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आधार कार्ड रखना भूल गए? 1 मिनट में ऐसे करें डाउनलोड... जानें प्रोसेस

e-Aadhaar Download Process: आधार कार्ड की जरूरत कई जरूरी कामों में पड़ती है, लेकिन हर समय फिजिकल कार्ड साथ रखना संभव नहीं होता. ऐसे में ई-आधार आपके काम आ सकता है. इसे UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से PDF फॉर्म में मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है.

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ई-आधार UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है. (File Photo)
ई-आधार UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है. (File Photo)

आज के समय में आधार कार्ड एक बहुत जरूरी दस्तावेज है. बैंक से जुड़ा काम हो, सरकारी योजना का लाभ लेना हो या पहचान का प्रमाण देना हो, कई जगह इसकी जरूरत पड़ती है. लेकिन इन कामों के लिए जरूरी नहीं हर बार फिजिकल आधार कार्ड ही साथ रखना पड़े. आप जहां भी हैं, अपने मोबाइल पर ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं. यह आधार कार्ड का डिजिटल फॉर्म है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जारी करता है. आइए जानते हैं कि ई-आधार क्या है और इसे डाउनलोड करने का तरीका क्या है.

क्या होता है ई-आधार?

ई-आधार (e-Aadhaar) आपके आधार कार्ड का डिजिटल फॉर्म है. इसे PDF फाइल के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है और मोबाइल या कंप्यूटर में रखा जा सकता है. इसमें आधार कार्ड धारक का नाम, पता और दूसरी जानकारी के साथ QR कोड भी होता है. ई-आधार को UIDAI जारी करता है. यह पासवर्ड से सुरक्षित PDF फाइल होती है. इसलिए इसे डाउनलोड करने के बाद फाइल खोलने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ सकती है. ध्यान रखें कि ई-आधार की वैधता फिजिकल आधार कार्ड के समान है. हालांकि, किसी काम के लिए इसे स्वीकार करने से जुड़े निर्देश संबंधित संस्था से जांच लेना बेहतर है.

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ई-आधार के लिए क्या चाहिए?

ई-आधार डाउनलोड करने के लिए आपके पास नीचे दी गई तीन जानकारियों में से कोई एक होनी चाहिए:

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आधार नंबर

एनरोलमेंट आईडी (EID)

वर्चुअल आईडी (VID)

इसके अलावा, आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि डाउनलोड की प्रक्रिया में उस पर OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आता है.

UIDAI की वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड करें ई-आधार

स्टेप 1: UIDAI की वेबसाइट खोलें

सबसे पहले आधार की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in पर जाएं. यहां ई-आधार डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा.

स्टेप 2: डाउनलोड आधार ऑप्शन चुनें

वेबसाइट पर मौजूद ‘Download Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें. इससे आप ई-आधार डाउनलोड करने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे.

स्टेप 3: जरूरी जानकारी दर्ज करें

अब आधार नंबर, एनरोलमेंट आईडी या वर्चुअल आईडी में से कोई एक दर्ज करें. इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड भरें.

स्टेप 4: सेंड OTP पर क्लिक करें

जानकारी भरने के बाद ‘Send OTP’ विकल्प चुनें. आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा.

स्टेप 5: OTP दर्ज करें

मोबाइल पर मिले OTP को वेबसाइट पर दर्ज करें. इसके बाद आगे बढ़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.

स्टेप 6: ई-आधार डाउनलोड करें

प्रक्रिया पूरी होने के बाद ई-आधार डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा. इस पर क्लिक करके PDF फाइल डाउनलोड कर लें.

स्टेप 7: मोबाइल में फाइल खोलें

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डाउनलोड की गई PDF फाइल आपको मोबाइल के डाउनलोड या फाइल्स फोल्डर में मिल सकती है. फाइल खोलते समय पासवर्ड मांगा जाए, तो UIDAI के निर्देशों के अनुसार पासवर्ड दर्ज करें.

ई-आधार डाउनलोड करते समय रखें ध्यान

ई-आधार डाउनलोड करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर तक पहुंच होना जरूरी है. अगर आपके पास लिंक मोबाइल नंबर नहीं है या उस पर OTP नहीं आ रहा है, तो ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी हो सकती है. साथ ही, अपना OTP किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा न करें. आधार से जुड़ी जानकारी दर्ज करते समय केवल UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें. इससे आप फर्जी वेबसाइटों और धोखाधड़ी से बच सकते हैं.

फिजिकल आधार कार्ड नहीं है तो क्या करें?

अगर आपका फिजिकल आधार कार्ड घर पर छूट गया है या उस समय आपके पास मौजूद नहीं है, तो ई-आधार उपयोगी विकल्प हो सकता है. इसे मोबाइल में PDF के रूप में रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर दिखाया जा सकता है. हालांकि, किसी खास सेवा या बैंकिंग प्रक्रिया में कौन-सा पहचान दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा, यह संबंधित संस्था के नियमों पर निर्भर कर सकता है. इसलिए बेहतर है कि आप अपना ई-आधार पहले ही डाउनलोड करके सुरक्षित रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर आधार की डिजिटल कॉपी आसानी से उपलब्ध हो सके.

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