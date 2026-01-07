चीन को किस कीमत पर तेल बेचेंगे ट्रंप? वेनेजुएला प्लान सक्सेस... US आएगा तेल का खजाना

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) जो चाहते थे, वो हो गया है. वेनेजुएला में स्ट्राइक और 2-3 जनवरी की रात सैन्य अभियान 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' चलाकर अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद Venezuela Oil Sector पर ट्रंप के कंट्रोल वाला बयान आया और दुनिया के एनर्जी सेक्टर में हलचल होने लगी.

क्रूड ऑयल की कीमतों (Crude Oil Price) पर भी इसका असर देखने को मिला. अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार करोड़ों बैरल तेल अमेरिका भेजेगी, जिसे दूसरे देशों को बेचा जाएगा. अब सवाल ये कि अब तक किफायती दरों पर ये तेल खरीदने वाले चीन को ट्रंप किस कीमत पर तेल बेचेंगे?

डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान

Venezuelan Oil को लेकर ट्रंप का गेम शुरू हो गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने अकाउंट से एक पोस्ट करते हुए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने लिखा है कि, 'वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 30-50 मिलियन बैरल (3-5 करोड़ बैरल) तेल देगी. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में ये अच्छी क्वालिटी का, सैंक्शन्ड तेल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आएगा.' ट्रंप के मुताबिक, इस तेल को जहाजों के जरिए सीधे अमेरिका के अनलोडिंग डॉक तक लाया जाएगा.

ट्रंप बोले- तेल से कमाई पर उनका पूरा कंट्रोल

Trump Social Media Post में लिखा है कि वेनेजुएला से अमेरिका आने वाले इस 3-5 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल को उसके मार्केट प्राइस पर ही बेचा जाएगा. इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया है कि तेल बेचकर आने वाले पैसे को वहीं पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे.

ट्रंप ने लिखा, 'मार्केट प्राइस पर तेल को बेचने से होने वाली कमाई अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते मेरे कंट्रोल में होगी, ताकि यह पक्का हो सके कि इसका इस्तेमाल वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के फायदे के लिए हो!' Donald Trump की ओर से आगे कहा गया है कि मैंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को अपनी इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भी कह दिया है.

तेल के निर्यात पर चर्चाएं शुरू

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला और अमेरिका के अधिकारी Venezuelan Crude Oil को यूएस में एक्सपोर्ट करने पर लगातार चर्चा कर रहे हैं. 5 सरकारी, ऑयल इंडस्ट्री और शिपिंग सोर्स ने ये जानकारी दी है. इसमें ये भी कहा गया है कि अमेरिकी तेल कंपनियों के CEOs के वेनेजुएला पर बात करने के लिए गुरुवार तक व्हाइट हाउस आने की उम्मीद है. एक सूत्रो ने बताया है कि ट्रंप के साथ अधिकारियों की बैठक की डिटेल्स और टाइमिंग पर अभी भी बात चल रही है.

ट्रंप ने बढ़ा दी China की टेंशन

जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वेनेजुएला से आने वाला तेल US द्वारा मार्केट प्राइस के हिसाब से दूसरे खरीदारों को बेचा जाएगा. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि चीन को ये क्रूड ऑयल ट्रंप किसी कीमत पर बेचेंगे? दरअसल, अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद China को बेहद किफायती दरों पर वेनेजुएला से तेल निर्यात किया जाता रहा है. रिपोर्ट्स की मानें, तो 2020-2023 के दौरान Venezuela Oil Export To China मार्केट प्राइस की तुलना में औसतन 20–25% के डिस्काउंट पर किया जाता था.

अमेरिकी बैन के बाद वेनेजुएला तेल के कम खरीदार बचे थे, जिसके चलते वो भारी छूट के साथ चीन जैसे खरीदारों को तेल बेच रहा था. हालांकि, 2024-25 में ये छूट कुछ कम होकर 10-18 डॉलर प्रति बैरल तक रह गई थी. हालांकि, चीन लगातार वेनेजुएला से सस्ता क्रूड ऑयल लेकर बड़ा खरीदार बना हुआ था, लेकिन अब देश के ऑयल सेक्टर पर ट्रंप का कंट्रोल चीन की इस छूट को हटा सका है और उसे तगड़ा झटका लग सकता है.

