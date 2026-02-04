Instagram से शुरू प्रेम कहानी, पति की गला रेतकर हत्या, पत्नी और प्रेमी अरेस्ट

मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया से शुरू हुआ एक अवैध प्रेम संबंध आखिरकार खौफनाक हत्या में बदल गया. नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड दुर्गा स्थान मंदिर के पास केपी पथ गली में मंगलवार देर रात पान मसाला दुकानदार मनोज कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी निशु कुमारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

और पढ़ें

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी का पड़ोस के युवक मिंटू कुमार से प्रेम संबंध था. यह रिश्ता इंस्टाग्राम से हुई दोस्ती से शुरू हुआ था. घटना वाले दिन पत्नी द्वारा इंस्टाग्राम पर प्रेमी के साथ स्टोरी पोस्ट करने को लेकर पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ. विवाद के बाद पत्नी घर छोड़कर चली गई.

अवैध प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या

पुलिस के अनुसार, देर रात पत्नी ने फोन कर मनोज कुमार को बाहर बुलाया. वहां पहले से घात लगाए आरोपियों ने धारदार हथियार से उसका गला रेतकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

मृतक की मां और मामी ने पहले ही पत्नी पर हत्या की आशंका जताई थी. इसी आधार पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से घटनास्थल की जांच भी कराई है.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार

टाउन डीएसपी सुरेश कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच में पत्नी के प्रेम संबंध की बात सामने आई है. पत्नी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है. पुलिस मृतक के साले और प्रेमी मिंटू कुमार की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

---- समाप्त ----