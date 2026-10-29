Cauliflower Quality Test: फूलगोभी में कीड़ा है या नहीं... खरीदने से पहले ऐसे करें जांच, नहीं होंगे पैसे बर्बाद

Cauliflower Quality Test: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में ताजी और सफेद फूलगोभी की बहार आ जाती है. आलू-गोभी की सब्जी हो, गोभी के पराठे हों या फिर गरमा-गरम पकौड़े, फूलगोभी हर घर की पसंदीदा सब्जियों में से एक है. लेकिन गोभी खरीदते समय सबसे बड़ी चुनौती होती है उसके अंदर छिपे बारीक कीड़ों की पहचान करना.

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कई बार ऊपर से बेहद सुंदर और सफेद दिखने वाली गोभी के अंदर भी कीड़े छिपे होते हैं, जिससे न सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं बल्कि सेहत का नुकसान भी हो सकता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान रहती हैं, तो खरीदारी करते वक्त कुछ आसान बातें ध्यान में रखकर सही और कीड़ा-मुक्त फूलगोभी चुन सकती हैं.

गोभी में कीड़ा जांचने के आसान तरीके (विस्तार से)

फूलों की बनावट देखें: कीड़ा-मुक्त और ताजी गोभी के फूल हमेशा आपस में बहुत कसकर जुड़े होते हैं. अगर गोभी के फूलों के बीच ज्यादा खाली जगह है या वे बिखरे हुए लग रहे हैं, तो ऐसी गोभी न खरीदें. ढीली बनावट वाली गोभी के अंदर कीड़े और गंदगी आसानी से छिप जाते हैं.

पत्तियों का रंग और ताजगी जांचें:

गोभी के निचले हिस्से में लगी हरी पत्तियां उसकी ताजगी का सबसे बड़ा सबूत होती हैं. अगर पत्तियां एकदम हरी, कड़क और ताजी हैं, तो गोभी फ्रेश है. अगर पत्तियां सूखी, पीली या मुरझाई हुई दिखें, तो गोभी पुरानी हो सकती है और उसमें कीड़े होने की संभावना अधिक होती है.

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रंग और काले-भूरे धब्बों पर ध्यान दें:

अच्छी फूलगोभी का रंग हल्का क्रीमी या बिल्कुल सफेद होना चाहिए. अगर गोभी पर काले, भूरे या पीले धब्बे दिखें, तो उसे न खरीदें. यह इस बात का संकेत है कि गोभी में फंगस या कीड़े लग चुके हैं.

छोटे-छोटे छेद (Tiny Holes) चेक करें:

गोभी के फूलों को ध्यान से देखें. अगर उसके ऊपरी हिस्से या डंठल पर छोटे-छोटे छेद दिख रहे हों या भूरे रंग का बारीक पाउडर (कीड़ों का मल) जमा दिखे, तो समझ जाएं कि उसके अंदर कीड़ा मौजूद है.

वजन और डंठल की जांच करें:

आकार में बड़ी लेकिन वजन में बहुत हल्की गोभी अंदर से खोखली या कीड़ों द्वारा खाई हुई हो सकती है. हमेशा ऐसी गोभी चुनें जो अपने आकार के हिसाब से वजनदार हो. साथ ही, गोभी का निचला डंठल (Stem) कठोर और बिना किसी दरार का होना चाहिए.

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