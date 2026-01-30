ट्रंप ने इंटीरियर सेक्रेटरी के सामने किया उनकी पत्नी से फ्लर्ट, 'सुंदर हो, इसलिए पति को नौकरी पर रखा'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने डग बर्गर को अमेरिका का इंटीरियर सेक्रेटरी इसलिए नियुक्त किया क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें अच्छी लगीं. उन्होंने खुलेआम इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि बर्गम की पत्नी कैथरीन उन्हें सुंदर लगीं. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने कैथरीन को अपने पति के साथ एक वीडियो में देखा. वीडियो में वो घुड़सवारी कर रही थीं और ट्रंप को इतनी सुंदर लगीं कि ट्रंप ने उनके पति को इंटीरियर सेक्रेटरी बना दिया.

ट्रंप ने यह टिप्पणी ओवल ऑफिस में ड्रग एडिक्शन से निपटने से जुड़े एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करते समय की. इस दौरान डग बर्गम और उनकी पत्नी कैथरीन बर्गम भी वहां मौजूद थे. कार्यक्रम में कैथरीन बर्गम ने नशे की लत से उबरने का अपना अनुभव शेयर किया और ट्रंप की पहल का समर्थन किया.

कार्यक्रम के अंत में ट्रंप ने बताया कि उन्होंने पहली बार इस कपल को एक कैंपेन-स्टाइल वीडियो में देखा था. ट्रंप के मुताबिक, उस वीडियो में दिख रही कैथरीन बर्गम ने उनका ध्यान खींचा. उन्होंने कहा, 'मैंने उन्हें वीडियो में घोड़े पर सवार देखा और कहा- वो कौन है?' यह कहते हुए ट्रंप ने कैथरीन की ओर इशारा किया.

कैथरीन को देखकर ट्रंप ने उनके पति को नौकरी देने का किया फैसला

ट्रंप ने बताया कि इसके बाद उनके सहयोगियों ने उन्हें समझाया कि कपल कौन है. ट्रंप ने कहा, 'उन्होंने मुझे समझाया और मैंने कहा, 'मैं उसे (कैथरीन के पति को) नौकरी देने जा रहा हूं.' फिर ट्रंप ने कैथरीन से कहा, 'क्योंकि जिसके साथ आपके जैसी कोई हो, वो अपने आप में एक बड़ी तारीफ है.'

इसके बाद ट्रंप ने डग बर्गम के बायोडाटा की भी तारीफ की. उन्होंने उन्हें एक सफल कारोबारी बताया और कहा कि वो नॉर्थ डकोटा के दो बार के गवर्नर रह चुके हैं. इस दौरान ट्रंप बार-बार यह कहते रहे कि डग बर्गम की सफलता में उनकी पत्नी की भूमिका अहम रही है.

ट्रंप ने कहा, 'ये एक बेहतरीन जोड़ी है, अद्भुत जोड़ी, और उनकी बड़ी सफलता में वो बहुत अहम भूमिका निभाती हैं. वो एक बेहद सफल कारोबारी रहे हैं और एक शानदार दो-टर्म गवर्नर रहे हैं. नॉर्थ डकोटा में उन्होंने शानदार काम किया.'

उन्होंने आगे कहा, 'और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, कैथरीन इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हैं. मैं इसे देख सकता हूं. यह वाकई एक शानदार जोड़ी है.'

ट्रंप की हो रही आलोचना

कैथरीन पर इन टिप्पणियों को लेकर ट्रंप की आलोचना शुरू हो गई है. आलोचकों ने कैबिनेट नियुक्ति को लेकर दिए गए उनके इस तर्क के मकसद और लहजे पर सवाल उठाए हैं. हालांकि, उनके कुछ समर्थक कह रहे हैं कि किसी की पत्नी की तारीफ करना गलत नहीं है.

डोनाल्ड ट्रंप का महिलाओं को लेकर ऐसे बयान देने का पुराना रिकॉर्ड रहा है, जिनमें योग्यता के बजाय उनके रूप-रंग पर जोर दिया जाता है. ट्रंप इस तरह की टिप्पणियों को लेकर आलोचना झेल चुके हैं. ट्रंप ने अपनी विरोधी महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया है.

