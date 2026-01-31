scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Delhi NCR Weather Live: दिल्ली में फिर होगी आज रात से बारिश! IMD का अलर्ट...

aajtak.in | नई दिल्ली | 31 जनवरी 2026, 10:56 AM IST

Delhi NCR Weather Live: पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी और आसपास के इलाकों में 31 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Weather Today Live Updates: दिल्ली-NCR में आज 31 जनवरी को रात में गरज-चमक और तेज हवाओं (30–40 किमी प्रति घंटा) के साथ हल्की बारिश हो सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 1 फरवरी 2026 को भी दिल्ली में दिनभर बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर तक गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के एक या दो दौर की संभावना है. दोपहर से शाम तक हल्की बारिश हो सकती है.

आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी 3 फरवरी तक बारिश हो सकती है.

मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...

10:53 AM (10 मिनट पहले)

Dense Fog: घने कोहरे का असर

Posted by :- Aman

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) समेत देश के कई हिस्सों में आज भी घना कोहरा छाया रहा.

 

10:48 AM (15 मिनट पहले)

Jammu-Kashmir Snowfall: जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी

Posted by :- Aman

जम्मू-कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी जारी है. पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से ढक गए हैं.

 

