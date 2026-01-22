Mumbai Mayor Election 2026 LIVE: बस खुलने वाली है लॉटरी, कौन होगा मुंबई का मेयर? महाराष्ट्र के सभी 29 निगमों पर टिकी निगाहें

Mayor Election: महाराष्ट्र में मुंबई की बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका में अब बारी मेयर के चुनाव की है, जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई है. अब यह फैसला होने की बारी है कि किस शहर में महिला मेयर होगी और किस शहर में ओबीसी, सामान्य वर्ग या फिर अनुसूचित जाति से होगा. गुरुवार को सुबह 11 बजे इससे पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि शहरी विकास विभाग आरक्षण की प्रक्रिया के जरिए तय कर देगा.
बीएमसी सहित सभी महानगरपालिका में नए मेयर का चुनाव निगम सदन में पार्षदों के मतदान के जरिए किया जाएगा. अलग-अलग शहरों में नवनिर्वाचित पार्षदों की बुलाई जाने वाली स्पेशल मीटिंग में मेयर का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले मेयर किस जाति और किस वर्ग का होगा, ये फॉर्मूला एकनाथ शिंदे के मंत्रालय के द्वारा 'लॉटरी सिस्टम' से तय किया जाना है. तो आज लॉटरी खुलने वाली है, जिसके बाद आगे की राह तय होगी.
बीजेपी-सेना गठबंधन के पास सही उम्मीदवार हैं, अगर लॉटरी से यह तय होता है कि अगला मेयर SC या OBC कैटेगरी का कोई पुरुष या महिला होगा. लेकिन 227 सदस्यों वाली BMC में सिर्फ़ दो ST कॉर्पोरेटर हैं- दोनों शिवसेना (UBT) के हैं. अगर लॉटरी मेयर का पद ST कैटेगरी के लिए रिज़र्व करती है, तो वे ही बैलेट पर एकमात्र कॉर्पोरेटर होंगे.
महाराष्ट्र में बीएमसी सहित सभी 29 नगर महापालिका में अब बारी मेयर चुनाव की है. ऐसे में सभी की निगाहें मेयर पद के आरक्षण पर टिकी हुई हैं. शहरी विकास विभाग के द्वारा मेयर आरक्षण तय किया जाएगा. लॉटरी ड्रॉ से तय होगा कि किस नगर निगम में किस वर्ग और किस जाति का मेयर चुना जाएगा. गुरुवार को सुबह 11 बजे शहरी विकास मंत्रालय लॉटरी प्रक्रिया से तय करेगा.
सुप्रीम कोर्ट में पार्टी सिंबल की सुनवाई से पहले संजय राउत ने कहा, "ये संवैधानिक आधार पर फैसला होना था, फैसला तीन साल में नहीं तीन महीने में आना चाहिए था. ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट पर पॉलिटिकल दबाव है, इसलिए तारीख पर तारीख चल रही है."
उन्होंने आगे कहा कि आज से आखिरी बहस शुरू होगी और फैसला जल्दी आ जाएगा, हम इंतजार करेंगे. अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो फैसला 1 घंटे में भी आ सकता है, जनता भी जानती है और कोर्ट भी जानती है किय क्या हुआ है. सुप्रीम कोर्ट कौन चला रहा? सुप्रीम कोर्ट को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चला रहे हैं.
संजय राउत ने कहा, "मुख्य चुनाव आयोग ने राजनीतिक दबाव में फैसला सुनाया और सिंबल एकनाथ शिंदे को दे दिया."
कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को MNS नेताओं के समर्थन पर, शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा, "राज ठाकरे इस बात से बहुत दुखी हैं कि स्थानीय लोगों ने यह फैसला कैसे लिया. राज साहब कहते हैं कि यह उनकी और उनकी पार्टी की भूमिका नहीं है. अगर स्थानीय लोगों ने पार्टी के खिलाफ फैसला लिया है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. जैसे अंबरनाथ में, जब 12 कांग्रेस पार्षद बीजेपी में शामिल हुए, तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था. हमारी पार्टी में भी, जो भी हमारे खिलाफ काम करता है, उसे निकाल दिया जाता है."