scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

होटल रूम, युवक-युवतियां और आपत्तिजनक हालत... एक साथ छह होटलों पर पुलिस का छापा, मच गई अफरा-तफरी

बिहार के जहानाबाद में पुलिस ने एक साथ छह होटलों में छापेमारी की. इस दौरान दो दर्जन से ज्यादा युवक-युवतियों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया. पुलिस को इन जगहों पर कथित तौर पर गलत गतिविधियों की खबर मिली थी. SDPO ने कहा है कि जांच में सबूत नहीं मिलने पर लोगों को परिजनों को बुलाकर पीआर बॉन्ड पर छोड़ा जा सकता है.

Advertisement
X
छह रेस्ट हाउस में पड़ा पुलिस का छापा. (Photo: Screengrab)
छह रेस्ट हाउस में पड़ा पुलिस का छापा. (Photo: Screengrab)

बिहार के जहानाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुलिस की अलग-अलग टीमें शहर के छह रेस्ट हाउस में एक साथ पहुंच गईं. किसी को संभलने का मौका मिलता, उससे पहले ही पुलिस ने कमरों की जांच शुरू कर दी. रेस्ट हाउस में छापा पड़ा तो युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले. अब इन्हें पूछताछ के लिए लाया गया है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल के कमरों से दो दर्जन से अधिक युवक-युवतियों को हिरासत में लिया है.

पुलिस का कहना है कि शहर के कुछ होटलों और रेस्ट हाउस में कथित तौर पर गलत गतिविधियां चलने की शिकायत मिली थी. इसी सूचना के आधार पर जहानाबाद के एसपी कोटा किरण कुमार के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया. पुलिस की टीमें शहर के अलग-अलग इलाकों में पहुंचीं. जिन जगहों पर छापेमारी की गई, उनमें स्टेशन रोड पर कार्रवाई चली. इसके अलावा फिदा हुसैन मोड़ के पास छापा मारा गया. वहीं अरवल मोड़ के पास रेस्ट हाउस में भी पुलिस पहुंची.

jehanabad police raid six hotels men women objectionable condition

सम्बंधित ख़बरें

नागपुर में पकड़ा गया सेक्स रैकेट. (Photo: ITG)
कोडवर्ड से एंट्री और लड़कियां... नागपुर के स्पा में चल रहा था सेक्स रैकेट!
Nagpur Sex Racket busted
होटल में संचालित हो रहा था सेक्स रैकेट, छापा पड़ा तो भागने लगीं युवतियां- VIDEO
minor girl trafficking sexual assault prostitution racket
लड़की को ऑटो में बिठाया, फिर 30 हजार में बेचा... सेक्स रैकेट का भंडाफोड़
पुलिस ने छापा मारा तो नाबालिग लड़की सहित 4 महिलाएं मिलीं. (Photo: Representational)
किराए पर रूम लिया, फिर महिलाओं को बुलाकर शुरू किया सेक्स रैकेट
Sex Racket busted in Thane
सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में एक्टर गिरफ्तार, 2 महिलाओं को किया गया रेस्क्यू

यह भी पढ़ें: कैश, मोबाइल और कंडोम के पैकेट... किराए के घर में पुलिस की रेड, सामने आई सेक्स रैकेट की कहानी

एक अन्य रेस्ट हाउस में भी छापेमारी की गई. एक साथ कई जगहों पर पुलिस की कार्रवाई से होटल संचालकों और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने कमरों की जांच की और वहां मिले युवक-युवतियों को पूछताछ के लिए नगर थाने पहुंचाया. पुलिस को जानकारी मिली थी कि शहर के कुछ होटलों में कमरे बुक कर गलत गतिविधियां की जा रही हैं.

Advertisement

इसकी जांच के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें बनाई गईं. इसके बाद छह रेस्ट हाउस में एक साथ छापेमारी की गई. पूरे अभियान का नेतृत्व जहानाबाद सदर SDPO अनिकेत कुमार द्विवेदी ने किया. उनके साथ नगर थानाध्यक्ष आलोक कुमार और सर्किल इंस्पेक्टर दिवाकर कुमार विश्वकर्मा भी मौजूद रहे.

jehanabad police raid six hotels men women objectionable condition

जांच के बाद ही होगी आगे की कार्रवाई

जहानाबाद सदर SDPO अनिकेत कुमार द्विवेदी ने बताया कि पुलिस हिरासत में लिए गए युवक-युवतियों से पूछताछ कर रही है. उन्होंने कहा कि जांच में अगर किसी के खिलाफ संदिग्ध गतिविधि से जुड़े सबूत नहीं मिलते हैं, तो उनके परिजनों को बुलाकर पीआर बॉन्ड पर छोड़ा जा सकता है.

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जिन होटलों में छापेमारी हुई, वहां किसी तरह की गैरकानूनी गतिविधि चल रही थी या नहीं. जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हापुड़ में 16 क्विंटल मिलावटी खोया बरामद, SMP मिलाकर तैयार किया गया था माल, JCB से गड्ढे में दबाया |
    होटल रूम, युवक-युवतियां और आपत्तिजनक हालत... एक साथ छह होटलों पर पुलिस का छापा, मच गई अफरा-तफरी |
    Main Door Vastu: दिवाली से पहले घर के मेन गेट पर सुबह-सुबह करें 2 काम, बढ़ने लगेगा पैसा! |
    कैसे तय होगा कि अग्निवीरों को मिलेगी स्थायी सेवा या 2 साल का एक्सटेंशन? समझें पूरा प्रोसेस |
    पहाड़ी राज्यों और दक्षिण भारत में हवा साफ... दिल्ली ही क्यों जूझ रही प्रदूषण से? |
    टीम इंड‍िया के क्रिकेटर केएल राहुल पत्नी संग हुए रोमांट‍िक, गोद में बैठाकर शेयर की फोटो, सुनील शेट्टी भी हुए इमोशनल |
    घर में नहीं मिलता आराम, तो होटल में सुकून तलाश रहीं महिलाएं, जानें क्या है ट्रेंड |
    Easy Rangoli Design For Diwali: दिवाली पर 'कटोरी-प्लेट' की मदद से बनाएं फूलों वाली खूबसूरत रंगोली, आसान है तरीका; VIDEO |
    पुरानी पोस्ट, पुराने कमेंट्स... अपने डिजिटल पास्ट को लेकर क्यों टेंशन में है Gen Z? |
    चावड़ी बाजार में हादसा, बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से दो की मौत, 6-7 लोग फंसे होने की आशंका
    Advertisement