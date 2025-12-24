Post Office की 'Dhurandhar' स्कीम, हर महीने लगाएं सिर्फ इतना पैसा... फिर जुटा लेंगे ₹25 लाख

हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचाकर (Savings) उसे ऐसी जगह निवेश करने का प्लान करता है, जहां रिस्क तो कम हो ही, बल्कि रिटर्न भी जोरदार मिले. सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हर उम्र के लोगों के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Post Office Schemes) संचालित की जा रही हैं, जो सुरक्षित निवेश और शानदार रिटर्न के चलते खासी पॉपुलर हैं. ऐसी ही एक सरकारी योजना (Govt Scheme) है, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम (Post Office RD Scheme), जो नियमित निवेश के जरिए मोटा फंड जुटाने में मददगार साबित हो सकती है.



शानदार ब्याज और रिस्क जीरो

Risk-Free निवेश का ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो फिर पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम(PO RD Scheme) आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकती है. इसमें आप कितना भी निवेश करें, सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार लेती है यानी पैसा डूबने का नो-चांस. इसके साथ ही इस स्कीम पर सरकार की ओर से ब्याज भी शानदार ऑफर किया जा रहा है. रिकरिंग डिपॉजिट में महज 100 रुपये के शुरुआती निवेश से अकाउंट ओपन कराया जा सकता है, जबकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है.

25 लाख रुपये जुटाने का कैलकुलेशन

अब बताते हैं कि इस सरकारी स्कीम में नियमित निवेश के जरिए कैसे 25 लाख रुपये को मोटा फंड जुटाया जा सकता है. तो इसका कैलकुलेशन बेहद ही आसान है. Post Office RD Calculator के जरिए गणना करें, तो इतनी रकम जुटाने के लिए आपको 15,000 रुपये प्रति माह का निवेश करना होगा. इतनी राशि को हर महीने आरडी स्कीम में डालने से 5 साल के मैच्योरिटी पीरियड तक आपका कुल जमा 10,70,492 रुपये होगा औऱ इसमें सिर्फ ब्याज से ही 1,70,492 रुपये मिलेंगे.

अब अगर आप अपने इस मासिक निवेश को अगले पांच साल के लिए आगे बढ़ाते हैं यानी कुल मिलाकर 15000 रुपये प्रतिमाह 10 साल के लिए निवेश करते हैं, तो फिर आपको ब्याज से होने वाली कमाई 7,52,822 रुपये होगी. इस Interest Income को जोड़कर आपको मिलने वाला कुल फंड 25,62,822 रुपये होगा.

इस स्कीम में लोन की भी सुविध

जहां मोटा फंड जुटाने में पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम कारगर है, तो वहीं इसमें और भी कई सुविधाएं मिलती हैं. इस स्कीम के लिए अपना अकाउंट आप किसी भी नजदीकी Post Office में जाकर खाता खुलवा सकते हैं.अन्य बेनेफिट्स की बात करें, तो पांच साल की तय मैच्योरिटी से पहले भी निवेशकों को अकाउंट क्लोज कराने की सुविधा दी जाती है. इसके अलावा PO RD Scheme में किए गए निवेश पर लोन (Loan) की सुविधा भी मिलती है और महज एक साल तक अकाउंट ऑपरेट करने के बाद आप जमा राशि का 50% पैसे लोन के रूप में ले सकते हैं और इस पर ब्याज भी सिर्फ 2 फीसदी की दर से ही देना होगा.

