Delhi NCR Weather Live: आज या कल! दिल्ली में कब होगी बारिश? पंजाब-हरियाणा समेत कई राज्यों में अलर्ट, जानें मौसम

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज से 25 जनवरी तक बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है. कुल्लु, चंबा और लाहौल-स्पीति लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बर्फबारी के साथ तेज बारिश भी हो सकती है. उत्तराखंड में भी हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, 22 जनवरी दोपहर से दिल्ली में बादल छाने लगेंगे, जो रात तक और घने हो जाएंगे. 23 जनवरी 2026 को राजधानी में बारिश की शुरुआत होगी. दिन और रात के समय रुक-रुक कर बारिश के साथ गरज-बौछारें देखने को मिल सकती हैं.

