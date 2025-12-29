scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ट्रंप के हाथ पर मोटा कंसीलर... नई फोटो पर मचा बवाल तो व्हाइट हाउस ने दी ये सफाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की है. उनकी मुलाकात की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें ट्रंप के दाहिने हाथ पर भारी मेकअप देखा गया. इससे उनकी सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

Advertisement
X
जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप के हाथ पर मोटा कंसीलर लगा दिखा (Photo: AP)
जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप के हाथ पर मोटा कंसीलर लगा दिखा (Photo: AP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार किए गए 20 सूत्री प्लान पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की. दोनों नेताओं की यह मुलाकात ट्रंप के आवास मार-ए-लागो पर हुई. हालांकि, बैठक से पहले ली गई तस्वीरों में ट्रंप का दाहिना हाथ चर्चा में है. तस्वीर में दिख रहा है कि उनके हाथ पर भारी मात्रा में मेकअप पोता गया है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर यह बहस तेज हो गई है कि ट्रंप किसी मेडिकल प्रॉब्लम को छिपा रहे हैं.

इससे पहले भी ट्रंप के हाथ पर पट्टी और मेक-अप देखा गया है, जिसे लेकर 79 साल के ट्रंप की सेहत को लेकर कयास लगाए जाते रहे हैं. हालांकि, व्हाइट हाउस ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि हाथ पर दिख रही चोट 'लगातार हाथ मिलाने' की वजह से है.

रविवार को बंद कमरे में होने वाली मीटिंग से पहले ट्रंप और जेलेंस्की ने ट्रंप के आवास के बाहर पत्रकारों से बात की. ट्रंप ने कहा कि यह बैठक 'यूक्रेन के लिए अच्छी होगी, सबके लिए अच्छी होगी.'

सम्बंधित ख़बरें

नाइजीरिया में लंबे समय से चरमपंथ बढ़ रहा है. (Photo- Getty Images)
सालों पहले मिडिल ईस्ट से हो चुका था सफाया, फिर अफ्रीकी देशों तक कैसे पहुंच गया ISIS?
ट्रंप और जेलेंस्की ने मीटिंग के बाद आने वाले हफ्तों में शांति समझौते की उम्मीद जताई है.
90% सहमति, सुरक्षा गारंटी भी लगभग तय, लेकिन..., ट्रंप-जेलेंस्की बैठक से क्या निकला?
Donald Trump Dials Vladimir Putin shortly before his meeting with Zelenskyy in Florida
फ्लोरिडा में शांति वार्ता... जेलेंस्की संग मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन
Trump Tariff Bad Impact On US
ट्रंप का टैरिफ दांव पड़ा उल्टा... US में दनादन दिवालिया हुईं कंपनियां, 15 साल का रिकॉर्ड टूटा
Vladimir Putin
Ukraine युद्ध को लेकर Putin ने अपनाया कड़ा रुख

ट्रंप की सेहत पर सवाल खड़े कर रहे यूजर्स

हालांकि, ट्रंप के दाहिने हाथ पर लगा कंसीलर उनके हाथ के रंग से मैच नहीं कर रहा था. जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे तब वो साफ-साफ दिख रहा था जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान चला गया. कुछ लोगों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई, जबकि कुछ ने मजाक करते हुए उन्हें 'स्ट्रेंजर थिंग्स' सीरीज के कैरेक्टर डेमोगोर्गन से जोड़ दिया.

Advertisement

एक यूजर ने मजाक में लिखा, 'क्योंकि वह डेमोगोर्गन है, ट्रंप को अपसाइड डाउन तक आसानी से पहुंच मिलती होगी. वह उसी छेद से निकल जाता है. तुम्हें पता है न, ट्रंप शब्द का मतलब Vecna (दुष्टात्मा) होता है?”

एक अन्य व्यक्ति ने एक्स पर पोस्ट किया, 'ये पक्के तौर पर IV के निशान हैं. वो (व्हाइट हाउस) इसके बारे में जो भी कह रहा हो, सब झूठ है. उन्हें नियमित तौर पर नसों के जरिए कुछ दिया जा रहा है.'

एक और सोशल मीडिया यूजर ने सवाल किया, 'आखिर ट्रंप का इलाज किस बात का चल रहा है? वह क्या छिपा रहे हैं?'

सवालों पर व्हाइट हाउस का बचकाना सा जवाब

इस महीने की शुरुआत में, जब राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ पर पट्टी देखी गई थी, तब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इसका एक अजीब-सा स्पष्टीकरण दिया था.

लेविट ने कहा, 'राष्ट्रपति लगातार लोगों से हाथ मिलाते रहते हैं. वह रोजाना एस्पिरिन भी लेते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ पर नीले निशान बन जाते होंगे.'

फरवरी 2025 में भी लेविट को सफाई देनी पड़ी थी जब राष्ट्रपति के दाहिने हाथ पर काले-नीले रंग का स्पष्ट निशान देखा गया था.

उस समय उन्होंने कहा था, 'राष्ट्रपति ट्रंप जनता के आदमी हैं और वह रोजाना जितने अमेरिकियों से हाथ मिलाते हैं, उतना किसी और राष्ट्रपति ने इतिहास में नहीं किया.'

Advertisement

ट्रंप लगातार अपनी सेहत को लेकर उठने वाली चिंताओं को खारिज करते रहे हैं. खुद को जो बाइडेन से तुलना करते हुए दावा करते हैं कि शारीरिक रूप से वो पूरी तरह फिट हैं.

इस महीने की शुरुआत में उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक लंबा संदेश पोस्ट कर उन पत्रकारों पर हमला बोला, जिन्होंने उनकी मेडिकल फिटनेस पर सवाल उठाए थे. ट्रंप ने ऐसे सवालों को 'राजद्रोह, शायद देशद्रोह' तक करार दिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement