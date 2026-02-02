scorecardresearch
 
अचानक क्‍यों आई शेयर बाजार में तेजी? सेंसेक्‍स 940 अंक उछला, 5 लाख करोड़ की कमाई

शेयर बाजार में शानदार तेजी आई है. सेंसेक्‍स 940 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,000 के ऊपर क्‍लोज हुई है. इस तेजी में निवेशकों ने 5 लाख करोड़ रुपये कमाए.

शेयर बाजार में शानदार तेजी. (Photo: Getty)
सोमवार को दिनभर शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव हावी रहा, लेकिन मार्केट बंद होने के आखिरी घंटे में शेयर बाजार में शानदार तेजी आई. बीएसई सेंसेक्‍स 944 अंक या 1 फीसदी से ज्‍यादा चढ़कर 81,666.46 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 263 या 1 फीसदी चढ़कर 25,088.40 पर क्‍लोज हुआ. निफ्टी बैंक में भी 200 अंकों की तेजी रही.

शेयर बाजार में अचानक आई तेजी की बड़ी वजह लास्‍ट टाइम में निवेशकों की खरीदारी रही. खासकर लार्जकैप कंपनियों के शेयरों में अच्‍छी खरीदारी हुई, क्‍योंकि रिलायंस इंडस्‍ट्रीज जैसे शेयर 3 फीसदी तेजी आई है. इस तेजी के कारण बीएसई मार्केट कैप‍िटलाइजेशन 5 लाख करोड़ रुपये चढ़ गया.

बीएसई टॉप 30 शेयरों में से सिर्फ 5 शेयर ही 2 फीसदी की गिरावट पर बंद हुए. बाकी 25 शेयरों में अचछी तेजी रही. पावरग्रिड जैसे शेयरों में 7 फीसदी से ज्‍यादा की उछाल आई. Adani Port का शेयर 4 फीसदी से ज्‍यादा चढ़ा और मुकेश अंबानी का शेयर 3 फीसदी चढ़ा.    

bse 30 share  

अचानक क्‍यों आई शेयर बाजार में तेजी?

जब निवेशकों को लगता है कि शेयर बाजार में हैवी बिकवाली आ चुकी है और अब खरीदने का मौका है तो वह अपने पसंदीदा शेयरों में खरीदारी करते हैं. सोमवार को वही दिन नजर आया है. हैवीवेट शेयरों जैसे RIL, पावरग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल एंड टी, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक और सन फार्मा में 7 फीसदी तक की तेजी रही, जो अच्‍छी खरीदारी का संकेत है. 

बजट के दिन भारी गिरावट

शेयर बाजार में रविवार यानी बजट के दिन भारी गिरावट आई थी. सेंसेक्‍स 1550 अंक टूट गया था, जबकि निफ्टी में 295 अंकों की कमी आई. आलम ये रहा कि शेयर बाजार निवेशकों की वैल्‍यूवेशन करीब 11 लाख  करोड़ रुपये कम हो गई.हालांकि सोमवार को इनकी वैल्‍यूवेशन में 5 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है. 

360 शेयर 52 सप्‍ताह के निचले स्‍तर पर

बीएसई पर 360 शेयर सोमवार को 52 सप्‍ताह के निचले स्‍तर पर पहुंच गए. बीएसई के 4,428 शेयरों में से 2,039 शेयरों में उछाल रहा, जबकि 2,220 शेयरों में गिरावट देखने को मिली. 169 शेयर अनचेंज रहे और 10 शेयरों में अपर सर्किट दिखाई दिया. 8 शेयर लोअर सर्किट पर बंद हुए और 76 शेयर 52 सप्‍ताह के हाई पर बंद हुए.        

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)   

---- समाप्त ----
