VIDEO: 5 मिनट की हुई देरी तो भड़क गया शख्स, फ्लैट में बंद करके पीटा... मेरठ में डिलीवरी बॉय की बेरहमी से पिटाई

उत्तर प्रदेश के मेरठ में डिलीवरी में महज 5 मिनट की देरी को लेकर डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल फुटेज में एक युवक लाल रंग की शर्ट पहने अपार्टमेंट में डिलीवरी देने पहुंचता दिखाई दे रहा है. इसी दौरान एक शख्स फ्लैट से बाहर आता है और दोनों के बीच बातचीत के बाद विवाद शुरू हो जाता है.

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फ्लैट के अंदर भी ले जाकर मारपीट करने का दावा

CCTV फुटेज में देखा जा रहा है कि विवाद के दौरान शख्स ने डिलीवरी एजेंट के हाथ से उसका मोबाइल फोन छीन लिया. इसके बाद वह युवक के साथ मारपीट करने लगा. वीडियो में आरोपी डिलीवरी बॉय को थप्पड़ मारता और लात से हमला करता नजर आ रहा है. इस दौरान डिलीवरी एजेंट अपना मोबाइल वापस मांगता दिखाई देता है.

इसी बीच फ्लैट से एक महिला भी बाहर आती है और पूरे घटनाक्रम के दौरान वहां मौजूद रहती है. कुछ देर बाद युवक को फ्लैट के अंदर ले जाते हुए भी CCTV में देखा जा सकता है. दावा है कि फ्लैट के अंदर भी डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की गई. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. कुछ देर बाद युवक को फ्लैट से बाहर निकाल दिया जाता है.

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14 अगस्त की बताई जा रही है घटना

वायरल वीडियो को मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र स्थित गंगा हाइट्स अपार्टमेंट का बताया जा रहा है. घटना 14 अगस्त की रात करीब साढ़े 9 बजे की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, डिलीवरी बॉय का नाम अमित है और आरोप है कि डिलीवरी पहुंचाने में करीब पांच मिनट की देरी होने पर उसके साथ मारपीट की गई.

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. पुलिस ने बताया कि थाना प्रभारी भावनपुर को प्रकरण की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर घटना की सत्यता, स्थान और समय की जांच कर रही है. साथ ही घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. जांच के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

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