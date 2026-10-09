अंबानी भारत के बॉस? मिला सबूत समेत जवाब... क्या US के रियल बॉस मस्क है?

बीते दिनों एलन मस्‍क के एक पोस्‍ट ने भारत और अमेरिका में हलचल मचा दी, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर व्‍यक्ति एलन मस्‍क ने भारत में स्‍टारलिंक की एंट्री नहीं होने को लेकर चिंता जाहिर की थी. उन्‍होंने भारत की सरकार से पूछा था कि स्‍टारलिंक का 165 देशों में लाइसेंस मिल चुका है. फिर भारत में क्‍यों नहीं?

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यहां तक तो मस्‍क का लिखना ठीक था, लेकिन उन्‍होंने एक और सवाल उठा दिया कि क्‍या अंबानी भारत के रियल बॉस हैं? इसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कमेंट किया कि भारत में आपका स्वागत है, एलन. तब तक इंतजार करें जब तक आप दूसरे व्यक्ति को नहीं खोज लेते.

राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के बाद ये विवाद तेज हो गया है. विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर लोग एलन मस्‍क को याद दिला रहे हैं कि उन्‍हें बचाने के लिए चीन के किन-किन कंपनियों को अमेरिका में एंट्री नहीं दी गई है.

क्या एलन मस्क ही USA के असली बॉस हैं?

एक यूजर ने एलन मस्‍क की पोस्‍ट पर सवाल उठाते हुए कि BYD कारों को भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, UK, यूरोप और 121 देशों में बेचने की इजाजत है. लेकिन टेस्ला की वजह से USA में BYD को इजाजत नहीं है. क्या एलन मस्क ही USA के असली बॉस हैं?

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वहीं एयरटेल और जियो को भी स्‍वतंत्र तौर पर अमेरिका में व्‍यापार करने को लेकर परमिशन नहीं मिली है. यूजर्स ने सभी के साथ एक जैसा बर्ताव हुआ है. एक अन्‍य यूजर ने कहा कि यह बात वह व्यक्ति कह रहा है जिसने यह पक्का किया कि BYD की कारों को U.S. में आने की इजाज़त न मिले, ताकि टेस्ला मार्केट पर कब्ज़ा कर सके. वहीं Huawei पर U.S. में पाबंदी बनी रहे.

दूसरे यूजर्स ने लिखा कि अमेरिका ने टिकटॉक, Huawei, Hikvision, Xiaomi को भी परमिशन नहीं दी है और सिक्‍योरिटी के कारण इन्‍हें अमेरिका से बैन कर दिया गया है. फिर क्‍या एलन मस्‍क अमेरिका के बॉस हैं?

@elonmusk BYD cars are allowed in India, Australia, Japan, UK Europe and 121 countries. But BYD is not allowed in USA due to Tesla. Is Elon Musk real Boss of USA? Also, Airtel and Jio both have also not got licence for Sattelite Internet, same as Starlink. Everyone treated equally. — Ankur Singh (@AnkurSingh) October 8, 2026

गलत मुद्दा उठा रहे मस्‍क?

एक अन्‍य यूजर ने मस्‍क की पोस्‍ट पर जवाब देते हुए कहा कि मस्‍क को गैरजरूरी विवाद उठाने की जरूरत नहीं है. अमेरिका की ज्‍यादातर टेक कंपनियां भारत में अपना अच्‍छा खासा व्‍यापार कर रही हैं. गूगल, फेसबुक, व्‍हाट्सऐप, इंस्‍टाग्राम, एक्‍स, यू-ट्यूब, लिंक्‍डइन, Quora, रेडिट और मीडियम आदि.

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