लाइव अपडेट

Delhi NCR Weather Live: आज या कल! दिल्ली में कब होगी बारिश? पंजाब-हरियाणा समेत कई राज्यों में अलर्ट, जानें मौसम

aajtak.in | नई दिल्ली | 22 जनवरी 2026, 11:38 AM IST

Delhi Weather News Live Updates: मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है. आज दोपहर से ही मौसम के बदलने की उम्मीद है. राजस्थान में कई जिलों में बारिश हो सकती है. आइए जानते हैं भारत के किन-किन हिस्सों में आज मौसम बदलने वाला है.

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज से 25 जनवरी तक बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है. कुल्लु, चंबा और लाहौल-स्पीति लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बर्फबारी के साथ तेज बारिश भी हो सकती है. उत्तराखंड में भी हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, 22 जनवरी दोपहर से दिल्ली में बादल छाने लगेंगे, जो रात तक और घने हो जाएंगे. 23 जनवरी 2026 को राजधानी में बारिश की शुरुआत होगी. दिन और रात के समय रुक-रुक कर बारिश के साथ गरज-बौछारें देखने को मिल सकती हैं.

मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...

11:38 AM (8 मिनट पहले)

Delhi Air Quality: कई इलाकों में AQI 350 के पार

Posted by :- Aman

दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट जारी है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 350 के ऊपर बना हुआ है.

  • आनंद विहार – 386 AQI
  • नेहरू नगर – 381 AQI
  • आरके पुरम – 364 AQI
  • जहांगीरपुरी – 356 AQI
  • रोहिणी – 337 AQI
  • वजीरपुर – 342 AQI
10:58 AM (48 मिनट पहले)

Jammu-Kashmir Weather: भारी बर्फबारी से भूस्खलन का खतरा

Posted by :- Aman

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण विकसित होगा. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है.

सबसे पहले कश्मीर घाटी में बर्फबारी शुरू होगी, जो धीरे-धीरे हिमाचल प्रदेश तक फैल जाएगी. उत्तराखंड में बारिश और गरज-चमक देखने को मिलेगी. वहीं, जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण भूस्खलन की आशंका भी है, जिससे सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हो सकते हैं. 

10:46 AM (एक घंटा पहले)

Delhi Weather: अक्षरधाम क्षेत्र सुबह धुंध की चपेट में रहा

Posted by :- Aman

दिल्ली में ठंड में सुधार हुआ है. वहीं, आज भई अक्षरधाम मंदिर क्षेत्र के पास धुंध का असर साफ दिखाई दिया, जबकि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी धुंध की परत छाई रही.

 

10:33 AM (एक घंटा पहले)

Delhi AQI: दिल्ली के कई इलाकों में धुंध

Posted by :- Aman

दिल्ली के कई हिस्से धुंध की चपेट में रहे हैं. सुबह इंडिया गेट और कर्तव्य पथ से स्मॉग का असर देखा गया है. CPCB के अनुसार, IT0 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 दर्ज किया गया.

 

10:28 AM (एक घंटा पहले)

Delhi Pollution: दिल्ली में धुंध का असर

Posted by :- Aman

मयूर विहार में धुंध का असर देखने को मिला है. इसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों में कोहरे का असर रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)  के अनुसार, एम्स का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘359’ दर्ज किया गया है.

 

