अगर आप भी हैं Graduate तो हो जाइए तैयार! बैंकिंग सेक्टर में निकली 11 हजार से ज्यादा नौकरियां

बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अगस्त की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने 11,403 कस्टमर सर्विस एसोसिएट (CSA / क्लर्क) पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

और पढ़ें

यह भर्ती देश के 11 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार IBPS के आधिकारिक पोर्टल ibps.in पर जाकर 21 अगस्त 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. यह पूरी भर्ती प्रक्रिया कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस (CRP CSA-XVI) के तहत आयोजित की जा रही है.

भर्ती से जुड़ी मुख्य बातें

कुल पदों की संख्या: 11,403 पद

पद का नाम: कस्टमर सर्विस एसोसिएट (CSA / क्लर्क)

आवेदन की तिथियां: 1 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026

आधिकारिक वेबसाइट: ibps.in

योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय (Arts/Science/Commerce) में स्नातक की डिग्री होनी अनिवार्य है.

आयु सीमा: अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए. (आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी).

Advertisement

चयन प्रक्रिया और परीक्षा तिथि

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा:

प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam): अक्टूबर 2026 में आयोजित की जाएगी.

मुख्य परीक्षा (Main Exam): दिसंबर 2026 में आयोजित होगी.

स्थानीय भाषा परीक्षा (Local Language Proficiency Test - LLPT): मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर "CRP CSA-XVI Online Application" लिंक पर क्लिक करें.

अपनी वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके नया रजिस्ट्रेशन करें.

आवेदन फॉर्म में मांगी गई अपनी सभी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी ध्यानपूर्वक भरें.

फोटो, सिग्नेचर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

अपनी श्रेणी (Category) के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालकर रख लें.

नोट: अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर जारी विस्तृत आधिकारिक अधिसूचना (Official Notification) को ध्यान से जरूर पढ़ लें.

---- समाप्त ----