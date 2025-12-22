scorecardresearch
 
Japan से Korea तक तूफानी तेजी, सेंसेक्स-निफ्टी ने भी दिखाया दम... ये 10 शेयर बने रॉकेट

Indian Stock Market में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन जोरदार तेजी के साथ कारोबार शुरू हुआ. बीएसई का सेंसेक्स 450 अंक से ज्यादा, जबकि एनएसई का निफ्टी 150 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आया.

शेयर बाजार में सप्ताह के पहले दिन तूफानी तेजी (Photo: ITG)
अमेरिका से लेकर जापान, कोरिया और हांगकांग तक के बाजारों में तेजी के बीच भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) ने भी सप्ताह के पहले कारोबारी दिन जोरदार शुरुआत की. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलने के साथ ही 450 अंक से ज्यादा चढ़ गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स ने ओपनिंग के साथ ही 150  अंकों से अधिक की छलांग लगा दी. शुरुआती कारोबार के दौरान जहां लार्जकैप कंपनियों में Infosys, Tech Mahindra के शेयर सबसे तेज दौड़ लगाते हुए नजर आए. 

सेंसेक्स-निफ्टी की तेज शुरुआत 
शेयर मार्केट (Stock Market) में सोमवार को कारोबार की शुरुआत होने पर बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स अपने पिछले बंद 84,929.36 की तुलना में उछाल के साथ 85,000 के पार खुला और फिर अचानक तेज रफ्तार पकड़ते हुए 450 अंक से ज्यादा की उछाल के साथ 85,406 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आया और फिर कुछ मिनटों में ही ये 500 अंक से ज्यादा चढ़ गया. NSE Nifty ने भी सेंसेक्स से कदम से कदम मिलाकर कारोबार की शुरुआत की और अपने पिछले बंद 25,966 की तुलना में उछलकर 26000 के पार ओपन हुआ. इसके बाद इसमें भी तूफानी तेजी आई और ये इंडेक्स 150 अंक से ज्यादा की बढ़त लेकर 26,125 के लेवल पर जा पहुंचा. 

खुलते ही रॉकेट बने ये 10 शेयर 
शेयर मार्केट में तूफानी तेजी के बीच कुछ बड़ी कंपनियों के शेयर ओपनिंग के साथ ही रॉकेट बने नजर आए. BSE लार्जकैप में शामिल Infosys Share (2.20%), Tata Steel Share (1.50%) और Tech Mahindra Share (1.20%) की तेजी लेकर कारोबार कर रहे थे. इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल GVTD Share (10%), KEI Share (5%), SAIL Share (3.50%), National Ashok Leyland Share (2%) की उछाल के साथ ट्रेड कर रहे थे. स्मॉलकैप में देखें, तो यहां पर Spectrum Share (12%), QuadFuture Share (11.25%) और JWL Share (10%) की तेजी में था. 

विदेशों से मिले थे Good Signal
भारतीय शेयर बाजार में तेजी के लिए विदेशों से पहले ही पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे थे. जहां बीते सप्ताह अमेरिकी शेयर मार्केट (US Stock Market) हरियाली देखने को मिली थी, तो वहीं सोमवार को लगभग सभी एशियाई बाजार तेज रफ्तार के साथ ओपन हुए. जापान का निक्केई (Japan Nikkei) 1.90% से ज्यादा की उछाल के साथ कारोबार कर रहा था, तो वहीं हांगकांग का Hangseng भी 80 अंक चढ़कर ट्रेड कर रहा था. इसके अलावा South Korea Kospi इंडेक्स 1.80% की बढ़त में था. बात Gift Nifty की करें, तो ये भी अपनी ओपनिंग के साथ ही ग्रीन जोन में बना हुआ था. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
