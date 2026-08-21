मार्क जुकरबर्ग ने आयरलैंड में खरीदा 200 साल पुराना ऐतिहासिक महल, जानें कितनी है कीमत

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चैन ने एक ऑफ-मार्केट डील में आयरलैंड के काउंटी वॉटरफोर्ड में एक ऐतिहासिक आलीशान कैसल खरीदा है. उन्होंने ब्लैकवॉटर नदी के तट पर फैली 440 एकड़ की विशाल संपत्ति के साथ स्ट्रैनकली कैसल (Strancally Castle) का अधिग्रहण किया है.

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यह खरीदारी कई हफ्ते पहले पूरी हो गई थी, हालांकि इसकी कीमत अभी तक आयरलैंड के 'प्रॉपर्टी प्राइस रजिस्टर' में दर्ज नहीं की गई है. 'द आइरिश टाइम्स' ने बताया कि इस संपत्ति की कीमत €20 मिलियन से €30 मिलियन (लगभग ₹224.06 - ₹336.09 करोड़) के बीच हो सकती है.

मेटा के सीईओ के एक प्रवक्ता ने 'द आइरिश टाइम्स' को दिए बयान में इसकी पुष्टि की. प्रवक्ता ने कहा, "मार्क और उनका परिवार इस ऐतिहासिक घर की देखभाल जारी रखने के लिए उत्सुक हैं और आयरलैंड में समय बिताने का इंतजार कर रहे हैं, जहां मेटा का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय स्थित है."

यह खरीदारी जुकरबर्ग को मेटा के आयरिश ऑपरेशन्स के काफी करीब एक बड़ी निजी संपत्ति प्रदान करती है, कंपनी ने 2009 से आयरलैंड में अपना यूरोपीय मुख्यालय बनाए रखा है.

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16,000 वर्ग फुट का ऐतिहासिक किला

स्ट्रैनकली कैसल एक तीन मंजिला गॉथिक रिवाइवल संपत्ति है, जो लगभग 16,000 वर्ग फुट में फैली हुई है. यह किला मूल रूप से 1830 के आसपास एक पूर्व टोरी सांसद जॉन कीली के लिए बनाया गया था. स्ट्रैनकली कैसल का विशाल आकार इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक है. यह संपत्ति इतनी बड़ी है किचन से डाइनिंग रूम तक पहुंचने के लिए कई मिनट लग जाते हैं.

पिछले मालिकों ने संपत्ति को संवारने में वर्षों बिताएं

इस किले के मालिक पहले माइकल और जियानकार्ला एलन-बकली थे, जिन्होंने लगभग 25 साल पहले इस संपत्ति का अधिग्रहण किया था, लंदन स्थित प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म आरएबी कैपिटल (RAB Capital) के सह-संस्थापक माइकल एलन-बकली और उनकी पत्नी ने अपने स्वामित्व के दौरान संपत्ति के जीर्णोद्धार का काम देखा. 'द आइरिश टाइम्स' को दिए एक बयान में, दंपत्ति ने कहा कि वे 25 वर्षों के बाद स्नेह और लगाव के साथ इस संपत्ति को छोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा, "हम 25 साल के अपने घर को स्नेहपूर्वक छोड़ रहे हैं और स्ट्रैनकली कैसल को बचाने और उसका जीर्णोद्धार करने का जो अवसर हमें मिला, उसके लिए हम आभारी हैं."

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उन्होंने आगे कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि जुकरबर्ग और उनका परिवार संपत्ति और इसके मैदान में निवेश जारी रखने का इरादा रखते हैं.

आयरलैंड के साथ जुकरबर्ग का बढ़ता जुड़ाव

जुकरबर्ग की यह खरीदारी किसी प्रमुख आयरिश संपत्ति को हासिल करने में उनकी पहली रुचि नहीं है. 'द आइरिश टाइम्स' ने बताया कि आयरिश घर में उनकी रुचि पिछले साल तब सार्वजनिक हुई थी जब लिबर्टी मीडिया के अरबपति जॉन मालोन ने कहा था कि जुकरबर्ग ने काउंटी किल्डेयर में कैसलमार्टिन हाउस और एस्टेट खरीदने के लिए उनसे संपर्क किया था.

यह संपत्ति योगल (Youghal) से लगभग 30 मिनट की ड्राइव पर है और ब्लैकवॉटर वैली में स्थित है, जो बैलीनाट्रे हाउस और लिस्मोर कैसल सहित कई अन्य प्रतिष्ठित संपत्तियों के करीब है.

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