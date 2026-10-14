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कडप्पा में लाल चंदन की तस्करी का भंडाफोड़, कॉफी पाउडर के कार्टन के नीचे छिपाई थी लकड़ी, 8 गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश के कडप्पा में लाल चंदन की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1.984 टन लकड़ी, तीन वाहन और कॉफी पाउडर के 643 कार्टन जब्त किए. जब्त सामान की कीमत करीब 1.30 करोड़ रुपये है. जानें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में पुलिस ने लाल चंदन की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से लाल चंदन की 70 लकड़ियां बरामद की गई हैं, जिनका कुल वजन 1.984 टन यानी करीब 1,984 किलोग्राम है. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे तीन वाहन भी जब्त किए हैं. इसके अलावा, मौके से कॉफी पाउडर के 643 कार्टन भी बरामद हुए हैं.

पुलिस के मुताबिक, तस्कर लाल चंदन की लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए खास तरीका अपना रहे थे. उन्होंने लकड़ियों को कॉफी पाउडर के कार्टन के नीचे छिपा रखा था, ताकि जांच के दौरान पुलिस को शक न हो.

इस तरह कॉफी पाउडर की खेप की आड़ में लाल चंदन की तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी. पुलिस ने जब इस खेप को पकड़ा, तो लकड़ियों के साथ कॉफी पाउडर के कार्टन और परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन भी जब्त कर लिए.

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पुलिस ने तस्करी की इस कोशिश को आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में एसए काशिनायना मंडल के अकुला नारायणपल्ले गांव के पास रोका. कार्रवाई के दौरान आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार लोगों में सात तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी आंध्र प्रदेश का निवासी है. पुलिस को आशंका है कि इस तस्करी नेटवर्क में कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं. बताया गया है कि गिरोह से जुड़े कुछ संदिग्ध अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.

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पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर कुल्हाड़ियों और पत्थरों से हमला करने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस टीम ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए आरोपियों को काबू में कर लिया. इसके बाद लाल चंदन की लकड़ियों समेत अन्य सामान जब्त किया गया.

पुलिस ने जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत करीब 1.30 करोड़ रुपये बताई है. मामले में आरोपियों की भूमिका और तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है.

कडप्पा के पुलिस अधीक्षक शेल्के नाचिकेत विश्वनाथ ने लाल चंदन की तस्करी में शामिल लोगों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि कानून के प्रावधानों के अनुसार, बार-बार ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ निवारक निरोध अधिनियम यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन (PD) एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

पुलिस अब फरार संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के साथ तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने में जुटी है. जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश भी की जाएगी कि जब्त लाल चंदन कहां से लाया गया था और इसे कहां पहुंचाया जाना था.

लाल चंदन एक मूल्यवान लकड़ी है, जिसकी अवैध कटाई और तस्करी पर रोक लगाने के लिए कानून के तहत कार्रवाई की जाती है. इस मामले में पुलिस ने कथित तस्करी की खेप को कॉफी पाउडर के कार्टन के नीचे छिपाकर ले जाने की कोशिश नाकाम की है.

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कार्रवाई में आठ संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ 1.984 टन लाल चंदन, तीन वाहन और 643 कॉफी पाउडर कार्टन जब्त किए गए हैं. फिलहाल, पुलिस की जांच जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद मामले से जुड़े और तथ्य सामने आ सकते हैं.

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