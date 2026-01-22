Mumbai Mayor Election 2026 LIVE: बस खुलने वाली है लॉटरी, कौन होगा मुंबई का मेयर? महाराष्ट्र के सभी 29 निगमों पर टिकी निगाहें

Mayor Election: महाराष्ट्र में मुंबई की बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका में अब बारी मेयर के चुनाव की है, जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई है. अब यह फैसला होने की बारी है कि किस शहर में महिला मेयर होगी और किस शहर में ओबीसी, सामान्य वर्ग या फिर अनुसूचित जाति से होगा. गुरुवार को सुबह 11 बजे इससे पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि शहरी विकास विभाग आरक्षण की प्रक्रिया के जरिए तय कर देगा.

बीएमसी सहित सभी महानगरपालिका में नए मेयर का चुनाव निगम सदन में पार्षदों के मतदान के जरिए किया जाएगा. अलग-अलग शहरों में नवनिर्वाचित पार्षदों की बुलाई जाने वाली स्पेशल मीटिंग में मेयर का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले मेयर किस जाति और किस वर्ग का होगा, ये फॉर्मूला एकनाथ शिंदे के मंत्रालय के द्वारा 'लॉटरी सिस्टम' से तय किया जाना है. तो आज लॉटरी खुलने वाली है, जिसके बाद आगे की राह तय होगी.

बीजेपी-सेना गठबंधन के पास सही उम्मीदवार हैं, अगर लॉटरी से यह तय होता है कि अगला मेयर SC या OBC कैटेगरी का कोई पुरुष या महिला होगा. लेकिन 227 सदस्यों वाली BMC में सिर्फ़ दो ST कॉर्पोरेटर हैं- दोनों शिवसेना (UBT) के हैं. अगर लॉटरी मेयर का पद ST कैटेगरी के लिए रिज़र्व करती है, तो वे ही बैलेट पर एकमात्र कॉर्पोरेटर होंगे.

