दुर्गा पूजा का मेला घुमाने और कुरकुरे दिलाने का लालच, फिर 2 साल की मासूम से दरिंदगी... रिश्तेदार गिरफ्तार

बिहार के दरभंगा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां महज दो साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप उसके ही एक रिश्तेदार पर लगा है. आरोप है कि आरोपी दुर्गा पूजा का मेला घुमाने और कुरकुरे दिलाने का लालच देकर बच्ची को अपने साथ ले गया था. घटना के बाद बच्ची की हालत गंभीर हो गई. उसे इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (DMCH) में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी विष्णुदेव सदाय को गिरफ्तार कर लिया है.

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जानकारी के मुताबिक, आरोपी बच्ची को मेला घुमाने और कुरकुरे दिलाने के बहाने अपने साथ लेकर गया था. कुछ घंटे बाद जब वह बच्ची को लेकर घर लौटा तो मासूम दर्द से रो रही थी. बच्ची के कोमल अंग से खून निकल रहा था. उसकी हालत देखकर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद घटना की जानकारी सामने आई और इलाके में इसकी चर्चा शुरू हो गई.

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मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पीड़िता को तत्काल इलाज के लिए DMCH भेजा गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी बच्ची के परिवार का रिश्तेदार है और रिश्ते में उसका दूर का नाना लगता है.

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रिश्तेदार पर आरोप, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

दरभंगा सदर के SDPO-2 एसके सुमन ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके अनुसार, आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार है. वह बच्ची को दुर्गा पूजा का मेला घुमाने और कुरकुरे दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था. इसी दौरान बच्ची के साथ कथित तौर पर यह अपराध किया गया.

एसडीपीओ ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. बच्ची का इलाज DMCH में चल रहा है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फिलहाल बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई गई है. हालांकि, घटना के बाद उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है.

इस वारदात ने छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस व्यक्ति पर बच्ची के साथ अपराध करने का आरोप है, वह उसके परिवार का ही रिश्तेदार बताया जा रहा है. पुलिस की कार्रवाई के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर है.

HAM पार्टी के जिलाध्यक्ष ने की फांसी की मांग

घटना के बाद HAM पार्टी के दरभंगा जिला अध्यक्ष आर.के. दत्ता ने इसे बेहद दुखद और शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि महज दो साल की बच्ची के साथ 48 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति द्वारा ऐसा घृणित अपराध किए जाने का आरोप बेहद गंभीर है. उन्होंने आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने और फांसी की सजा दिलाने की मांग की.

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आर.के. दत्ता ने पीड़िता को उचित इलाज और न्याय दिलाने की मांग भी की. उन्होंने कहा कि बच्ची और उसके परिवार को सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता का लाभ दिया जाना चाहिए, ताकि इस मुश्किल समय में परिवार को जरूरी मदद मिल सके.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है. अब जांच और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए आरोपों की पड़ताल की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर मासूम बच्चों की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत को रेखांकित किया है.

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