अगले आदेश तक बिहार की DGP बनी रहेंगी प्रीता वर्मा, सरकार ने बढ़ाया अतिरिक्त प्रभार

बिहार पुलिस की कमान फिलहाल प्रीता वर्मा के हाथों में ही रहेगी. राज्य सरकार ने उनके पुलिस महानिदेशक यानी DGP के अतिरिक्त प्रभार को आगे बढ़ा दिया है. गृह विभाग की ओर से 5 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक प्रीता वर्मा अगले आदेश तक बिहार की DGP का अतिरिक्त कार्यभार संभालती रहेंगी. यह अधिसूचना राज्यपाल के आदेश से जारी की गई है. इसके साथ ही बिहार पुलिस के शीर्ष पद पर प्रीता वर्मा की मौजूदा व्यवस्था फिलहाल जारी रहेगी.

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गृह विभाग की ओर से जारी नए आदेश में प्रीता वर्मा को DGP का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक जारी रखने की बात कही गई है. यानी फिलहाल पुलिस महानिदेशक पद की जिम्मेदारी उनके पास बनी रहेगी. प्रीता वर्मा 1991 बैच की बिहार कैडर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं. वह बिहार पुलिस में लंबे समय से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालती रही हैं. मौजूदा व्यवस्था में उनके पास पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार है.

15 सितंबर को मिली थी DGP की जिम्मेदारी

प्रीता वर्मा को पहली बार 15 सितंबर 2026 को बिहार के DGP का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था. उस समय तत्कालीन DGP विनय कुमार अवकाश पर गए थे. इसके बाद प्रीता वर्मा को पुलिस महानिदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई. तब से बिहार पुलिस की कमान उनके पास बनी हुई है. अब 5 अक्टूबर को गृह विभाग की ओर से जारी नए आदेश के बाद यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी. इस तरह बिहार पुलिस के शीर्ष पद की जिम्मेदारी फिलहाल प्रीता वर्मा ही संभालती रहेंगी.

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DGP के अतिरिक्त प्रभार के साथ प्रीता वर्मा के पास एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. वह गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं की महानिदेशक सह महासमादेष्टा भी हैं. यानी उनके पास बिहार में पुलिस महानिदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाओं से जुड़ी जिम्मेदारी भी बनी हुई है.

स्थायी DGP की नियुक्ति पर नजर

सरकार के इस फैसले के बाद अब नजर बिहार के स्थायी DGP की नियुक्ति पर रहेगी. फिलहाल प्रीता वर्मा को अतिरिक्त प्रभार जारी रखने का आदेश दिया गया है. जब तक सरकार स्थायी पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति नहीं करती, तब तक प्रीता वर्मा बिहार पुलिस का नेतृत्व करती रहेंगी. 5 अक्टूबर को जारी गृह विभाग की अधिसूचना से उनकी मौजूदा जिम्मेदारी को अगले आदेश तक विस्तार मिल गया है. राज्यपाल के आदेश से जारी इस अधिसूचना के बाद बिहार पुलिस के शीर्ष पद पर प्रीता वर्मा की जिम्मेदारी फिलहाल बरकरार रहेगी.



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