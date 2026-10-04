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सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बड़ा हमला! हूतियों ने अरामको रिफाइनरी को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, धुएं का गुबार दिखा

यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने रियाद में अरामको की एक सुविधा पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया. उनके मुताबिक यह सना और यमन के दूसरे प्रांतों पर सऊदी हमलों का बदला है.

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हूती विद्रोहियों ने सऊदी के अरामको पर मिसाइल से हमला किया है (Photo: AP)
हूती विद्रोहियों ने सऊदी के अरामको पर मिसाइल से हमला किया है (Photo: AP)

यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरामको की एक सुविधा को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है. हूतियों का कहना है कि यह हमला यमन की राजधानी सना और दूसरे प्रांतों पर सऊदी हमलों के जवाब में किया गया.

रॉयटर्स के एक चश्मदीद के मुताबिक रियाद में अरामको की सुविधा के आसपास धुएं और आग का बड़ा गुबार उठता दिखा. सऊदी अधिकारियों ने अभी तक हमले की पुष्टि नहीं की है और अरामको ने भी टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत जवाब नहीं दिया.

यह घटना ऐसे समय हुई है जब सऊदी अरब और हूतियों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. हूतियों ने पिछले हफ्ते यानबू में भी अरामको की सुविधाओं पर हमले का दावा किया था, जबकि सऊदी अरब ने छह मिसाइलें रोकने की बात कही थी.

हूतियों के मुताबिक उन्होंने इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल किया. उनका कहना है कि यह कार्रवाई बदले के तौर पर की गई है. हूतियों ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने यमन की राजधानी सना और देश के कई दूसरे प्रांतों पर हमले किए थे.

यह भी पढ़ें: लाल सागर में युद्ध की आहट! हूतियों का 'कब्जा' छुड़ाने को सऊदी का मिलिट्री प्लान तैयार

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एक चश्मदीद ने बताया कि शनिवार को रियाद में अरामको की सुविधा के आसपास धुएं और आग का बड़ा गुबार उठता नजर आया. सऊदी अधिकारियों की तरफ से हमले की कोई तुरंत पुष्टि नहीं की गई है. अरामको ने भी टिप्पणी के लिए किए गए अनुरोध का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया.

रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और हूतियों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और हूतियों ने सऊदी शहरों और ऊर्जा ठिकानों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं. पिछले हफ्ते भी हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने यानबू में सऊदी अरामको की सुविधाओं पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है.

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उस वक्त सऊदी अरब ने बताया था कि उसने हूतियों की तरफ से तायफ और यानबू इलाके की ओर दागी गई छह बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच रास्ते में ही रोक लिया था. सऊदी अरब ने तब अरामको की सुविधाओं को किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं दी थी.

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