को फॉलो करके पतीसा तैयार कर सकते हैं.

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पतीसा मिनटों में बना सकते हैं. (PHOTO:AI)
पतीसा मिनटों में बना सकते हैं. (PHOTO:AI)

How to Make Patisa: दिवाली पर बाजार से कई तरह की मिठाइयां खरीदकर लोग घर लाते हैं और इन गुलाब जामुन, बर्फी, सोन पापड़ी के अलावा पतीसा भी लोगों को बहुत पसंद आता है और इनको दिवाली पर लोग एक-दूसरे को गिफ्ट भी करते हैं. मगर बाजार से मिलावटी मिठाइयां खरीदने से अच्छा है कि आप घर पर ही बच्चों की फेवरेट मिठाइयां तैयार कर सकते हैं.

इसमें सबसे आसान और टेस्टी पतीसा आप बना सकते हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और घर पर ही हल्का, रेशेदार और  मुंह में घुल जाने वाली शेप वाला पतीसा आप तैयार कर सकते हैं. अक्सर लोग सोचते हैं कि हलवाई जैसा परतदार और खस्ता पतीसा घर पर बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सही चाशनी और फेंटने के तरीके से इसे बड़ी आसानी से घर पर तैयार किया जा सकता है. आइए घर पर पतीसा बनाने की आसान रेसिपी के बारे में जानते हैं. 

पतीसा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

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बेसन: 2 कप 
देसी घी: 1 कप
चीनी: 2 कप
इलायची पाउडर: ½ छोटा चम्मच 
केसर: 10–12 धागे 
पिस्ता: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटे हुए) 
बादाम: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटे हुए)
पानी: 1 कप

पतीसा बनाने का आसान तरीका

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  1. सबसे पहले एक गहरी कड़ाही लें और उसमें देसी घी में बेसन को अच्छी तरह से भून लें. करीब 12 से 15 मिनट तक भूनने और गोल्डन होने के बाद गैंस बंद करके उसे निकाल लें. 
  2. दूसरी कड़ाही में चीनी और पानी मिलाकर मिडियम फ्लेम पर गैस पर रखें और चीनी जब घुल जाए तो इसमें केसर और इलायची पाउडर डालकर चाशनी को पकाएं. 
  3. चाशनी को तैयार करने के बाद इसमें भुना हुआ बेसन धीरे-धीरे चलाते हुए डालें, ताकि उसमें गांठे न बनाएं. 
  4. बेसन डालने के बाद देसी घी को ऊपर से थोड़ा-थोड़ा डालकर मिक्स करके चलाते जाएं. इस मिश्रण को एक साथ लगातार चलाते रहें, जब तक कि यह हल्का, फूला हुआ रेशेदार न दिखने लगे. 
  5. एक ट्रे या थाली में आप थोड़ा-सा घी लगाकर चिकना कर लें और फिर इसमें मिश्रण को फैला दें. आखिर में ऊपर से बादाम-पिस्ता डालकर गार्निश कर लें. 
  6. जब यह ठंडा हो जाए तो अच्छी तरह से सेट हो जाए, तो चाकू की मदद से चौकोर शेप में काट लें. आपका पतीसा तैयार है. 

इस तरीके से करें स्टोर

  • पतीसा को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही उसे एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करना चाहिए.
  • डिब्बे को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी न रहें. 
  • नमी और हवा से बचाकर रखने पर पतीसा 10 से 15 दिनों तक आराम से क्रिस्पी और फ्रेश बना रहता है.  

प्रो टिप: 

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अगर आपको घर पर हलवाई जैसा असली रेशेदार और हल्का पतीसा बनाना है, तो सबसे जरूरी चाशनी की कंसिस्टेंसी और फेंटना है.चाशनी एकदम सही एक तार की होनी चाहिए, क्योंकि अगर चाशनी पतली रह जाती है तो पतीसा चिपचिपा बनता है.वहीं, ज्यादा गाढ़ी हुई तो पतीसा कड़ा हो जाता है. बेसन मिलाने के बाद मिश्रण को लगातार फेंटना बहुत जरूरी है, इससे पतीसा में हवा भरती है और रेशेदार टेक्सचर भी मिलता है.

 

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