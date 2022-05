Summer Season Flowers: गर्मियों के सीजन में घर की बालकनी में जरूर होने चाहिए ये 5 फूल!

Flowers to be in balcony: देश के कई राज्यों में इस वक्त भयंकर गर्मी पड़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले महीने में हीट वेव का असर और बढ़ेगा. गर्मी से बचने के लिए लोग एसी-कूलर जैसी सुविधाओं उपयोग कर रहे हैं, जो पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचा ही रहा है, साथ ही लोगों की जेब पर भी भार डाल रहा है. ऐसे में हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, जिसका उपयोग कर इस भीषण गर्मी से बचा जा सकता है.

फूलों की रोपाई का सबसे बढ़िया मौसम गर्मियों का माना जाता है. तेज धूप में पौधे अच्छे से अपना भोजन बना पाते है, जिससे उनका विकास भी बेहतर तरीके से होता है.ऐसे में इन महीनों में आप सूरजमुखी, गुड़हल, गेंदे, बालासम जैसे कुछ फूलों को घर की बालकनी में लगा सकते हैं. इससे आपके घर की सुंदरता भी बढ़ेगी और घर का वातावरण भी ठंडा रहेगा.

सूरजमुखी के फुल का पौधा :

सूरजमुखी का पौधा साल में तीन बार लगाया जा सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मियों में इस पौधे को लगाना बेहद लाभकारी है. इसे आप घर के बालकनी में गमले में भी लगा सकते हैं. ऐसा करने से घर के अंदर के तापमान का संतुलन ठीक-ठाक बना रहता है.

गुड़हल के फूल का पौधा :

गर्मियों के मौसम में घर के अंदर गुड़हल का पौधा भी लगाया जा सकता है. गुड़हल के फूल कई कलर में निकलते हैं. इसे खूबसूरत फूलों की श्रेणी में रखा जाता है. इसके अलावा इसे लगाने से घर की सुंदरता में भी चार चांद लग जाती है.

गेंदे के फूल का पौधा :

गेंदें की फूल की खेती करना बेहद आसान है. कम लागत में इस फूल की खेती से लाखों का मुनाफा कमाया जा सकता है. महक में शानदार होने के साथ-साथ बाजार में इन फूलों की कीमत अच्छी खासी बनी रहती है.

बालासम के फूल का पौधा :

बालासाम का पौधा काफी सुंदर होता है. रोपाई के महद 30 से 40 दिनों के अंदर ही यह पौधा विकसित हो जाता है और फूल देना शुरू कर देता है. इस पौधे को भी लगाकर घर के अंदर का वातावरण ठंडा रखा जा सकता है.