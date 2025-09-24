scorecardresearch
 

Feedback

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को भेजा मानहानि नोटिस, ये है मामला

बेतिया में जनसुराज के प्रशांत किशोर और सांसद डॉ. संजय जायसवाल का विवाद अब अदालत पहुंच गया है. किशोर ने जायसवाल पर निजी पेट्रोल पंप के लिए ओवरब्रिज अलॉटमेंट बदलवाने का आरोप लगाया और उन्हें टूटपुजिया नेता कहा. सांसद ने मानहानि का मामला दायर कर दिया है. यह विवाद पश्चिम चंपारण की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है.

Advertisement
X
दोनों के बीच जुबानी जंग अब अदालत तक पहुंच गई है. (File Photo: ITG)
दोनों के बीच जुबानी जंग अब अदालत तक पहुंच गई है. (File Photo: ITG)

बेतिया में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और सांसद डॉ. संजय जायसवाल के बीच चल रहा विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है. जुबानी जंग से शुरू हुई यह लड़ाई अब अदालत तक पहुंच गई है. सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने अपने वकील राजन कुमार चतुर्वेदी के माध्यम से बेतिया व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां परिवाद पत्र दाखिल किया है.

मामला तब गरमाया जब प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में संजय जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने अपने निजी पेट्रोल पंप के लिए छावनी ओवरब्रिज के अलॉटमेंट में बदलाव करवाया है. इतना ही नहीं, किशोर ने उन्हें टूटपुजिया नेता तक कह डाला.

सांसद ने इसे अपनी छवि पर हमला बताते हुए पहले वकालतनामा नोटिस भेजा था, लेकिन उत्तर से असंतुष्ट होकर अब मामला अदालत में ले गए हैं. वकील का कहना है कि यह स्पष्ट मानहानि का मामला है.

सम्बंधित ख़बरें

prashant kishor nitish kumar ashok chaudhary
प्रशांत किशोर का बड़ा हमला अशोक चौधरी पर, चोटिल तो नीतीश कुमार भी होंगे? 
bihar nda conflict
भ्रष्टाचार पर बिहार NDA में क्यों घमासान? देखें रिपोर्ट 
अबकी बार ब‍िहार चुनाव में भ्रष्टाचार पर होगी सि‍यासी तकरार? देखें दंगल 
सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब दिया. (File Photo: ITG)
'लालू यादव ने मेरे 22 परिवारवालों को जेल में डाला...', आरोपों पर बोले सम्राट चौधरी 
Ashok Choudhary, Prashant Kishor
प्रशांत किशोर को मंत्री अशोक चौधरी ने भेजा 100 करोड़ का लीगल नोटिस, मानहानि का आरोप 

उधर, प्रशांत किशोर का कहना है कि उनके बयान तथ्य और जनहित से जुड़े हैं. आने वाले दिनों में अदालत में उनका पक्ष सामने आएगा.

इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम चंपारण की राजनीति में नई सरगर्मी पैदा कर दी है. अब देखना होगा कि यह विवाद सिर्फ राजनीति तक सीमित रहता है या अदालत से निकलकर और बड़ा मुद्दा बन जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement