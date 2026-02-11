scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बच्चा पैदा होता है तो पहले सांस लेता है या रोता है... समझिए साइंस

जन्म के समय शिशु पहले सांस लेता है, फिर रोता है. गर्भ से बाहर आने पर नाल कटने से ऑक्सीजन खुद लेनी पड़ती है. ठंडी हवा और स्पर्श से दिमाग सांस का सिग्नल देता है. फेफड़े फैलते हैं. रोना सांस छोड़ते समय वोकल कॉर्ड्स से निकलता है, जो स्वास्थ्य का संकेत है. अगर नहीं रोए, तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है.

Advertisement
X
बच्चा पैदा होता है तो पहले क्या करता है रोता है या सांस लेता है. कारण जान हैरान होंगे आप. (Photo: ITG)
बच्चा पैदा होता है तो पहले क्या करता है रोता है या सांस लेता है. कारण जान हैरान होंगे आप. (Photo: ITG)

नवजात शिशु का पहला रोना हर माता-पिता के लिए खुशी का पल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जन्म के समय शिशु पहले सांस लेता है या रोता है? 

साइंस कहता है कि सांस लेना पहले होता है. रोना सांस लेने का नतीजा है. यह प्रक्रिया शरीर की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, जो शिशु को नई दुनिया में जीवित रहने के लिए तैयार करती है.

गर्भ से बाहर आने पर क्या होता है?

सम्बंधित ख़बरें

Kenya drought hunger
केन्या में सूखा 'प्रलय', 20 लाख लोग भुखमरी के शिकार... Photos
In-Orbit Snooping
भारत अब अंतरिक्ष में भी दुश्मन सैटेलाइट्स की जासूसी कर सकता है
Rafale Fighter Jet DAC
आसमान के बाहुबली फाइटर जेट को लेकर आया बड़ा अपडेट
satellite
अब अंतरिक्ष में भी जासूसी करेगा भारत
satellite
मौसम का पूर्वानुमान कैसे होता है? जानें

शिशु जब मां के गर्भ में होता है, तो उसे ऑक्सीजन मां के खून से नाल (अंबिलिकल कॉर्ड) के जरिए मिलती है. फेफड़े तब काम नहीं करते, क्योंकि वे तरल पदार्थ से भरे होते हैं. जन्म के समय, जब शिशु बाहर आता है तो नाल काट दी जाती है. अब शिशु को खुद सांस लेनी पड़ती है.

यह भी पढ़ें: ब्रेन, दिल, किडनी... इंसान मरता है तो कौन सा अंग सबसे पहले काम बंद करता है?

जन्म के तुरंत बाद शिशु का पहला काम सांस लेना होता है. ठंडी हवा, रोशनी और स्पर्श जैसी बाहरी संपर्क दिमाग को सिग्नल भेजती हैं, जो सांस लेने की प्रक्रिया शुरू करती हैं. शिशु मुंह या नाक से हवा खींचता है, जो फेफड़ों में जाती है. यह पहली सांस फेफड़ों को फैलाती है. गर्भ के तरल को बाहर निकालती है.

Advertisement

Baby born first cry or breath

रोना क्यों और कैसे होता है?

सांस लेने के बाद ही रोना आता है. जब शिशु पहली सांस लेता है, तो हवा फेफड़ों में भरती है. फिर जब वह सांस छोड़ता है, तो हवा वोकल कॉर्ड्स (आवाज की नली) से गुजरती है, जो कंपन करती हैं. रोने की आवाज पैदा करती है. रोना सांस लेने का प्रमाण है – यह दिखाता है कि फेफड़े सही काम कर रहे हैं और शिशु स्वस्थ है.

अगर शिशु नहीं रोता, तो डॉक्टर उसे सांस लेने के लिए उत्तेजित करते हैं, जैसे पीठ थपथपाकर या पैरों को रगड़कर. कभी-कभी, अगर सांस में समस्या हो तो मेडिकल मदद दी जाती है. ज्यादातर शिशु जन्म के 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर रोने लगते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या सच में होती है आत्मा या शरीर में मौजूद है प्राणवायु? इस खोज से मची सनसनी

विज्ञान क्या कहता है: क्रम क्या है?

मेडिकल साइंस में जन्म प्रक्रिया को स्टेज में बांटा गया है...

  • पहली सांस: जन्म के बाद 10-15 सेकंड में शिशु सांस लेता है. यह एक रिफ्लेक्स (स्वाभाविक प्रतिक्रिया) है, जो दिमाग के ब्रेनस्टेम से नियंत्रित होती है.
  • रोना: सांस छोड़ते समय रोना निकलता है. यह फेफड़ों को पूरी तरह खोलता है. अंदर का तरल निकालता है.
  • अन्य प्रतिक्रियाएं: उसके बाद शिशु आंखें खोलता है. हिलता-डुलता है. मां के साथ बॉन्डिंग शुरू करता है.

एक अध्ययन में पाया गया कि अगर शिशु पहले रोए बिना सांस ले, तो भी वह जीवित रह सकता है, लेकिन रोना फेफड़ों की सेहत का संकेत है. सी-सेक्शन (ऑपरेशन) से जन्मे शिशुओं में कभी-कभी रोना देर से आता है, क्योंकि वे कम उत्तेजना महसूस करते हैं.

Advertisement

Baby born first cry or breath

जन्म से जुड़ी अनोखी बातें

  • पशुओं में क्या होता है? कई जानवरों जैसे बछड़ों में भी जन्म के बाद पहले सांस फिर रोना (या आवाज) आती है. लेकिन इंसानों में रोना ज्यादा जोरदार होता है, क्योंकि हमारे फेफड़े बड़े होते हैं.
  • क्या सभी शिशु रोते हैं? नहीं, कुछ शिशु शांत रहते हैं लेकिन सांस लेते हैं. ऐसे मामलों में डॉक्टर जांच करते हैं.
  • जुड़वा बच्चों में: पहले जन्मे शिशु का रोना दूसरे को उत्तेजित कर सकता है.
  • विज्ञान की मदद: आजकल, अगर शिशु सांस न ले तो वेंटिलेटर या CPR जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं.

अगर समस्या हो तो क्या करें?

अगर शिशु जन्म के बाद सांस न ले या रोए नहीं, तो यह एस्फिक्सिया (ऑक्सीजन की कमी) का संकेत हो सकता है. ऐसे में तुरंत मेडिकल हेल्प जरूरी है. गर्भावस्था में मां का स्वस्थ रहना. नियमित चेकअप और सही डिलीवरी से ऐसी समस्याएं कम होती हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर साल लाखों नवजातों की मौत सांस संबंधी समस्याओं से होती है. इसलिए जागरूकता जरूरी है.

जीवन की पहली सांस का जश्न

जन्म के समय पहले सांस लेना फिर रोना – यह प्रकृति का तरीका है शिशु को दुनिया में स्वागत करने का. यह प्रक्रिया न केवल जीवित रहने के लिए जरूरी है, बल्कि माता-पिता को आश्वासन देती है कि सब ठीक है. विज्ञान हमें बताता है कि यह एक जटिल लेकिन सुंदर प्रक्रिया है. जीवन की शुरुआत इसी पहली सांस से होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement