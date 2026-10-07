scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत की कूटनीतिक मार से बिलबिलाया पाकिस्तान, UN महासचिव के सामने गिड़गिड़ाए सेना प्रमुख आसिम मुनीर

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की. सेना के मुताबिक बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, जम्मू-कश्मीर विवाद, भारत के सिंधु जल संधि स्थगित रखने और अफगानिस्तान से आने वाले आतंकवाद पर चर्चा हुई.

Advertisement
X
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की (Photo: AFP)
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की (Photo: AFP)

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की. यह बैठक रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय (जीएचक्यू) में हुई. बातचीत में आपसी हित के मुद्दों, क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और शांति कायम करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर चर्चा हुई. पाकिस्तानी सेना के मुताबिक दोनों नेताओं ने जम्मू-कश्मीर विवाद, भारत के सिंधु जल संधि को स्थगित रखने और अफगानिस्तान से निकलने वाले आतंकवाद पर भी विचार साझा किए. गुटेरेस तीन दिन के सरकारी दौरे पर मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचे थे.

मुलाकात के दौरान मुनीर ने दुनिया में शांति के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में पाकिस्तान के योगदान का भी जिक्र किया. सेना ने बताया कि मुनीर ने गुटेरेस की अगुवाई में शांति, स्थिरता और मानवीय सहयोग बढ़ाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की तारीफ की.

वहीं गुटेरेस ने आतंक के खिलाफ जंग और संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में पाकिस्तान और उसके सशस्त्र बलों की कुर्बानियों और योगदान को सराहा. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की लगातार प्रतिबद्धता को भी माना.

सम्बंधित ख़बरें

pakistan spying
'अन्वी' और 'जोसिता' कौन है ये लड़कियां? बनीं भारत के लिए खतरा!
Imran Khan release Demand
इमरान खान के सपोर्ट में सड़कों पर जबरदस्त भीड़, पाक‍िस्तान सरकार टेंशन में
Imran Khan PTI Protest
'कप्तान की रिहाई के लिए सड़क पर निकलें नौजवान', इमरान के नेता ने भरी हुंकार
Pahalgam Terror Attack
'पीड़ित और अपराधी में फर्क...', मुस्लिम देशों के संगठन को भारत की दो टूक
ताजा हमले में अदन एयरपोर्ट पर दो मिसाइलों दागी गईं (X/@Yemenarmyeng)
हूती हमले में अदन एयरपोर्ट तबाह? यमन आर्मी का 'डॉन' ऑपरेशन हुआ घातक

यह भी पढ़ें: सऊदी को बचाने जाएगी तुर्की-PAK की सेना, हूतियों के खिलाफ प्रिंस का 'मक्का पैक्ट' एक्टिव

अब बात उस मुद्दे की, जिसका जिक्र बैठक में हुआ. भारत ने पिछले साल हुए पहलगाम आतंकी हमले के कुछ ही समय बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था. इस हमले में 26 आम नागरिकों की जान गई थी. संधि रोकना भारत के उन कई सख्त राजनयिक और आर्थिक कदमों में से एक था, जो हमले के बाद उठाए गए. दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत का रुख साफ है. नई दिल्ली का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अटूट हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे.

Advertisement

मंगलवार को वे राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मिले. जरदारी ने उन्हें उनकी बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय सेवा, नेतृत्व और वैश्विक शांति व विकास में योगदान के लिए निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया. यह पाकिस्तान के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक है. उन्होंने उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से भी बातचीत की. मंगलवार को ही गुटेरेस भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (यूएनएमओजीआईपी) के दफ्तर भी गए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'गैस कनेक्शन कट जाएगा...', बिल के नाम पर भेजा APK और खाली कर दिया खाता, फरीदाबाद में साइबर गैंग का खुलासा |
    महिला सिपाही की वीडियो वायरल, गोद में बच्चा और कंधे पर फर्ज़ |
    बिहार में किसान आंदोलन का ऐलान, राकेश टिकैत बोले- हक के लिए लड़ेंगे |
    शॉर्ट वीडियोज के ट्रेंड के चक्कर में Meta ने फेसबुक की पहचान ही बदल दी, नए बदलाव जान कर होंगे हैरान |
    भारत की कूटनीतिक मार से बिलबिलाया पाकिस्तान, UN महासचिव के सामने गिड़गिड़ाए सेना प्रमुख आसिम मुनीर |
    हो गया कमाल, 6 दिन में 1 लाख कनेक्शन... PM सूर्य घर योजना ने पार किया 60 लाख का आंकड़ा! |
    श्रीलंका में पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी शिरांति राजपक्षे गिरफ्तार, 1 करोड़ के फंड घोटाले का आरोप |
    10 रुपये में हरियाली! गोबर की सीड बॉल में फूलों-सब्जियों के बीज |
    CEC के इस्तीफे की मांग पर राहुल गांधी जंतर-मंतर पर बेमियादी आंदोलन करेंगे? साहिल के साथ देखें दंगल |
    MG Hector का स्पेशल एडिशन लॉन्च, इतने रुपये में मिलेगी धांसू SUV
    Advertisement