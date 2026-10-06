scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित बनेंगे भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख

एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित 31 अक्टूबर 2026 से भारतीय वायु सेना के 29वें प्रमुख बनेंगे. वर्तमान चीफ अमर प्रीत सिंह रिटायर हो रहे हैं. 3500 घंटे उड़ान अनुभव वाले अनुभवी अधिकारी को कई मेडल मिले हैं.

Advertisement
X
भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित. (Photo: ITG)
भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित. (Photo: ITG)

सरकार ने एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित को भारतीय वायु सेना का 29वां प्रमुख नियुक्त किया है. वे 31 अक्टूबर 2026 की दोपहर से एयर चीफ मार्शल के पद पर कार्यभार संभालेंगे. वर्तमान चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह उसी दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं. यह नियुक्ति वायु सेना के नेतृत्व में बदलाव का महत्वपूर्ण कदम है.

एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित फिलहाल वायस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद पर हैं. वे 9 दिसंबर 1966 को पैदा हुए. 6 दिसंबर 1986 को लड़ाकू विमान धारा में कमीशन हुए. इससे पहले वे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ रह चुके हैं. 

यह भी पढ़ें: वायु सेना दिवस 8 को, हिंडन एयरबेस में हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल

सम्बंधित ख़बरें

HACM Hypersonic Attack Cruise Missile
अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में किया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण
one lab accident activated two virus
लैब हादसे से एक्टिवेट हुए 2 तरह के वायरस... कोविड, राइनोवायरस
ben Gurion airport Israel
कहां है वो एयरपोर्ट, जहां प्लेन क्रैश कराने वाला था आतंकी को-पायलट
Air Force Day full dress rehearsal
वायु सेना दिवस 8 को, हिंडन एयरबेस में हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल
INS Surya, Fleet Support Ship
राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया INS सूर्य, नौसेना का पहला स्वदेशी सपोर्ट शिप

वे नेशनल डिफेंस अकादमी, बांग्लादेश के डिफेंस स्टाफ सर्विस कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं. उनके पास मिराज-2000, मिग के विभिन्न प्रकार, किरण, जगुआर, आईएल-78, हॉक और तेजस सहित कई विमानों पर 3500 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव है. वे एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं.  

Air Marshal Ashutosh Dixit

अभियानों में भूमिका और सम्मान

लगभग चार दशक के करियर में उन्होंने ऑपरेशन सेटेड सागर, ऑपरेशन रक्षाक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कई अभियानों और अभ्यासों में सक्रिय भूमिका निभाई. उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में एक फ्रंटलाइन फाइटर एयरबेस और दक्षिणी क्षेत्र में प्रमुख फाइटर ट्रेनिंग बेस की कमान संभाली. 

Advertisement

विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने वायु सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने में योगदान दिया. उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए 2006 में वायु सेना मेडल, 2011 में विशिष्ट सेवा मेडल, 2023 में अति विशिष्ट सेवा मेडल और 2026 में परम विशिष्ट सेवा मेडल दिए गए.

यह बदलाव वायु सेना के निरंतर विकास और अनुभवी नेतृत्व सुनिश्चित करने की दिशा में है. नए चीफ के पास व्यापक उड़ान अनुभव, कमांड जिम्मेदारियां और स्टाफ पदों का अनुभव है जो आधुनिक चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा. स्वदेशी विमान जैसे तेजस पर उनका अनुभव मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने में उपयोगी साबित हो सकता है. वायु सेना सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. अनुभवी अधिकारी के हाथों में कमान जाने से बल की तैयारियां और मजबूत होंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी में सीट शेयर‍िंग को लेकर खींचतान, अख‍िलेश यादव ने द‍े द‍िया बड़ा बयान |
    एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित बनेंगे भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख |
    Tu Hai Meri Kiran Trailer Review: ‘डर’ के 33 साल बाद फिर लौटा जुनूनी आशिक, सोनाक्षी-जहीर की ‘तू है मेरी किरण’ का ट्रेलर कैसा है? |
    त्योहारों में पंजाब को दहलाने की पाक की 'नापाक' साजिश नाकाम, 4 हैंड ग्रेनेड के साथ दो गिरफ्तार |
    कहीं भारी बार‍िश, बाढ़ तो कहीं सूखा, मौसम क्या इसी तरह रहेगा रूठा? |
    US ने अपने सभी B-1 बॉम्बर व‍िमान वापस क्यों बुलाए? देखें US टॉप-10 |
    लोकतंत्र बचाओ की हुंकार: आकाशवाणी भवन के बाहर डटे राहुल से अखिलेश तक, तस्वीरों में देखें विपक्ष की एकजुटता |
    धर्मशाला के त्रियुंड पर 4000 पर्यटकों की भीड़ से हड़कंप, अब रोज सिर्फ 1000 जा सकेंगे |
    भूल जाएंगे सफारी-एक्सयूवी 700! आ रही है Nissan की धांसू 7-सीटर फैमिली SUV, कीमत होगी इतनी |
    इस कुएं में पानी की जगह निकल रहा पेट्रोल, डर से लोगों की उड़ी नींद
    Advertisement