UAE में त्रिपक्षीय वार्ता के पहले पुतिन से मिले ट्रंप के दूत, क्रेमलिन में आधी रात मीटिंग

रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर संयुक्त अरब अमीरात में त्रिस्तरीय वार्ता होनी है. शुक्रवार और शनिवार को होने वाली इस बातचीत के लिए यूक्रेन का डेलिगेशन यूएई रवाना हो गया है और इस बीच अमेरिकी डेलिगेशन ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है. यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को मॉस्को भेजा है.

और पढ़ें

स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर गुरुवार की आधी रात क्रेमलिन पहुंचे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. ट्रंप के दूतों की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान के कुछ ही घंटों बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता बहुत करीब है. पुतिन से मुलाकात के पहले ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने भी ये संकेत दिए थे कि बातचीत अब आखिरी एक मुद्दे तक सीमित है.

रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक में एक दिन पहले ही इस मीटिंग की पुष्टि कर दी थी. पुतिन ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा था कि यूक्रेन के मसले पर संवाद जारी रखते हुए वह विटकॉफ और कुशनर से मुलाकात करेंगे. इससे पहले, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्डोमिर जेलेंस्की ने दावोस में ट्रंप से मुलाकात के बाद यह ऐलान किया कि यूएई में अमेरिकी अधिकारियों की मौजूदगी में रूस और यूक्रेन के डेलिगेशन युद्ध समाप्त करने पर शुक्रवार और शनिवार को बातचीत करेंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'जंग खत्म नहीं की तो दोनों मूर्ख होंगे...', जेलेंस्की से मिलकर ट्रंप का पुतिन को सख्त संदेश

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने संबोधन में भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने शांति समझौता सुनिश्चित करने और युद्ध के बाद यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर जोर दिया. जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत को सकारात्मक बताया और दोहराया कि युद्ध खत्म होना चाहिए. बहुत से लोग मारे जा चुके हैं. ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिकी डेलिगेशन आज या कल रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलेगा.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के दावे को पुतिन ने तुरंत झुठला दिया, जानें क्या हुआ गाजा पीस बोर्ड को लेकर

दावोस से कीव लौटे जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्डोमिर जेलेंस्की दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद कीव लौट गए हैं. जेलेंस्की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दावोस, यूक्रेन के लिए समर्थन, यूक्रेन के लिए वायु रक्षा और यूक्रेन के लिए बैठकें, हम अपने देश लौट रहे हैं. हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी एयर डिफेंस के एक नए पैकेज पर हुए समझौतों के साथ वापस आ रहे हैं.

---- समाप्त ----