ईरान को घेर कर बैठा है अमेरिका... जानिए कहां-कहां है US मिलिट्री बेस, जहां तेहरान कर सकता है हमला

ईरान के चारों तरफ इतने अमेरिकी बेस हैं कि चाहकर भी ईरान अमेरिकी हमले से बच नहीं सकता. कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, तुर्की में मौजूद अमेरिकी बेस ने ईरान को घेर रखा है. अमेरिकी चाहे तो इन सबसे हमला करके ईरान की हालत खराब कर सकता है.

इस नक्शे में आप देख सकते हैं ईरान के चारों तरफ अमेरिकी मिलिट्री बेस (लाल गोले) मौजूद हैं. (Photo: Getty)
मध्य पूर्व में अमेरिका के कई महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे हैं. ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया, तो वह क्षेत्र में अमेरिकी अड्डों पर हमला करेगा. यह धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने ईरानियों से विरोध जारी रखने और मदद आने की बात कही.

यहां हम मध्य पूर्व के मुख्य अमेरिकी सैन्य अड्डों के बारे में बताते हैं. ये अड्डे अमेरिका की सेना के लिए बहुत जरूरी हैं, जो क्षेत्र में सुरक्षा और अभियानों को संभालते हैं. अगर सारे बेस से हमला होगा तो ईरान की भी हालत खराब हो जाएगी. 

मध्य-पूर्व में अमेरिकी बेस

बहरीन... बहरीन में अमेरिकी नौसेना की फिफ्थ फ्लीट का मुख्यालय है. यह फ्लीट खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों की जिम्मेदारी संभालती है. यह अड्डा अमेरिका के लिए समुद्री सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका ईरान में एयरस्ट्राइक करेगा, ग्राउंड ऑपरेशन या होगी पहलवी की एंट्री? क्या मदद भेज रहे ट्रंप

कतर... कतर की राजधानी दोहा के बाहर रेगिस्तान में अल उदीद एयर बेस है. यह 24 हेक्टेयर बड़ा है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है. यह कमांड मिस्र से कजाकिस्तान तक के बड़े क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों को संभालता है. यहां करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं. जनवरी में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यहां एक नया कोऑर्डिनेशन सेल (MEAD-CDOC) खोला, जो क्षेत्रीय वायु और मिसाइल रक्षा को मजबूत करेगा.

US Military Bases Around Iran

कुवैत... कुवैत में कई बड़े सैन्य ठिकाने हैं. कैंप अरिफजन अमेरिकी आर्मी सेंट्रल का मुख्यालय है. अली अल सलेम एयर बेस इराक सीमा से करीब 40 किमी दूर है. इसे "द रॉक" कहा जाता है क्योंकि यह अलग-थलग और कठिन इलाके में है. कैंप ब्यूहरिंग 2003 के इराक युद्ध में बनाया गया था. यह इराक व सीरिया में तैनात होने वाली अमेरिकी सेना के लिए स्टेजिंग पोस्ट है. 

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)...  यूएई की राजधानी अबू धाबी के दक्षिण में अल धफरा एयर बेस है, जो यूएई वायु सेना के साथ साझा है. यह अमेरिकी वायु सेना का महत्वपूर्ण केंद्र है, जो ISIS के खिलाफ अभियानों और क्षेत्र में जासूसी मिशनों में मदद करता है. दुबई का जेबेल अली पोर्ट औपचारिक अड्डा नहीं है, लेकिन मध्य पूर्व में अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा बंदरगाह है. यहां अमेरिकी विमान वाहक और अन्य जहाज नियमित रूप से आते हैं.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान और चीन की रॉकेट-मिसाइल फोर्स कितनी बड़ी है? भारत के लिए कैसा है चैलेंज

इराक... इराक में एन अल असद एयर बेस है, जो पश्चिमी अनबार प्रांत में है. यह इराकी सुरक्षा बलों को सहयोग देता है और नाटो मिशन में योगदान करता है. 2020 में ईरानी जनरल कासेम सुलेमानी की मौत के बदले ईरान ने इस पर मिसाइल हमला किया था. उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में एरबिल एयर बेस है, जो अमेरिकी और गठबंधन बलों के लिए ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग का केंद्र है.

US Military Bases Around Iran

सऊदी अरब... सऊदी अरब में 2024 में 2321 अमेरिकी सैनिक थे. वे सऊदी सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं. वायु और मिसाइल रक्षा प्रदान करते हैं. कुछ सैनिक रियाद से 60 किमी दक्षिण में प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हैं, जहां पैट्रियट मिसाइल बैटरी और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम हैं.

जॉर्डन... जॉर्डन की राजधानी अम्मान से 100 किमी उत्तर-पूर्व में अज्राक में मुवाफ्फक अल साल्टी एयर बेस है. यहां अमेरिकी वायु सेना सेंट्रल की 332nd एयर एक्सपीडिशनरी विंग है, जो लेवांत क्षेत्र में मिशनों में लगी है.

तुर्की... तुर्की और अमेरिका मिलकर दक्षिणी अदाना प्रांत में इंसिरलिक एयर बेस चलाते हैं. यहां अमेरिकी परमाणु हथियार रखे हैं. ISIS के खिलाफ गठबंधन को सहयोग दिया जाता है. तुर्की में 1465 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं.

ये अड्डे अमेरिका को मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखने में मदद करते हैं. लेकिन क्षेत्रीय तनाव, जैसे ईरान के साथ, इन अड्डों को खतरे में डाल सकते हैं. अमेरिका इन अड्डों से आतंकवाद विरोधी अभियान, सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करता है.

