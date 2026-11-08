दिवाली की लंबी छुट्टी ने बनाया 'फेवरेट BOSS', अब इस स्टार्टअप में नौकरी मांगने वालों की लगी लाइन

आज के दौर में जब कॉर्पोरेट जगत में लंबे काम के घंटे, कड़े ऑफिस रूल्स और वर्क-लाइफ बैलेंस की कमी को लेकर लगातार बहस छिड़ी रहती है, वहीं इंदौर के एक छोटे स्टार्टअप ने टैलेंट को आकर्षित करने का एक अनोखा और दिल जीतने वाला तरीका ढूंढ निकाला है. यह तरीका है, कर्मचारियों को उनके परिवार और खुशियों के लिए पूरा वक्त देना.

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मामला इंदौर की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी 'फीडबॉक्स' का है. कंपनी के को-फाउंडर यश कुलश्रेष्ठ ने हाल ही में लिंक्डइन पर अपने ऑफिस का दिवाली हॉलिडे कैलेंडर शेयर किया. बस फिर क्या था, यह पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और महज 24 घंटे के भीतर कंपनी के पास 250 से ज्यादा जॉब एप्लीकेशन की बाढ़ आ गई.

क्या था इस हॉलिडे कैलेंडर में खास?

4 नवंबर: ऑफिस में मिठाइयां और गिफ्ट्स का वितरण.

5 और 6 नवंबर: घर से काम करने (Work From Home) की सुविधा.

लंबी छुट्टियां और आधा दिन का ब्रेक: ताकि कर्मचारी बिना किसी हड़बड़ी के अपने होमटाउन जा सकें और त्योहार का पूरा आनंद लेकर 11 नवंबर को वापस ऑफिस लौट सकें. इसके अलावा, कर्मचारियों को यह छूट भी दी गई थी कि वे अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए अपनी छुट्टियों को आगे भी बढ़ा सकते हैं.

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यश कुलश्रेष्ठ ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में इसकी वजह बताते हुए लिखा था, 'लगभग हमारी पूरी टीम जिसमें मैं और आयुषी भी शामिल हैं, इंदौर से बाहर की हैं. इसलिए हमें साल भर में अपने परिवार के साथ बिताने के लिए बहुत कम दिन मिलते हैं.' उनका मानना था कि जो कर्मचारी अपने घर से दूर रहते हैं, उन्हें सिर्फ त्योहार आने-जाने के सफर में ही अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं करनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस और जबरदस्त रिस्पांस

इस पोस्ट को जहां एक तरफ हजारों लोगों ने सराहा और सरासर पॉजिटिव पहल बताया, वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इतनी बुनियादी चीजें (जैसे त्योहार की छुट्टी और हाइब्रिड वर्क) आज के समय में असाधारण सुविधाएं बन गई हैं, जबकि यह सामान्य वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए.

हालांकि, बहस के बीच इस कदम का फीडबॉक्स को जबरदस्त फायदा मिला. यश के मुताबिक, एक ही दिन में 250 से ज्यादा आवेदन आ गए, जिसमें इंटर्न्स और फ्रेशर्स से लेकर ऑपरेशंस हेड और CXO लेवल के उम्मीदवार तक शामिल थे. इस वायरल पोस्ट के बाद लिंक्डइन पर उनके फॉलोअर्स में भी करीब 16,000 की बढ़ोतरी हुई. कंपनी अब इन रिज्यूमे को फ्यूचर हायरिंग (खासकर वीडियो एडिटर्स और AI एडिटर्स की भर्ती) के लिए सुरक्षित रख रही है.

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लंबी छुट्टी के बावजूद कैसे मैनेज होता है काम?

साल 2019 में स्थापित यह एजेंसी यूनिकॉर्न और लिस्टेड स्टार्टअप्स के साथ काम करती है. ऐसे में एक हफ्ते का ब्रेक मैनेज करना आसान नहीं होता. लेकिन यश बताते हैं कि इसके लिए पूरी प्लानिंग तीन हफ्ते पहले ही कर ली जाती है:

क्लाइंट्स को पहले ही छुट्टियों की जानकारी दे दी जाती है ताकि बड़े प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हो जाएं. इस दौरान कोई नया काम नहीं लिया जाता, केवल जरूरी रिक्वेस्ट और छोटे-मोटे रिवीजन्स ही संभाले जाते हैं. यश का कहना है कि यह कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, बल्कि उनकी कंपनी सालों से इस नियम का पालन करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी.

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