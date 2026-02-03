scorecardresearch
 
ट्रंप ने दिखाई असली दोस्ती! भारत पर पड़ोसियों में सबसे कम टैरिफ... PAK-बांग्लादेश, वियतनाम, चीन सबपर ज्यादा

भारत-अमेरिका में बात बन गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही भारत पर लागू टैरिफ को भी घटाकर सिर्फ 18% कर दिया है, जो अब पड़ोसी देशों Pakistan, बांग्लादेश से भी कम है.

भारत-अमेरिका में ट्रेड डील पर बन गई बात (File Photo: ITG)
भारत-अमेरिका में ट्रेड डील पर बन गई बात (File Photo: ITG)

भारत के लिए गुड न्यूज (Good News For India) आ गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लागू टैरिफ को घटाने (US Tariff Cut) का ऐलान कर दिया. ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर कर Tariff Cut और India-US Trade Deal पर सहमति बनने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि भारत पर लागू रेसिप्रोकल टैरिफ अब 25% से घटकर सिर्फ 18% किया जाएगा. इस बीच एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया और दोस्ती निभाते हुए टैरिफ में बड़ी कटौती कर दी. बता दें कि अब भारत पर अपने पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन से भी कम Tariff हो गया है. 

भारत पर 18% टैरिफ ही फाइनल 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा की है, जिसके तहत भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इस ऐलान के साथ ही दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच बीते कुछ समय से चले आ रहे व्यापारिक तनाव को दूर करने में मदद मिलेगी. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी कहा है कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद करेगा और उसपर 50% की जगह 18 फीसदी का टैरिफ ही फाइनल है.

वहीं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के अधिकारी के हवाले से भी बताया गया है कि अमेरिका ने रूसी तेल आयात (Russian Oil Import) से जुड़े दंडात्मक शुल्क को वापस ले लिया है और अब सिर्फ संशोधित Reciprocal Tariff यानी 18 फीसदी लागू रहेगा.

भारत सबसे ज्यादा फायदे में, चीन-PAK पीछे 
ट्रंप के भारत को लेकर किए गए इस बड़े Tariff Cut के ऐलान से अमेरिका के नए टैरिफ स्ट्रक्चर शुल्क संरचना के साथ भारत अब इस मामले में पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा फायदे में आ गया है. चीन और पाकिस्तान की तुलना में भी भारत में अब काफी कम शुल्क हैं, जबकि इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम भी भारत से ज्यादा टैरिफ झेलने वाले देश बन चुके हैं. 

इन देशों पर सबसे ज्यादा टैरिफ

चीन 37% 
ब्राजील 50% 
दक्षिण अफ्रीका 30% 
म्यांमार 40%
लाओस 40%

इन देशों पर कम, लेकिन भारत से ज्यदा टैरिफ

बांग्लादेश 20%
वियतनाम 20%
मलेशिया 19% 
कंबोडिया 19%
थाईलैंड 19% 
पाकिस्तान 19%

टैरिफ के ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि भारत के लिए संशोधित Tariff Rate उसे अमेरिका के सबसे प्रमुख सहयोगियों और व्यापारिक साझेदारों की लिस्ट और भी करीब लाता है. 

