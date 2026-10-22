AI ने रिज्यूमे भेजा, AI ने ही रिजेक्ट किया... इस रेस में इंसान कहां खड़ा है?

नौकरी के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति अपना बायोडाटा सुधारता है, आवेदन पत्र को नौकरी के हिसाब से तैयार करता है और अपनी काबिलियत को नौकरी की जरूरतों से मिलाता है. आवेदन भेजने के बाद कई दिन तक जवाब नहीं आता, तो वह फिर कोशिश करता है और आवेदन बेहतर बनाने के लिए एआई की मदद भी ले सकता है.

और पढ़ें

दूसरी ओर, भर्ती करने वाला व्यक्ति सैकड़ों बायोडाटा की जांच के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकता है. उम्मीदवार अलग दिखना चाहते हैं और कंपनियां कम समय में सही उम्मीदवार चुनना चाहती हैं. ऐसे में नौकरी के लिए आवेदन और भर्ती, दोनों में एक ही तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है और यह प्रक्रिया मशीन बनाम मशीन की होड़ में बदलती दिख रही है.

ज्यादा आवेदन, कम जवाब.

एआई नौकरी खोजने वालों के लिए बायोडाटा लिखना, आवेदन पत्र तैयार करना और इंटरव्यू की तैयारी करना आसान बना सकता है. हालांकि, तेजी से ज्यादा आवेदन तैयार होने का मतलब यह नहीं है कि उनकी गुणवत्ता भी बेहतर होगी.

सितंबर 2025 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि एक नौकरी खोजने वाले ने एआई की मदद से एक महीने में 87 आवेदन भेजे. इन आवेदन पत्रों में कंपनी के गलत नाम और पदों के गलत नाम जैसी गलतियां मिलीं. रिपोर्ट में बताया गया कि बिना जांचे एआई से तैयार सामग्री उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा सकती है.

Advertisement

उम्मीदवार जब ज्यादा नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं, तो कंपनियों के पास आने वाले आवेदनों की संख्या भी बढ़ती है. इससे अपने आप होने वाली जांच कंपनियों को उपयोगी लगती है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि इस प्रक्रिया में किस उम्मीदवार पर ध्यान दिया जाएगा.

भर्ती करने वालों के पास भी एआई.

आवेदक निगरानी प्रणाली कंपनियों को बायोडाटा व्यवस्थित करने और ऐसे उम्मीदवारों की पहचान करने में मदद करती है, जिनका अनुभव नौकरी की जरूरतों से मेल खाता है. लेकिन किसी उम्मीदवार की जरूरी काबिलियत अलग शब्दों में लिखी हो और प्रणाली उन शब्दों को नहीं पहचानती हो, तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है.

अक्टूबर 2025 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि आवेदक निगरानी प्रणाली के उपकरण बायोडाटा की जांच करके उम्मीदवारों का नौकरी की जरूरतों से मिलान कैसे करते हैं. खतरा केवल जरूरी शब्द छूटने तक सीमित नहीं है.

मई 2024 की एक रिपोर्ट में योग्य उम्मीदवारों को एआई भर्ती प्रणालियों की ओर से खारिज किए जाने की चिंता सामने रखी गई थी. इसमें इंसानी निगरानी की जरूरत भी बताई गई थी.

अगर सॉफ्टवेयर की ओर से दिया गया अस्वीकृति का फैसला अंतिम मान लिया जाए, तो नौकरी के लिए सही हो सकने वाला उम्मीदवार भर्ती करने वाले व्यक्ति तक कभी नहीं पहुंच पाएगा. कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उम्मीदवार को यह भी पता नहीं चलेगा कि उसे क्यों खारिज किया गया.

Advertisement

दुनिया में भी यही दबाव.

यह दबाव केवल भारत तक सीमित नहीं है. बीबीसी की एक रिपोर्ट में ब्रिटेन के मेडस्टोन के 22 साल के भूगोल स्नातक का जिक्र किया गया था. उसने रेस्तरां प्रबंधक की नौकरी मिलने से पहले 200 से ज्यादा नौकरियों के लिए आवेदन किया था. उसका कहना था कि एआई ने आवेदनों को संभालने में मदद की, लेकिन पूरी प्रक्रिया थका देने वाली रही.

बिजनेस इनसाइडर ने बताया था कि गूगल कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू में जेमिनी समेत एआई उपकरणों को शामिल कर रहा था. इस दौरान उम्मीदवारों की कोड समझने और एआई के साथ काम करने की क्षमता को परखा जा रहा था.

ये उदाहरण बताते हैं कि उम्मीदवार नौकरी खोजने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कंपनियां भी उनसे एआई से जुड़ी काबिलियत दिखाने की उम्मीद कर रही हैं. इससे सवाल उठता है कि तकनीक भर्ती को ज्यादा उपयोगी बनाएगी या मुकाबले की एक और परत जोड़ देगी.

तेज भर्ती के बीच भरोसे और इंसानी भूमिका का सवाल.

आवेदन भेजने के बाद भी उम्मीदवार यह जाने बिना इंतजार करते रह सकते हैं कि किसी ने उनके आवेदन की जांच की है या नहीं. सितंबर 2026 की एक रिपोर्ट में इंडीड भर्ती भरोसा सूचकांक के आधार पर बताया गया था कि सर्वे में शामिल 29% भारतीय नौकरी खोजने वालों के लिए आवेदन के बाद कोई जवाब नहीं मिलना सबसे बड़ी परेशानी थी.

Advertisement

इस शोध में भारत के 1,073 नौकरी खोजने वाले और 735 नियोक्ता शामिल थे. केवल तेज जांच से यह समस्या हल नहीं हो सकती. उम्मीदवारों को साफ जानकारी और यह जानने की ज्यादा सुविधा भी चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया में उनका आवेदन किस स्थिति में है.

नौकरी खोजने वालों के सामने चुनौती यह है कि वे एआई का इस्तेमाल करते समय एक जैसे सामान्य आवेदन न भेजें और ऐसी काबिलियत का दावा न करें जो उनके पास नहीं है. कंपनियों के सामने चुनौती यह है कि वे अपने आप काम करने वाली तकनीक की सिफारिशों को अंतिम फैसला न मानें.

एआई उम्मीदवारों को अपना अनुभव बेहतर तरीके से बताने और भर्ती करने वालों को काम का बोझ संभालने में मदद कर सकता है. लेकिन बेहतर दिखने वाला बायोडाटा और तेज जांच सही उम्मीदवार और सही नौकरी के मेल की गारंटी नहीं देते.

आवेदन भेजने के बाद जवाब का इंतजार कर रहे व्यक्ति के लिए सबसे उपयोगी बदलाव कोई ऐसा नया उपकरण नहीं होगा जो आवेदन को और तेज बना दे. उसके लिए ऐसी भर्ती प्रक्रिया ज्यादा उपयोगी होगी जो साफ और निष्पक्ष हो और बायोडाटा के पीछे मौजूद व्यक्ति को पहचान सके.

---- समाप्त ----