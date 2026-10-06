scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इन सरकारी नौकरियों में नहीं होता है इंटरव्यू! केवल इस बेसिस पर होता है चयन

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू की चिंता भी रहती होगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सरकारी भर्तियों में उम्मीदवारों का चयन बिना इंटरव्यू भी किया जाता है? इन नौकरियों में लिखित परीक्षा, मेरिट या दूसरे तय मानकों के आधार पर चयन हो सकता है. 

Advertisement
X
इन सरकारी नौकरियों में नहीं देना होता है इंटरव्यू.
इन सरकारी नौकरियों में नहीं देना होता है इंटरव्यू.

सरकारी नौकरी के पदों पर आवेदन करते हुए भी उम्मीदवारों को कई तरह की चिंता रहती है. लेकिन इंटरव्यू उनमें से एक है. हर भर्ती परीक्षाओं के लिए चयन का तरीका अलग होता है. कहीं, सिलेक्शन रिटन एग्जाम, मेरिट के आधार तो कहीं इंटरव्यू या डायरेक्ट भर्ती के तहत होता है. कहीं पर केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ चयन होता है. लेकिन यहां पर हम आपको बताएंगे कि कौन से वह सरकारी नौकरियां हैं, जिनपर सिलेक्शन केवल एग्जाम के आधार पर होती है.

SSC CGL

ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवारों के लिए एसएससी सीजीएल एक मुख्य परीक्षा हो सकती है. इसमें नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को पहले टियर-1 और फिर टियर-2 परीक्षा देनी होती है. इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाती है. खास बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू का चरण नहीं होता है. एसएससी सीजीएल के जरिए केंद्र सरकार के कई विभागों और महत्वपूर्ण पदों पर नौकरी पाने का मौका मिलता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Police Vivek Bhagat
ACP विवेक भगत का फेक AI पोस्टर बनाने वाला नदीम कौन?
IIT Bombay में छात्रों के लिए हो रहे कई बदलाव.
सीलिंग फैन से मेंटल हेल्थ तक, IIT-B के हॉस्टलों में छात्रों के लिए कई बदलाव
पेपर लीक के ख‍िलाफ सड़कों पर उतरे पुणे के युवा
MPSC एग्जाम को लेकर क्या है पूरा विवाद? 5 दिन से छात्र कर रहे हैं प्रोटेस्ट
Delhi Police Vivek Bhagat
महिला पत्रकार से बदसलूकी के आरोपी ACP विवेक भगत का प्रमोशन रुका
फेस्टिव सीजन में अचानक क्यों बढ़ा फ्लाइट का ऐसे किराया?

SSC CHSL

वहीं, 12वीं पास छात्रों के लिए SSC CHSL काफी लोकप्रिय है. इसमें उम्मीदवारों को टियर-1 और 2 की परीक्षा देनी होती है और इसके बाद स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है. लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. 

SSC GD

एसएससी जीडी भर्ती 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक विकल्प है. इस भर्ती में उम्मीदवारों को सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होती है. इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (पीईटी), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (पीएसटी), मेडिकल जांच और दस्तावेजों की जांच जैसे चरण होते हैं. इस पूरी चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू नहीं होता. 

Advertisement

SSC MTS में इंटरव्यू का झंझट नहीं

10वीं पास उम्मीदवारों के लिए एसएससी एमटीएस भी सरकारी नौकरी का एक विकल्प है. इसमें उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दस्तावेजों की जांच के जरिए किया जाता है. वहीं, हवलदार पद के उम्मीदवारों को मेडिकल जांच के चरण से भी गुजरना पड़ता है. इस भर्ती में इंटरव्यू नहीं होता. 

रेलवे में भी कई मौके

रेलवे की आरआरबी ग्रुप डी भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (पीईटी), दस्तावेजों की जांच और मेडिकल परीक्षा शामिल होती है. वहीं, आरआरबी एनटीपीसी में 12वीं पास के साथ-साथ ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए भी अलग-अलग पद होते हैं. पद के अनुसार चयन प्रक्रिया में सीबीटी का पहला और दूसरा चरण, कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट या टाइपिंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा शामिल हो सकती है.इसमें भी इंटरव्यू का चरण नहीं होता. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बांधों में घटा पानी, महाराष्ट्र ने लिया बड़ा फैसला; 16 अक्टूबर से 10% कटौती |
    सुल्तानपुर: यूट्यूबर और अवधी गायक संजय यदुवंशी के घर पुलिस की रेड, पिता बोले- 'मेरे बेटे का एनकाउंटर हो सकता है' |
    Hanuman Ansh: 'हनुमान अंश' के बाद छिना कैंची धाम का सुकून, हर तरफ बस भीड़ और कचरा, लोकल हुए नाराज |
    Brahma Kamal Vastu Tips: घर में इस दिशा में लगाएं दुर्लभ ब्रह्मकमल, खिलते ही चमक जाएगी किस्मत और बरसेगा सौभाग्य! |
    'ज्ञानेश, इंट्स डन ब्रो...', Gen-Z अंदाज में राहुल गांधी का CEC पर तंज |
    हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी छोड़ी, कहा- टीम के लिए अपना खेल तक कुर्बान किया |
    23 महीने वेंटिलेटर पर रहा बेटा, मां ने नहीं छोड़ा सिरहाना... डॉक्टरों ने मौत से छीनकर दी नई जिंदगी |
    iPhone 17 पर सबसे बड़ा डिस्काउंट, सेल में इतनी है कीमत |
    कब चिड़िया के जैसे हो जाता है कोबरा, करने लगता है ये काम |
    चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने बोला हमला, पूछे 10 तीखे सवाल
    Advertisement