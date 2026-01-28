scorecardresearch
 
वाराणसी में धोखे से बीफ खिलाने का खौफनाक बदला, दोस्त की गला घोंटकर हत्या

वाराणसी से हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सहकर्मी द्वारा धोखे से बीफ खिलाने और बाद में ताने मारने से नाराज एक व्यक्ति ने बदला लेने की साजिश रची. गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले की जांच की जा रही है.

पहले अपमान, फिर साजिश, सहकर्मी को बुलाकर उतार दिया मौत के घाट. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहकर्मी से बदला लेने के लिए की गई एक खौफनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ है. पुलिस ने एक व्यक्ति को अपने 31 वर्षीय सहकर्मी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी का कहना है कि पीड़ित ने उसे धोखे से बीफ खिलाया था. इसके बाद में उसे ताने मार रहा था.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान वीरेंद्र के रूप में हुई है, जो सोलापुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र का रहने वाला है. सिंधोरा थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वीरेंद्र को शनिवार रात उसके मामा के घर से गिरफ्तार किया गया. पीड़ित आफताब आलम बिहार का रहने वाला था. उका शव 8 जनवरी को मिला था. 

महागांव गांव में संदिग्ध हालात में उसे देखा गया था. उस वक्त उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था. परिवार ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के बैंक खातों की पड़ताल की, तो सामने आया कि आफताब के खाते से पैसे वीरेंद्र के खाते में ट्रांसफर की गई थी. 

इसके अलावा एक ATM के CCTV फुटेज में वीरेंद्र को आफताब के साथ देखा गया. पूछताछ में वीरेंद्र ने बताया कि वह बेंगलुरु में आफताब के साथ काम करता था. वहीं आफताब ने उसे बिना बताए बीफ खिला दिया था. इसके बाद में दोस्तों के सामने इस बात को लेकर उसका मजाक उड़ाया. इससे नाराज होकर उसने बदला लेने की योजना बनाई.

आरोपी ने पुलिस को बताया कि 7 जनवरी को उसने आफताब को अपने घर बुलाया और फिर एक साथी के साथ उसे महागांव इलाके में एक सुनसान जगह पर ले गया. वहां रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. अगले दिन आरोपी ने आफताब के मोबाइल फोन से जुड़े बैंक खाते से अपने खाते में पैसे ट्रांसफर कर लिए. 

पुलिस ने वीरेंद्र के बयान के आधार पर हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी, पीड़ित का आधार कार्ड, ATM कार्ड और मोबाइल फोन बरामद कर लिया है. इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की हत्या से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. इस मामले में एक सह-आरोपी भी शामिल है. उसकी तलाश की जा रही है.

---- समाप्त ----
