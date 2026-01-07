वेनेजुएला पर बढ़ा तनाव, अमेरिकी कब्जे से अपने ऑयलशिप बचाने के लिए रूस ने भेजा सबमरीन

रूस ने वेनेजुएला के तट से दूर एक तेल टैंकर को एस्कॉर्ट करने के लिए एक 'पनडुब्बी और अन्य नौसैनिक संपत्ति' भेजी हैं, जो 'अमेरिका-रूस संबंधों में एक नया फ्लैशपॉइंट बन गया है.' वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है. रूस ने वेनेजुएला के पास फंसे अपने एक पुराने तेल टैंकर को सुरक्षा देने के लिए सबमरीन और नौसैनिक संपत्तियां भेजी हैं. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह टैंकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव का नया केंद्र बन गया है. अमेरिकी कोस्ट गार्ड पिछले दो हफ्तों से अटलांटिक महासागर में इस जहाज का पीछा कर रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक, एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, रूस ने एक खाली, जंग लगे तेल टैंकर को एस्कॉर्ट करने के लिए एक पनडुब्बी और अन्य नौसैनिक संपत्ति भेजी है, जो अमेरिका-रूस संबंधों में एक नया फ्लैशपॉइंट बन गया है.

बेला 1 (Bella 1) नाम का यह टैंकर वेनेजुएला में तेल लोड करने में विफल रहा और अब रूस की ओर बढ़ रहा है. अमेरिका इस 'डार्क फ्लीट' के जरिए होने वाले अवैध तेल व्यापार को रोकना चाहता है.

टैंकर का बदला नाम और रूसी झंडा

दिसंबर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस जहाज पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन चालक दल ने इसे नाकाम कर दिया. पीछा किए जाने के दौरान चालक दल ने जहाज पर रूसी झंडा बना दिया और इसका नाम बदलकर 'मैरिनेरा' कर दिया. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस ने बिना किसी जांच के इस जहाज को अपना रजिस्ट्रेशन दे दिया है, जिससे इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत सुरक्षा मिल सके. रूस ने अमेरिका से इस टैंकर का पीछा तुरंत बंद करने की मांग की है.

व्हाइट हाउस और रूस की चेतावनी

रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह टैंकर की स्थिति पर नजर रख रहा है. वहीं, अमेरिकी सेना के साउदर्न कमांड ने सोशल मीडिया पर कहा कि वे इस इलाके से गुजरने वाले प्रतिबंधित जहाजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं.

मौजूदा वक्त में यह टैंकर आइसलैंड से 300 मील दक्षिण में उत्तर सागर की ओर बढ़ रहा है.

रूस के सरकारी मीडिया आरटी ने वीडियो साझा कर दावा किया है कि अमेरिका एक नागरिक जहाज को रोकने की कोशिश कर रहा है.

यूक्रेन युद्ध और तेल प्रतिबंधों का साया

यह विवाद ऐसे वक्त में बढ़ा है, जब यूक्रेन मुद्दे पर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच कूटनीतिक बातचीत चल रही है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना करते हुए कहा कि वह बहुत से लोगों की जान ले रहे हैं. रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद 1,000 से ज्यादा पुराने टैंकरों का एक 'डार्क फ्लीट' तैयार हो गया है, जो बिना बीमा के अवैध तेल की सप्लाई करता है. अमेरिका पहले ही इस बेड़े के दो बड़े जहाजों, स्किपर और सेंचुरीज को जब्त कर चुका है.

