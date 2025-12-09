scorecardresearch
 
खाने को लेकर खूनी विवाद... झारखंड में पति ने साड़ी से गला घोंटकर पत्नी को मार डाला

झारखंड में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है. यहां मामूली घरेलू झगड़े ने एक महिला की जान ले ली. खाना बनाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद पति ने न सिर्फ पत्नी की साड़ी से उसका गला घोंट दिया, बल्कि वारदात को छिपाने के लिए शव झाड़ियों में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पूर्वी सिंहभूम के सनसनीखेज मर्डर केस में पुलिस का खौफनाक खुलासा. (Photo: Representational)
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी इलाके में खाना बनाने को लेकर हुए झगड़े में एक शख्स ने अपनी पत्नी की जान ले ली. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी का गला उसी की साड़ी से घोंट दिया. इसके बाद शव को अंधेरे में झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए हत्या की गुत्थी सुलझा ली है.

पूर्वी सिंहभूम के बेनासोल क्वार्टर के पास सोमवार की सुबह जब स्थानीय लोगों ने झाड़ियों में महिला का शव देखा, तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान निशा शर्मा के रूप में की और मामला मुसाबनी थाना क्षेत्र तक पहुंचा. शुरुआती जांच में ही यह साफ हो गया कि यह साधारण मौत नहीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया मर्डर है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुसाबनी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज अनुज कुमार सिंह ने तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई. सर्कल इंस्पेक्टर उमेश ठाकुर के नेतृत्व में शुरू हुई जांच ने जल्द ही दिशा पकड़ ली. पूछताछ और संदिग्धों की गतिविधियों की पड़ताल के दौरान पुलिस की नजर सबसे पहले निशा के पति संजय शर्मा पर गई, जो बिहार के सीवान जिले का रहने वाला है.

वो मुसाबनी में अपनी पत्नी के साथ रहता था. पुलिस जांच में पता चला कि 7 दिसंबर की शाम दोनों के बीच खाना बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था. कहासुनी इतनी बढ़ गई कि संजय का गुस्सा काबू से बाहर हो गया. आरोप है कि उसने निशा को साड़ी से गला घोंटकर मार डाला. वारदात के बाद उसने शव को उठाकर घर से दूर झाड़ियों में फेंक दिया. इसके बाद फरार हो गया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए वारदात में इस्तेमाल की गई साड़ी को जला दिया. लेकिन पकड़े जाने पर संजय से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस को जली हुई साड़ी के अवशेष भी मिल गए, जिसने केस को और मजबूत कर दिया. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में केस दर्ज है.

