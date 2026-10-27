scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पश्चिम बंगाल में 17 साल की लड़की से रेप के आरोपी का एनकाउंटर

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के गाइघाटा में 17 वर्षीय लड़की के रेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रह्लाद दास को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया. आरोपी ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की.

Advertisement
X
मुख्य आरोपी प्रह्लाद दास सोमवार रात एनकाउंटर में मारा गया. (Photo: ITG)
मुख्य आरोपी प्रह्लाद दास सोमवार रात एनकाउंटर में मारा गया. (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के गाइघाटा में 17 वर्षीय लड़की के रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. इस मामले में मुख्य आरोपी प्रह्लाद दास सोमवार रात एनकाउंटर में मारा गया. घटना के बाद इलाके में हलचल तेज हो गई है. 

पुलिस प्रहलाद दास को क्राइम रीकंस्ट्रक्शन के लिए घटनास्थल पर ले गई थी. अधिकारियों के मुताबिक, प्रह्लाद दास ने इस दौरान एक पुलिसकर्मी से उसकी सर्विस गन छीन ली थी. प्रह्लाद दास ने पुलिस टीम पर गोली चलाई और वहां से भागने की कोशइश की. मामले में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग हई. उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया. लेकिन चंद्रपारा ग्रामीण अस्पताल ने उसे मृत घोषित किया.

स्थानीय पंचायत के उप-प्रमुख ने भी इस मुठभेड़ की पुष्टि की है. बता दें, 24 अक्टूबर को 17 वर्षीय पीड़िता के लापता होने का मामला सामने आया था. 25 अक्टूबर को उसका शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था. 

सम्बंधित ख़बरें

Cyclone Arnab
अर्नब बना प्रचंड चक्रवाती तूफान, अगले 36 घंटे बेहद खतरनाक
west bengal
लिफ्ट खराब होने से कोयला खदान में 200 फीट नीचे फंसे 12 मजदूरों का रेस्क्यू
Kaustav Bagchi Targets Arjun Singh
बंगाल: अपने ही मंत्री पर भड़के बीजेपी विधायक, बोले- ये शर्मनाक
प्रेम संबंध पर हिंसा, लड़की के माता-पिता और मामा अरेस्ट
'Naked Parade' Horror: Father, Son And Friend Stripped Over Love Affair
बेटी के प्रेम प्रसंग पर भड़का परिवार, प्रेमी और उसके पिता को नंगा कर घुमाया

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल: अपने ही मंत्री पर भड़के बीजेपी विधायक, बोले- आरोपी के साथ मंच साझा करना शर्मनाक

मामले में IGP ने बताा कि आरोपी प्रह्लाद दास भागने की फिराक में था. उसने घटनास्थल पर एक पुलिसकर्मी की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की. जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई. जिसके कारण उसकी मौत हो गई. 

Advertisement

ग्राम पंचायत के सदस्य ने मामले में पुलिस की कार्रवाई का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें कानून पर भरोसा था. और सभी चाहते थे कि आरोपी को कड़ी सजा मिले. उन्होंने कार्रवाई के लिए पुलिस, प्रशासन और राज्य सरकार का धन्यवाद किया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    वसीयत के बिना मौत होने पर कौन बनेगा संपत्ति का वारिस? समझें Release Deed का नियम |
    चीन में जमीन के लिए 200 साल से लड़ रहे थे पड़ोसी, 1781 के दस्तावेज से सुलझा विवाद |
    Best Ragi Recipes: रागी के आटे से सिर्फ रोटी नहीं, बनाएं ये 5 टेस्टी डिश, स्वाद के साथ मिलेगा पोषण |
    Ramayana vs Mohra Diwali Clash: रामायण से सीधी टक्कर लेने लौट रही अक्षय कुमार-रवीना टंडन की जोड़ी, 30 साल पुरानी फिल्म होगी री-रिलीज |
    पश्चिम बंगाल में 17 साल की लड़की से रेप के आरोपी का एनकाउंटर |
    गर्मियों में हरा, अक्टूबर में लाल हो जाते हैं कश्मीर के चिनार, क्या है इसके पीछे का साइंस? |
    देवरिया में प्रेग्नेंट गुड़िया विश्वकर्मा की हथौड़े से हत्या, सुपारी किलर राम आशीष यादव का एनकाउंटर; 3 लाख में तय हुआ था सौदा |
    टचस्क्रीन, MCB, फायर सिस्टम... नई वंदे भारत में मिलीं कई खामियां, पहली बार इस फैक्ट्री में बनी |
    कीर्तन गाए-बनवाया गुरुद्वारा, दलेर मेहंदी ने सेवा-दान कर कमाया प्यार, फ्री में खिलाया खाना |
    Guru Gochar 2026: दिवाली से पहले इन 3 राशियों पर मंडराएगा खतरा! गुरु का राशि परिवर्तन बढ़ा सकता है मुश्किलें
    Advertisement