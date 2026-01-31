Delhi NCR Weather Live: दिल्ली में फिर होगी आज रात से बारिश! IMD का अलर्ट...

Weather Today Live Updates: दिल्ली-NCR में आज 31 जनवरी को रात में गरज-चमक और तेज हवाओं (30–40 किमी प्रति घंटा) के साथ हल्की बारिश हो सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 1 फरवरी 2026 को भी दिल्ली में दिनभर बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर तक गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के एक या दो दौर की संभावना है. दोपहर से शाम तक हल्की बारिश हो सकती है.
आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी 3 फरवरी तक बारिश हो सकती है.
मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...
वाराणसी (उत्तर प्रदेश) समेत देश के कई हिस्सों में आज भी घना कोहरा छाया रहा.
जम्मू-कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी जारी है. पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से ढक गए हैं.