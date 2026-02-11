scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

77 फाइटर, 43 हेलिकॉप्टर, 12 हजार किलो बारूद... पोखरण में वायुसेना का होगा एक्शन, कांपेगा पाकिस्तान

पोखरण में 27 फरवरी को वायु शक्ति 2026 एक्सरसाइज होगी. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा फायरपावर डेमो दिखाया जाएगा. दिन, शाम और रात के ऑपरेशंस में 277 हथियारों से 12,000 किग्रा विस्फोटक फोड़े जाएंगे. राफेल, Su-30, तेजस, प्रचंड एक्शन में दिखेंगे. आकाश और SAMAR सिस्टम भी बारूद उगलेंगे.

Advertisement
X
पोखरण में इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाली है. (File Photo: IAF)
पोखरण में इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाली है. (File Photo: IAF)

भारतीय वायुसेना (IAF) की सबसे बड़ी फायरपावर डेमोंस्ट्रेशन एक्सरसाइज 'वायु शक्ति 2026' 27 फरवरी को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में होने वाली है. यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला मेगा एक्सरसाइज होगा, जिसमें दिन, शाम और रात के ऑपरेशंस में वायुसेना अपनी सटीक हमले की ताकत दिखाएगी.

करीब 2.5 घंटे के इस शो में 277 से ज्यादा हथियारों से 12,000 किलोग्राम विस्फोटक इस्तेमाल होंगे. यह डेमो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और वायुसेना की तैयारियों का मजबूत संदेश देगा.

यह भी पढ़ें: ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा अमेरिका, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

Human Dead Body Organs
इंसान मरता है तो कौन सा अंग सबसे पहले काम बंद करता है?
US Bases Iranian Ballistic Missile
ईरान की मिसाइलों की रेंज में कौन-कौन सा अमेरिकी बेस है?
HAL Out of AMCA Race
पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA की रेस से बाहर हुई HAL
US military buildup
ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा अमेरिका, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
Rafale Tejas AMCA
114 और राफेल आने से एयरफोर्स की ताकत में कितना इजाफा होगा?

वायु शक्ति क्या है और कब-कहां होगा?

वायु शक्ति वायुसेना का फायरपावर डेमोंस्ट्रेशन है, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम अपनी ताकत दिखाते हैं. यह एक्सरसाइज पोखरण रेंज में होगी, जो पाकिस्तान बॉर्डर के करीब जैसलमेर में है.

  • मुख्य तारीख: 27 फरवरी 2026
  • ड्रेस रिहर्सल: 24 फरवरी
  • स्टैंडबाय डेट: 28 फरवरी  

वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर ने मीडिया को बताया कि यह एक्सरसाइज भविष्य के युद्ध जीतने की क्षमता, डिटरेंस (डर पैदा करना) और लंबी दूरी के टारगेटिंग में वायुसेना की श्रेष्ठता दिखाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 114 और राफेल आने से एयरफोर्स की ताकत में कितना इजाफा होगा?

क्या-क्या देखने को मिलेगा?

यह एक्सरसाइज दिन, शाम और रात तीनों समय के ऑपरेशंस दिखाएगा.

  • लड़ाकू विमान: राफेल, Su-30 MKI, तेजस, प्रचंड, मिराज 2000, मिग-29, जगुआर।
  • हेलिकॉप्टर: प्रचंड सहित 43 हेलिकॉप्टर.  
  • ट्रांसपोर्ट विमान: C-295 से नाइट असॉल्ट लैंडिंग.
  • स्पेशल फोर्स: गरुड़ कमांडो का इंसर्शन.
  • मिसाइल सिस्टम: स्वदेशी आकाश और SAMAR सिस्टम आसमान पर राज करेंगे. 
  • अन्य: ड्रोन (RPA), काउंटर-ड्रोन सिस्टम, आर्मी की M-777 हॉविट्जर तोपें और पैरा स्पेशल फोर्स.
  • कुल: 77 फाइटर, 43 हेलीकॉप्टर, 8 ट्रांसपोर्ट विमान, 277 हथियार और  विस्फोटक.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा डेमो

यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला मेगा एक्सरसाइज है, जिसमें वायुसेना ने आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे. एयर मार्शल कपूर ने कहा कि राफेल सिंदूर का हीरो था. अब और मल्टी-रोल फाइटर (MRFA) की इंडक्शन पर विचार चल रहा है. स्वदेशी और स्मार्ट हथियारों पर खास फोकस होगा.

यह भी पढ़ें: बच्चा पैदा होता है तो पहले सांस लेता है या रोता है... समझिए साइंस

भागीदारी और तैयारी

साउथ-वेस्टर्न एयर कमांड लीड कर रहा है. विमान जैसलमेर, फलोदी, उत्तरलाई, जोधपुर, वडोदरा और हिंडन से आएंगे. आर्मी भी इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस में शामिल होगी.

1954 से चली आ रही परंपरा

Advertisement

वायु शक्ति की शुरुआत 1954 में तिलपत रेंज से हुई थी. 1999 में पहली बार पोखरण में हुआ और नाम 'वायु शक्ति' पड़ा. यह हर कुछ सालों में होता है और वायुसेना की ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जाता है.

मजबूत संदेश

यह एक्सरसाइज वायुसेना की कॉम्बैट रेडीनेस, सटीकता और डिटरेंस दिखाएगा. पाकिस्तान बॉर्डर के करीब होने से संदेश साफ है – आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा. ऑपरेशन सिंदूर जैसी सटीकता का प्रदर्शन दुनिया देखेगी. स्वदेशी हथियारों से आत्मनिर्भरता भी हाइलाइट होगी. वायु शक्ति 2026 वायुसेना की ताकत का शानदार प्रदर्शन होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement