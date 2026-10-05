scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार MLC चुनाव: महागठबंधन में पड़ी दरार! RJD-कांग्रेस और लेफ्ट आमने-सामने, 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट

बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे का विवाद खुलकर सामने आ गया है. कुल 8 सीटों में से 6 सीटों पर राजद, कांग्रेस और वाम दल एक-दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं. गठबंधन के सहयोगियों के बीच बनी सहमति कई सीटों पर पूरी तरह टूट गई है.

Advertisement
X
बिहार MLC चुनाव: महागठबंधन में दरार. (File Photo: ITG)
बिहार MLC चुनाव: महागठबंधन में दरार. (File Photo: ITG)

बिहार में विधान परिषद (MLC) की 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दलों राजद, कांग्रेस और लेफ्ट में सीट बंटवारे का विवाद गहरा गया है. गठबंधन के प्रमुख दल कुल 8 सीटों में से 6 सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर आमने-सामने आ गए हैं.

दरभंगा शिक्षक सीट पर महागठबंधन में टकराव

चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर हो रही है. इस सीट पर कांग्रेस के मौजूदा एमएलसी मदन मोहन झा चुनावी मैदान में हैं. उनके खिलाफ सहयोगी पार्टी राजद ने कुंवर राय को अपना उम्मीदवार बना दिया है. इतना ही नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने भी अपने प्रत्याशी रामदेव राय को यहां से मैदान में उतार दिया है. इस तरह दरभंगा शिक्षक सीट पर एक ही गठबंधन के तीन दल आपस में टकरा रहे हैं.

स्नातक की 3 सीटों पर राजद और कांग्रेस में सीधी टक्कर

स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में भी RJD और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है. पटना स्नातक सीट पर राजद के दिलीप कुमार का सामना कांग्रेस के डॉ. असदुल्लाह खान से होगा. दरभंगा स्नातक सीट पर राजद के अनिल कुमार झा और कांग्रेस के रजनीकांत पाठक आमने-सामने खड़े हैं.

इसी तरह कोसी स्नातक सीट पर राजद उम्मीदवार नितेश कुमार और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार जायसवाल के बीच सीधा टकराव तय हो चुका है.

शिक्षक सीटों पर भी सहयोगियों की जंग जारी है. पटना शिक्षक सीट पर राजद के डॉ. संजीव कुमार सिंह और कांग्रेस के संजय यादव एक-दूसरे को चुनौती दे रहे हैं.

वहीं, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राजद के प्रो. जयराम यादव का सीधा मुकाबला सीपीआई के उम्मीदवार विद्यासागर विद्यार्थी से हो रहा है. इन सभी सीटों पर सहयोगी दलों के आमने-सामने आने से मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Saran Clash & Triple murder with knife
ट्रिपल मर्डर से दहला बिहार का सारण, चाकू मारकर 3 लोगों की हत्या
Pappu Yadav exposes corruption in Bihar flood relief and construction projects.
बिहार बाढ़ और भ्रष्टाचार पर पप्पू यादव ने खोला मोर्चा, BJP सरकार को घेरा
Bihar MLC elections: NDA candidate Neeraj Kumar expresses confidence in winning all seats.
'बिहार MLC चुनाव में NDA सभी 8 सीटों पर जीतेगा', नीरज कुमार का बड़ा दावा
Nitish Kumar Lalan Singh
अनंत सिंह-नीरज विवाद में नीतीश कुमार की एंट्री? ललन सिंह से हुई चर्चा
पति ने 22 साल की पत्नी आशा देवी की डंडे से पीट कर की हत्या( Photo:itg)
'मम्मी तो सो रही है...' मां की लाश के पास खेलती रही 5 साल की अंशिका
Advertisement

23 अक्टूबर को वोटिंग, 27 को आएंगे नतीजे

बिहार विधान परिषद की इन 8 सीटों में 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. सीट बंटवारे को लेकर दलों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण अब सहयोगी दल ही एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. आरजेडी ने 7, कांग्रेस ने 5, सीपीआई ने 2 और सीपीएम ने 1 सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं.

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार,नामांकन की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर निर्धारित है. 23 अक्टूबर को मतदान संपन्न होगा. इसके बाद 27 अक्टूबर को मतों की गिनती कर चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बिहार MLC चुनाव: महागठबंधन में पड़ी दरार! RJD-कांग्रेस और लेफ्ट आमने-सामने, 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट |
    दिल्ली में पानी-सीवर कनेक्शन लेना होगा आसान, जानें 2026 के नए नियम |
    बिहार बाढ़ और भ्रष्टाचार पर पप्पू यादव ने खोला मोर्चा, BJP सरकार को घेरा |
    फ्लाईदुबई फ्लाइट का दरवाजा नहीं खुलता तो इजरायली PM को देना पड़ सकता था विमान गिराने का ऑर्डर! |
    अमेरिका में नौकरी, भारत में मां... बेटे ने AI से निकाला ऐसा जुगाड़, 24 घंटे दिखता रहा चेहरा |
    दिल्ली में सस्ती मिलेगी ब्रिटेन की शराब, 15% तक घट सकते हैं दाम |
    यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच बढ़ी खींचतान, क्या बोले ओवैसी? |
    देवभूमि में पुष्कर सिंह धामी संग थिरकी 'हनुमान अंश' की टीम, किया पहाड़ी डांस, CM ने बजाया ढोल |
    ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल, खड़गे के बयान पर भड़की BJP |
    बुलडोजर ने बदली दालमंडी की तस्वीर, 187 भवन हटे, अब काशी विश्वनाथ का रास्ता होगा 60 फीट चौड़ा
    Advertisement