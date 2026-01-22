scorecardresearch
 
'अमेरिकी प्रस्ताव का अभी अध्ययन कर रहे, उचित समय पर देंगे जवाब', पुतिन ने खारिज किया ट्रंप का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावोस में दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का उनका न्योता स्वीकार कर लिया है. पुतिन ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि रूसी विदेश मंत्रालय अभी इस प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है.

ट्रंप के दावे के कुछ ही देर बाद पुतिन ने साफ की स्थिति (File Photo: ITG)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) में हिस्सा लेने के लिए दावोस पहुंचे हैं. ट्रंप ने दावोस में इस फोरम से इतर नाटो के महासचिव मार्क रूटे से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने दावा किया कि रूस ने गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का उनका न्योता स्वीकार कर लिया है. ट्रंप के इस दावे के तुरंत बाद रूस का बयान आया है.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के अमेरिका के प्रस्ताव पर रूस अभी विचार कर रहे हैं. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की टिप्पणियों के कुछ देर बाद रूस की सुरक्षा परिषद को यह जानकारी दी. उन्होंने सुरक्षा परिषद को बताया है कि अमेरिका की ओर से मिले गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के प्रस्ताव का अभी विदेश मंत्रालय अध्ययन कर रहा है.

राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा है कि इस प्रस्ताव पर जवाब उचित समय आने पर दिया जाएगा. उन्होंने ट्रंप के न्योता स्वीकार वाले दावे को सिरे से खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो महासचिव मार्क रूटे से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान ने स्वीकार किया ट्रंप का न्योता... गाजा में शांति के लिए 'बोर्ड ऑफ पीस' में होगा शामिल

इन देशों ने स्वीकार किया ट्रंप का न्योता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए रूस के साथ ही भारत,. चीन, पाकिस्तान, तुर्की, कतर जैसे देशों को भी न्योता भेजा था. ट्रंप ने दुनिया के कई अन्य देशों को भी इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेजा था. इनमें से सउदी अरब, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और कतर ने यह न्योता स्वीकार कर लिया है. वहीं, चीन ने ट्रंप के प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर की है.

यह भी पढ़ें: क्या गाजा पट्टी की आड़ में UN को किनारे करने की तैयारी में हैं Trump, क्यों 'पीस बोर्ड' पर मचा बवाल?

चीन ने जताई है आपत्ति

चीनी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बोर्ड पर स्पष्ट कहा है कि यह पहल अगर संयुक्त राष्ट्र के अधीन नहीं होती है, तो वह इसे लेकर बिल्कुल भी सहज नहीं है. चीन ने संयुक्त राष्ट्र केंद्रित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा था कि वही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मजबूती से रक्षा कर सकता है.

---- समाप्त ----
