scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Instagram से शुरू प्रेम कहानी, पति की गला रेतकर हत्या, पत्नी और प्रेमी अरेस्ट

मुजफ्फरपुर में पान मसाला दुकानदार मनोज कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने मृतक की पत्नी निशु कुमारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है. जांच में सामने आया कि पत्नी का पड़ोसी युवक मिंटू कुमार से इंस्टाग्राम के जरिए प्रेम संबंध था. पुलिस प्रेमी और साले की तलाश में छापेमारी कर रही है.

Advertisement
X
पति की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार (Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
पति की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार (Photo: Manibhushan Sharma/ITG)

मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया से शुरू हुआ एक अवैध प्रेम संबंध आखिरकार खौफनाक हत्या में बदल गया. नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड दुर्गा स्थान मंदिर के पास केपी पथ गली में मंगलवार देर रात पान मसाला दुकानदार मनोज कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी निशु कुमारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी का पड़ोस के युवक मिंटू कुमार से प्रेम संबंध था. यह रिश्ता इंस्टाग्राम से हुई दोस्ती से शुरू हुआ था. घटना वाले दिन पत्नी द्वारा इंस्टाग्राम पर प्रेमी के साथ स्टोरी पोस्ट करने को लेकर पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ. विवाद के बाद पत्नी घर छोड़कर चली गई.

अवैध प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या

सम्बंधित ख़बरें

अवैध संबंध की पति को लगी भनक, महिला ने रेता गला
woman along with lover killed husband by mixing pesticide in liqour
अवैध संबंध के चलते महिला ने भांजे संग मिलकर पति को मारा
illicit relationship murder
भतीजे ने पकड़े पैर, सीने पर बैठी पत्नी और काट दिया गला... अवैध संबंध के चलते यूं हुआ बलराम का मर्डर
illicit relationship murder
भतीजे ने पकड़े पैर, सीने पर बैठी पत्नी और काट दिया गला... अवैध संबंध के चलते यूं हुआ बलराम का मर्डर
आरोपी पति गिरफ्तार.(Photo: Umesh Mishra/ITG)
अवैध संबंधों के शक में हैवान बना पति, तीन दिन की पिटाई के बाद पत्नी की मौत

पुलिस के अनुसार, देर रात पत्नी ने फोन कर मनोज कुमार को बाहर बुलाया. वहां पहले से घात लगाए आरोपियों ने धारदार हथियार से उसका गला रेतकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

मृतक की मां और मामी ने पहले ही पत्नी पर हत्या की आशंका जताई थी. इसी आधार पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से घटनास्थल की जांच भी कराई है.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार

टाउन डीएसपी सुरेश कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच में पत्नी के प्रेम संबंध की बात सामने आई है. पत्नी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है. पुलिस मृतक के साले और प्रेमी मिंटू कुमार की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement