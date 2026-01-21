scorecardresearch
 
Aaj ka Rashifal 22 जनवरी 2026: गुरुवार के दिन धनु राशि वाले कारोबार में पाएंगे लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 22 जनवरी 2026, Horoscope Today: तात्कालिक लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे. पारिवारिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी और सभी के साथ सामंजस्य बना रहेगा. व्यर्थ की सूचनाओं पर ध्यान न दें और अपने काम पर फोकस रखें.

मेष: व्यवसायिक कौशल से होगा बड़ा लाभ
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यवसायिक प्रयासों में काफी प्रभावशाली रहने वाला है. आपका आर्थिक प्रबंधन पहले से बेहतर होगा और संस्थागत प्रयासों को गति मिलेगी. कार्यक्षेत्र में आप विस्तार पर जोर देंगे और अनुशासन से काम करेंगे. आपके सहकर्मी और मित्र आपके हर कदम पर साथ रहेंगे, जिससे स्थिति पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा. आज आपको कई बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं, इसलिए वाणिज्यिक अवसरों को भुनाना न भूलें. आपकी तर्कशक्ति और कलात्मकता अधिकारियों को काफी प्रभावित करेगी.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: जगत के स्वामी पालनहार श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें और कार्यों में सक्रियता बनाए रखें.

वृष: पैतृक संपत्ति और प्रशासन से मिलेगा सहयोग
वृष राशि के लोगों के लिए आज पैतृक पक्ष काफी मजबूत रहने वाला है. पेशेवर क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ आपका सामंजस्य बढ़ेगा. प्रशासन से जुड़े कार्यों में आज तेजी आएगी और आप सभी के प्रति सहयोग का भाव रखेंगे. विभिन्न स्रोतों से लाभ होने की प्रबल संभावना है, जिससे आप उत्साहित महसूस करेंगे. वरिष्ठों का समर्थन आपकी योजनाओं को नई उड़ान देगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी पेशेवर वार्ताएं सफल रहेंगी. समय प्रबंधन पर ध्यान देना आपके लिए हितकर होगा.

शुभ अंक: 4 और 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: जगत के स्वामी पालनहार श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें और अपने वचनों पर अडिग रहें.

मिथुन: भाग्य के सितारे हैं बुलंद
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज भाग्य की स्थिति बहुत मजबूत बनी हुई है. आपकी आस्था और विश्वास आपको कठिन मामलों में भी सफलता दिलाएंगे. व्यावसायिक पक्ष बलवान रहेगा और इच्छित उपलब्धियां आपके कदम चूमेंगी. आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. भेंटवार्ता में आप दूसरों से बेहतर साबित होंगे. निसंकोच आगे बढ़ें क्योंकि स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में हैं. व्यापार में तेजी आएगी और लाभ का ग्राफ आज काफी ऊंचा रहने वाला है.

शुभ अंक: 3, 4, 5 और 6

शुभ रंग: आंवला समान (हरा)

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें और अपने संकल्प पर टिके रहें.

कर्क: धैर्य और रुटीन पर दें ध्यान
कर्क राशि वालों के लिए आज का समय धैर्य से आगे बढ़ने का है. आपको अपने रुटीन को बेहतर बनाने पर जोर देना चाहिए. व्यवसायिक प्रशिक्षण और तैयारी पर ध्यान दें और स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता न करें. घर के मामलों में बड़ों की सलाह और गंभीरता जरूरी है. वाणी में मिठास बढ़ाएं और सबका सम्मान करें. आज आवश्यक कार्यों में जल्दबाजी न करें और सहज गति से आगे बढ़ें. नीति-नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए नई पहल करने से बचें.

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग: केशरिया

आज का उपाय: श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. आज संभव हो तो व्रत रखें और सतर्क रहें.

सिंह: सहकारिता और टीम वर्क से मिलेगी सफलता
सिंह राशि के जातक आज महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझीदारी और सहकारिता से प्रभावशाली बने रहेंगे. उद्योग और व्यापार में लाभ की स्थिति बेहतर होगी. आप अपने सभी आवश्यक कार्यों को वक्त पर पूरा करने में सफल रहेंगे. सबको साथ लेकर चलने की आपकी नीति आज टीम वर्क में रंग लाएगी. नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा और व्यक्तिगत संबंध सहज रहेंगे. भूमि और भवन से जुड़े रुके हुए काम आज बन सकते हैं. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने से आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 1, 3 और 4

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: पालनहार श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें और अपनों पर भरोसा बनाए रखें.

कन्या: मेहनत और लगन से संवरेगा आर्थिक पक्ष
कन्या राशि के जातकों को आज अपने वर्तमान कार्य पर फोकस रखने की जरूरत है. योजना के अनुसार लिए गए निर्णय ही आपको सफलता दिलाएंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, इसलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी दिखाने से बचें. कामकाज में रुटीन संवारना जरूरी है. जिद और अहंकार का त्याग कर मेहनत और लगन से आगे बढ़ें. सेवाक्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा. वरिष्ठों और अनुभवियों के साथ संपर्क बनाए रखें और किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आएं. बजट के अनुसार चलना ही समझदारी होगी.

