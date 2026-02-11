77 फाइटर, 43 हेलिकॉप्टर, 12 हजार किलो बारूद... पोखरण में वायुसेना का होगा एक्शन, कांपेगा पाकिस्तान

भारतीय वायुसेना (IAF) की सबसे बड़ी फायरपावर डेमोंस्ट्रेशन एक्सरसाइज 'वायु शक्ति 2026' 27 फरवरी को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में होने वाली है. यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला मेगा एक्सरसाइज होगा, जिसमें दिन, शाम और रात के ऑपरेशंस में वायुसेना अपनी सटीक हमले की ताकत दिखाएगी.

करीब 2.5 घंटे के इस शो में 277 से ज्यादा हथियारों से 12,000 किलोग्राम विस्फोटक इस्तेमाल होंगे. यह डेमो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और वायुसेना की तैयारियों का मजबूत संदेश देगा.

वायु शक्ति क्या है और कब-कहां होगा?

वायु शक्ति वायुसेना का फायरपावर डेमोंस्ट्रेशन है, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम अपनी ताकत दिखाते हैं. यह एक्सरसाइज पोखरण रेंज में होगी, जो पाकिस्तान बॉर्डर के करीब जैसलमेर में है.

मुख्य तारीख: 27 फरवरी 2026

वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर ने मीडिया को बताया कि यह एक्सरसाइज भविष्य के युद्ध जीतने की क्षमता, डिटरेंस (डर पैदा करना) और लंबी दूरी के टारगेटिंग में वायुसेना की श्रेष्ठता दिखाएगा.

क्या-क्या देखने को मिलेगा?

यह एक्सरसाइज दिन, शाम और रात तीनों समय के ऑपरेशंस दिखाएगा.

लड़ाकू विमान: राफेल, Su-30 MKI, तेजस, प्रचंड, मिराज 2000, मिग-29, जगुआर।

राफेल, Su-30 MKI, तेजस, प्रचंड, मिराज 2000, मिग-29, जगुआर। हेलिकॉप्टर: प्रचंड सहित 43 हेलिकॉप्टर.

प्रचंड सहित 43 हेलिकॉप्टर. ट्रांसपोर्ट विमान: C-295 से नाइट असॉल्ट लैंडिंग.

C-295 से नाइट असॉल्ट लैंडिंग. स्पेशल फोर्स: गरुड़ कमांडो का इंसर्शन.

गरुड़ कमांडो का इंसर्शन. मिसाइल सिस्टम: स्वदेशी आकाश और SAMAR सिस्टम आसमान पर राज करेंगे.

स्वदेशी आकाश और SAMAR सिस्टम आसमान पर राज करेंगे. अन्य: ड्रोन (RPA), काउंटर-ड्रोन सिस्टम, आर्मी की M-777 हॉविट्जर तोपें और पैरा स्पेशल फोर्स.

ड्रोन (RPA), काउंटर-ड्रोन सिस्टम, आर्मी की M-777 हॉविट्जर तोपें और पैरा स्पेशल फोर्स. कुल: 77 फाइटर, 43 हेलीकॉप्टर, 8 ट्रांसपोर्ट विमान, 277 हथियार और विस्फोटक.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा डेमो

यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला मेगा एक्सरसाइज है, जिसमें वायुसेना ने आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे. एयर मार्शल कपूर ने कहा कि राफेल सिंदूर का हीरो था. अब और मल्टी-रोल फाइटर (MRFA) की इंडक्शन पर विचार चल रहा है. स्वदेशी और स्मार्ट हथियारों पर खास फोकस होगा.

भागीदारी और तैयारी

साउथ-वेस्टर्न एयर कमांड लीड कर रहा है. विमान जैसलमेर, फलोदी, उत्तरलाई, जोधपुर, वडोदरा और हिंडन से आएंगे. आर्मी भी इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस में शामिल होगी.

1954 से चली आ रही परंपरा

वायु शक्ति की शुरुआत 1954 में तिलपत रेंज से हुई थी. 1999 में पहली बार पोखरण में हुआ और नाम 'वायु शक्ति' पड़ा. यह हर कुछ सालों में होता है और वायुसेना की ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जाता है.

मजबूत संदेश

यह एक्सरसाइज वायुसेना की कॉम्बैट रेडीनेस, सटीकता और डिटरेंस दिखाएगा. पाकिस्तान बॉर्डर के करीब होने से संदेश साफ है – आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा. ऑपरेशन सिंदूर जैसी सटीकता का प्रदर्शन दुनिया देखेगी. स्वदेशी हथियारों से आत्मनिर्भरता भी हाइलाइट होगी. वायु शक्ति 2026 वायुसेना की ताकत का शानदार प्रदर्शन होगा.

