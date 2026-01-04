scorecardresearch
 
तेल में अरबों का निवेश, सैन्य मौजूदगी और सत्ता परिवर्तन... वेनेजुएला ब्लूप्रिंट को लेकर ट्रंप की 10 बड़ी बातें

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर दुनिया के सामने अपना इरादा रखा. उन्होंने तेल से लेकर सत्ता तक बात की. ट्रंप ने कहा, फिलहाल वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा. उन्होंने वेनेजुएला को लेकर पूरा प्लान बताया.

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने अमेरिका को संबोधित किया. (File Photo)

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन में साफ कर दिया कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला को चलाएगा. ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे सफल सैन्य अभियान बताया और तेल, सेना, सत्ता परिवर्तन और आगे की रणनीति पर खुलकर बात की. जानिए ट्रंप के संबोधन की 10 बड़ी बातें...

फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की निगरानी करेगा. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह प्रक्रिया किस तरह काम करेगी. ट्रंप ने कहा, हम देश को तब तक चलाएंगे, जब तक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो जाता.

वेनेजुएला पर हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार मीडिया के सामने आए थे. उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का नियंत्रण है और मादुरो हमारे कब्जे में हैं.

1. अमेरिका चलाएगा वेनेजुएला

ट्रंप ने अपने संबोधन की शुरुआत अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की तारीफ से की. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन का नाम Operation Absolute Resolve रखा गया था. ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रभावशाली और ताकतवर सैन्य अभियानों में से एक बताया. ट्रंप ने कहा, हम वेनेजुएला को तब तक चलाएंगे, जब तक सुरक्षित, उचित और समझदारी भरा सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता.

2. अमेरिकी तेल कंपनियां झोंकेंगी अरबों डॉलर

ट्रंप बोले कि दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में उतरेंगी और अरबों डॉलर निवेश करेंगी. उन्होंने कहा, अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में प्रवेश करने और वहां उत्पादन बहाल करने के लिए निवेश करने को तैयार हैं. तेल इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह टूटा है, हम उसे ठीक करेंगे और देश के लिए पैसा बनाएंगे.

3. तेल क्षेत्रों में अमेरिकी सेना की मौजूदगी

ट्रंप ने साफ किया कि तेल से जुड़े इलाकों में अमेरिकी सेना की मौजूदगी रहेगी. उन्होंने कहा, जहां तेल है, वहां हमारी मौजूदगी होगी. उन्होंने कहा, दुनिया का कोई भी देश वह नहीं कर सकता जो अमेरिका ने इतनी कम समय में कर दिखाया. ट्रंप के मुताबिक, इस ऑपरेशन में वेनेजुएला की सभी सैन्य क्षमताओं को निष्क्रिय कर दिया गया और अमेरिकी सेना ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में मादुरो को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया.

4. मादुरो को न्यूयॉर्क में कोर्ट का सामना

ट्रंप ने कहा कि मादुरो को न्यूयॉर्क लाया जा रहा है, जहां उस पर ड्रग्स और हथियारों से जुड़े गंभीर आरोपों में मुकदमा चलेगा. ट्रंप ने मादुरो के शासन को हॉरिबल और ब्रेथटेकिंग करार दिया. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई वेनेजुएला में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए की गई है. ट्रंप बोले, हम वेनेजुएला के महान लोगों के लिए शांति, आज़ादी और न्याय चाहते हैं. उन्होंने अमेरिका में रह रहे वेनेजुएलावासियों का भी जिक्र किया और दावा किया कि वे अपने देश लौटना चाहते हैं.

5. सिलिया फ्लोरेस की कस्टडी और नई सरकार पर चेतावनी...

ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका किसी ऐसे नेता को सत्ता में आने नहीं देगा जो वेनेजुएला के लोगों के हितों की रक्षा न करे. उन्होंने कहा, हम यह जोखिम नहीं उठा सकते कि दशकों की गलतियों के बाद कोई और ऐसा नेता सत्ता संभाले जो वेनेजुएला के लोगों के बारे में न सोचे. हम ऐसा होने नहीं देंगे. ऑपरेशन में मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से गिरफ्तार किया गया. दोनों को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज बाहर ले गईं.

6. राष्ट्रपति भवन बना था ‘सैन्य किला’

ट्रंप ने खुलासा किया कि मादुरो कराकास के राष्ट्रपति भवन में छिपे थे, जो हाई सिक्योरिटी मिलिट्री फोर्ट्रेस था. मादुरो सेफ रूम तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन दरवाजा बंद नहीं कर सके.

7. ब्लोटॉर्च से तोड़ने की तैयारी थी

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों के पास भारी ब्लोटॉर्च थे, ताकि स्टील की दीवारें भी काटी जा सकें. वह बच नहीं सकते थे, हम पूरी तरह तैयार थे.

8. प्रतिबंध अभी भी लागू

ट्रंप ने साफ किया कि वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेंगे और सेना तब तक तैनात रहेगी, जब तक अमेरिकी शर्तें पूरी नहीं हो जातीं. ट्रंप ने कहा कि सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान अमेरिका वेनेजुएला में मौजूद रहेगा. 

9. ‘अमेरिका फर्स्ट’ का तर्क

ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में दखल अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत है. उन्होंने कहा, हमें अच्छे पड़ोसी चाहिए, स्थिरता चाहिए और ऊर्जा चाहिए. ट्रंप ने वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर के पुनर्निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएंगी. ट्रंप बोले, हमारी बड़ी-बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियां वहां जाएंगी, अरबों डॉलर खर्च करेंगी, टूटी हुई ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी और देश के लिए पैसा कमाना शुरू करेंगी.

10. आगे और सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं

ट्रंप ने भविष्य में और सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास सभी सैन्य विकल्प खुले हैं. ट्रंप ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका और बड़ा सैन्य हमला करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, हम दूसरे और उससे भी बड़े हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे. अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा हमला करेंगे.

ममदानी ने ट्रंप को किया फोन, विरोध दर्ज कराया

वेनेजुएला में इस कार्रवाई से अमेरिका के भीतर भी बहस तेज हो गई है. डेमोक्रेट नेताओं ने इसे संविधान और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है. रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी विदेशी हस्तक्षेप को लेकर मतभेद सामने आए हैं. न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने ट्रंप को फोन कर इस कार्रवाई का विरोध दर्ज कराया और कहा कि इसका असर न्यूयॉर्क के नागरिकों पर नहीं पड़ना चाहिए.