शुभ अंक: 3, 4, 5 और 6

शुभ रंग: पाइनेपल (अनानास जैसा)

आज का उपाय: श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें और अपनी कर्मठता बनाए रखें.

तुला: रचनात्मकता और सुखद वातावरण का लाभ
तुला राशि के लिए आज का दिन सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन का है. आपके मन के संबंध और आसपास का वातावरण बहुत सुखद रहेगा. प्रतिस्पर्धा में आप दूसरों से बेहतर बने रहेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं और रचनात्मक कार्यों से जुड़ें. बड़ों की बात को ध्यान से सुनना आपके लिए फायदेमंद होगा. मित्रों के साथ बेहतरीन समय बीतेगा और भ्रमण या मनोरंजन के अवसर भी बन सकते हैं. साहस के साथ आगे बढ़ें, अनुकूलता आपके साथ बनी हुई है.

शुभ अंक: 3, 4 और 6

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें और वचन पालन का संकल्प लें.

वृश्चिक: संवेदनशीलता और स्वास्थ्य के प्रति रहें सजग
वृश्चिक राशि के जातकों को आज व्यक्तिगत मामलों और संबंधों में लापरवाही से बचना चाहिए. अपनी भाषा और व्यवहार में स्पष्टता लाएं और संवेदनशील मामलों में कम बोलना ही बेहतर होगा. धूर्त लोगों की बातों में आने से बचें और अपनी चर्चाओं में संतुलन रखें. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना आज बहुत जरूरी है. विनय और विवेक से काम लें, हालांकि कामकाज के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा. करियर और व्यापार की स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी, बस घरेलू मामलों में नई पहल करने से बचें.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड (सेब जैसा लाल)

आज का उपाय: श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें और अहंकार से पूरी तरह बचें.

धनु: सामाजिक सक्रियता और पराक्रम में होगी वृद्धि
धनु राशि के लोग आज महत्वपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे. साहसिक गतिविधियों में आपकी पहल बनी रहेगी. आपकी पेशेवरता और पराक्रम से सभी लोग प्रभावित होंगे. सामाजिक विषयों में सक्रियता रखें और अपने अनुभव का पूरा लाभ उठाएं. आज किसी कारोबारी यात्रा की संभावना बनी हुई है. तात्कालिक लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे. पारिवारिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी और सभी के साथ सामंजस्य बना रहेगा. व्यर्थ की सूचनाओं पर ध्यान न दें और अपने काम पर फोकस रखें.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: हल्दी समान (पीला)

आज का उपाय: श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. धार्मिक कथा या प्रवचन सुनें.

मकर: धन-संपत्ति और साख में होगा इजाफा
मकर राशि के जातकों के लिए धन-संपत्ति से जुड़े कार्यों में शुभता बनी रहेगी. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ आपको आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आज आप एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाएंगे और घर आए मेहमानों का सत्कार करेंगे. आपकी वाणी और मधुर व्यवहार सबका दिल जीत लेगा. करीबियों से मेलजोल बढ़ेगा और धन-धान्य में वृद्धि होगी. संपत्ति के मामले आसानी से सधेंगे और आपका सकारात्मक संवाद लोगों को प्रभावित करेगा. संकोच को त्याग कर आगे बढ़ें, संग्रह और संरक्षण में आप प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: पीतवर्ण (पीला)

आज का उपाय: श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. व्रत और संकल्प को मजबूती दें.

कुंभ: रचनात्मकता और आधुनिक सोच से प्रगति
कुंभ राशि के जातकों का नए तौर-तरीकों में विश्वास बढ़ेगा. आपकी रचनात्मकता और सकारात्मकता आज ऊंचाई पर रहेगी. लाभ की स्थिति में सुधार होगा और आपकी स्मरण शक्ति काफी अच्छी रहेगी. संस्कारों और नीति-रीति के पालन पर जोर दें. जीवनस्तर ऊंचा होगा और आप सृजनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सौम्यता बनी रहेगी और अपनों का सहयोग आपको मिलेगा. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी और आप बजट के अनुरूप खर्चों को नियंत्रित रखने में सफल होंगे.

शुभ अंक: 3, 4, 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें और कुछ नया सोचने का प्रयास करें.

मीन: अनुशासन और नीति-नियमों का करें पालन
मीन राशि के जातकों को आज आर्थिक लेनदेन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. भूलचूक से बचने के लिए नीति-नियमों का कड़ाई से पालन करें. आवश्यक कार्यों को आप गति दे पाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की हड़बड़ी या जल्दबाजी न दिखाएं. व्यवसायिक गलतियां भारी पड़ सकती हैं, इसलिए बहस और विवाद से दूर रहें. करीबियों का सहयोग बना रहेगा और रिश्तों के प्रति आपकी गंभीरता सराही जाएगी. वाणिज्यिक विषयों में लापरवाही न दिखाएं और लोगों की बातों में आने के बजाय अपने विवेक का उपयोग करें.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: हल्का पीला

आज का उपाय: श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल-पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें और हर कार्य में सावधानी बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
