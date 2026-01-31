Delhi NCR Weather Live: दिल्ली में फिर होगी आज रात से बारिश! IMD का अलर्ट...

Weather Today Live Updates: दिल्ली-NCR में आज 31 जनवरी को रात में गरज-चमक और तेज हवाओं (30–40 किमी प्रति घंटा) के साथ हल्की बारिश हो सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 1 फरवरी 2026 को भी दिल्ली में दिनभर बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर तक गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के एक या दो दौर की संभावना है. दोपहर से शाम तक हल्की बारिश हो सकती है.

आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी 3 फरवरी तक बारिश हो सकती है.

