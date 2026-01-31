scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Iran America Tension Live: 'ईरान करना चाहता है न्यूक्लियर डील...', अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी के बाद बदले सुर

aajtak.in | नई दिल्ली | 31 जनवरी 2026, 7:55 AM IST

Iran-America War Tension Live News Updates: ईरान पर अमेरिका और यूरोपीय संघ का दबाव लगातार बढ़ रहा है. राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूक्लियर डील पर चेतावनी देते हुए कहा कि "समय खत्म हो रहा है." EU ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया है. ईरान ने 1,000 ड्रोन तैनात किए हैं, जबकि देश के अंदर प्रदर्शन और हिंसा जारी है.

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बरकरार है. (Photo- ITG) ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बरकरार है. (Photo- ITG)

Iran-America War Tension Live Updates: ईरान इस समय भारी दबाव में है. उसे बाहरी सैन्य खतरे, नए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और देश के अंदर बढ़ते संकट का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह न्यूक्लियर डील पर वापस नहीं आता तो "समय खत्म होने वाला है." ट्रंप ने किसी संभावित सैन्य कार्रवाई से पहले एक गुप्त डेडलाइन तय करने की बात कही है. उन्होंने ईरान के सामने दो शर्तें रखीं हैं जिनमें "परमाणु कार्यक्रम बंद करना" और "प्रदर्शनकारियों पर हिंसा रोकना." शामिल है.

यूरोपीय संघ ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और कई लोगों और संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगाए हैं. ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि देश बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत पड़ी तो युद्ध के लिए भी पूरी तरह तैयार है.

इस बीच ईरान ने अपनी सेना में 1,000 नए ड्रोन शामिल किए हैं और हॉरमुज स्ट्रेट में सैन्य अभ्यास का ऐलान किया है. देश के अंदर हालात और खराब हैं. प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई में हजारों लोगों की मौत की खबरें हैं और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं. साथ ही इस्फहान के परमाणु ठिकाने की सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है.

ईरान-अमेरिका के तनाव पर तमाम लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए इसी लाइव पेज पर...

7:55 AM (4 मिनट पहले)

'IRGC की उकसावे वाली कार्रवाई बर्दाश्त नहीं', अमेरिकी सेना का बयान

Posted by :- Nuruddin

हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रस्तावित लाइव-फायर नौसैनिक अभ्यास से पहले अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है. अमेरिकी सेना ने साफ कहा है कि IRGC की किसी भी "असुरक्षित या उकसावे वाली कार्रवाई" को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 

7:19 AM (39 मिनट पहले)

'बैलिस्टिक मिसाइल पर कोई डील नहीं...', ईरान ने किया साफ

Posted by :- Nuruddin

ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी तत्काल बैठक या बातचीत से इनकार किया है. विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस्तांबुल में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फिलहाल अमेरिका से बातचीत की कोई ठोस योजना नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान निष्पक्ष और समान शर्तों पर वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन अभी वे हालात पूरे नहीं हुए हैं. अराघची ने यह भी दोहराया कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम किसी भी सूरत में बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा.

7:12 AM (47 मिनट पहले)

US-Iran Tensions Live: 'ईरान समझौता करना चाहता है', बोले ट्रंप

Posted by :- Nuruddin

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है कि ईरान "समझौता करना चाहता है" ताकि अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई टल सके, हालांकि उन्होंने डील के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी. ट्रंप ने यह बयान व्हाइट हाउस में प्रेस से कहा, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका की एक बड़ी नौसैनिक 'आर्मडा' ईरान की ओर बढ़ रही है, जो वेनेजुएला के लिए भेजी गई ताकत से भी बडी़ है.

ट्रंप ने कहा, "उम्मीद है हम एक डील करेंगे. अगर हम डील करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो देखना होगा क्या होता है." उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के सामने बातचीत शुरू करने का एक डेडलाइन है, लेकिन "यह सिर्फ उन्हें ही पता है."

Advertisement
Advertisement