scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Punjab: पुलिसकर्मियों पर लगातार हमले, ASI सुखचैन सिंह पर फायरिंग के बाद फिर घिरी मान सरकार

पंजाब में पुलिसकर्मियों पर हमलों का सिलसिला जारी है. अब अमृतसर में ASI सुखचैन सिंह पर फायरिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इससे पहले जोगा, हरजीत और जसवंत सिंह पर भी हमले किए गए थे. जानिए क्या है पूरा मामला.

Advertisement
X
इस मामले को लेकर पंजाब की सियासत भी गर्म है (फोटो-ITG)
इस मामले को लेकर पंजाब की सियासत भी गर्म है (फोटो-ITG)

पंजाब में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर की जा रही गोलीबारी की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. ताजा मामला अमृतसर का है, जहां रविवार शाम ड्यूटी से घर लौट रहे ASI सुखचैन सिंह पर तीन बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी.

सुखचैन सिंह अमृतसर में राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) में तैनात हैं. गोली उनके बाएं कंधे और बांह को छूकर निकल गई और उनकी जान बच गई. पुलिस ने केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और मामले की कई एंगल से जांच की जा रही है.

यह घटना ऐसे समय हुई है जब पिछले कुछ महीनों में पंजाब में पुलिसकर्मियों पर कई हमले सामने आए हैं. 24 मई 2026 को अमृतसर के पास ड्यूटी पर जा रहे ट्रेफिर पुलिस के ASI जोगा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Sultanpur Dabas Shooting
दिल्ली में 32 साल की महिला को गोली मारी, चेहरा ढककर आया था हमलावर
Heroin Supply Network Busted by Delhi Police
दिल्ली-NCR से यूपी तक फैले हेरोइन सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़
Missing Student reached Mathura for PUBG
PUBG में ₹1 लाख जीतने का टास्क! भटककर मथुरा पहुंचा छात्र
पड़ोसी ने महिला पर एयरगन से फायरिंग की (Photo-Representational)
केरल: मामूली विवाद के चलते पड़ोसी ने महिला पर एयरगन से किया फायर
Keralam wife kills husband
परिवार-संपत्ति को लेकर होता था झगड़ा, पत्नी ने बेल्ट से घोंटा पति का गला

वह दोपहिया वाहन से अमृतसर शहर की ओर जा रहे थे, तभी हमलावरों ने फायरिंग कर दी. जोगा सिंह को कई गोलियां लगीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. पुलिस ने उस मामले में व्यक्तिगत रंजिश, टारगेटेड अटैक और रोड रेज समेत अलग-अलग एंगल से जांच की थी.

Advertisement

इसके बाद सितंबर में भी पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की घटनाएं हुईं. 11 सितंबर को ASI जसवंत सिंह पर अमृतसर के अजनाला इलाके में बाइक सवार दो युवकों ने गोली चलाई थी. गोली उनकी पगड़ी को पार करते हुए सिर को छूकर निकल गई, जिससे वह घायल हुए थे. 

जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में करणबीर सिंह उर्फ नंदी को गिरफ्तार किया था, लेकिन 23 सितंबर को हथियार बरामदगी के लिए ले जाते समय वह पुलिस हिरासत से फरार हो गया. बाद में 26 सितंबर को पुलिस मुठभेड़ में करणबीर सिंह मारा गया, जबकि इस कार्रवाई में पुलिसकर्मी भी घायल हुए.

18 सितंबर को अमृतसर में ASI हरजीत सिंह की हत्या ने इस सिलसिले को और गंभीर बना दिया. हरजीत सिंह PCR ड्यूटी पर थे और भट्ठा-भगतांवाला अनाज मंडी के पास बाइक सवार दो हमलावरों ने उन पर फायरिंग की थी. गंभीर रूप से घायल हरजीत सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई. 

इसके कुछ ही दिन बाद 25 सितंबर को चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल नितिन कुमार की सेक्टर-22 स्थित घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने उनके बेटे को गिरफ्तार किया और शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई.

Advertisement

ASI सुखचैन सिंह पर ताजा हमले के बाद पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया पोस्ट में जोगा सिंह, हरजीत सिंह, जसवंत सिंह और चंडीगढ़ के हेड कांस्टेबल नितिन की घटनाओं का जिक्र करते हुए पंजाब सरकार पर निशाना साधा है. 

उन्होंने इन घटनाओं को राज्य में कानून-व्यवस्था के कथित संकट से जोड़ा और मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग की. हालांकि, इन घटनाओं के पीछे अलग-अलग मामलों में अलग-अलग परिस्थितियां और जांच के पहलू हैं, इसलिए इन्हें एक ही आपराधिक नेटवर्क से जोड़ने की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Punjab: पुलिसकर्मियों पर लगातार हमले, ASI सुखचैन सिंह पर फायरिंग के बाद फिर घिरी मान सरकार |
    140 किलो वजन, बेटे के इलाज में खर्च हुए 40 लाख-तलाक का तनाव... नोएडा इंजीनियर की सुसाइड कहानी झकझोर देगी |
    लखनऊ में गोमती नदी का रौद्र रूप, हनुमान मंदिर तक पहुंचा बाढ़ का पानी |
    'सच्चे कर्मचारी नहीं देखते घड़ी', बॉस की बात पर Gen Z एम्प्लॉय ने कैलकुलेटर से बता दिया हिसाब |
    जहां सांस लेना भी मुश्किल, वहां मिली नई छिपकली, 4800 मीटर ऊपर वैज्ञानिकों की खोज |
    'एक दिन की छुट्टी तो सांस लेने में निकल जाती है!' बेंगलुरु के डॉक्टर ने 'वन डे लीव' पर बयां क‍िया दर्द |
    'ऐसा एक्शन लो कि अपराधियों के मन में खौफ रहे...', दिल्ली-NCR में रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी |
    6 सीटों की जंग... नंदीग्राम-रेजीनगर से तमिलनाडु तक उपचुनाव में कहां कौन मुकाबले में |
    ग्रेटर नोएडा में पार्किंग को लेकर दारोगा से बदसलूकी, वीडियो हुआ वायरल |
    Jodhpuri Aloo Sabji Recipe: दही-सौंफ के तड़के से बनाएं चटपटे जोधपुरी आलू, शेफ रणवीर बरार ने बताई आसान रेसिपी, मिनटों में होगी तैयार
    Advertisement