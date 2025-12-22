रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला... एक हफ्ते में दागे 1300 ड्रोन और 1200 बम, जेलेंस्की का दावा

रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष दिन-व-दिन भीषण होता जा रहा है. दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता भी जारी है. अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर लगभग 1,300 ड्रोन, करीब 1,200 गाइडेड एरियल बम और विभिन्न प्रकार की 9 मिसाइलें यूक्रेन पर दागीं.

उन्होंने बताया कि इस रूसी हमले में ओडेसा क्षेत्र और दक्षिणी हिस्सों को काफी नुकसान हुआ है. जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है और कहा कि उनकी सेना प्रभावित इलाकों में सामान्य जीवन बहाल करने में जुटी है.

हमले में 8 लोगों की मौत



रिपोर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार रात ओडेसा क्षेत्र पर रूसी हमले में आठ लोग मारे गए और 27 घायल हो गए. यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक, रूस ने पिवडेन्ने शहर के बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल से हमला किया.



सीएनएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले नौ दिनों से ओडेसा पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे शहर और आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई है.

तबाही के बीच बहाली की कोशिशें



जेलेंस्की ने रूसी हमले के बारे में जानकारी देते एक्स भीषण तबाही का एक वीडियो भी साझा किया है. वीडियो साझा कर उन्होंने एक्स पर लिखा, 'पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन के खिलाफ लगभग 1,300 ड्रोन, करीब 1,200 गाइडेड बम और विभिन्न प्रकार की नौ मिसाइलें दागीं. इस हमले में ओडेसा क्षेत्र और हमारे दक्षिण को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. हमारी सेवाएं प्रभावित इलाकों में सामान्य जीवन बहाल करने का काम जारी रखे हुई हैं. हम इस रूसी हमले का कई स्तरों पर मुकाबला कर रहे हैं.'

यूक्रेन को मिली बड़ी आर्थिक मदद

अंतरराष्ट्रीय सहायता के बारे में जानकारी देते हुए जेलेंस्की ने एक्स पोस्ट में आगे बताया कि इस हफ्ते यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. यूरोपीय परिषद ने 2026-2027 के लिए 90 बिलियन यूरो (लगभग 106 बिलियन डॉलर) का वित्तीय पैकेज आवंटित किया है. इसके अलावा नॉर्वे और जापान से बड़े सहायता पैकेज मिले हैं तथा पुर्तगाल के साथ समुद्री ड्रोन के संयुक्त उत्पादन पर समझौता हुआ है.

शांति के लिए कूटनीति पर जोर

जेलेंस्की ने आगे लिखा, 'यूक्रेन और अमेरिका की वार्ता टीमें युद्ध को सम्मानजनक शांति के साथ खत्म करने के रास्ते तलाश रही हैं. रूस पर लगे लंबी दूरी के प्रतिबंध भी ठीक काम कर रहे हैं. आक्रामक देश को समझना चाहिए कि युद्ध से कोई लाभ नहीं होता और ये हमेशा वहीं लौटकर आता है, जहां से शुरू हुआ. मैं यूक्रेन की मदद करने वाले सभी का धन्यवाद करता हूं. हमें अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना होगा, ताकि कूटनीति को खूनखराबा रोकने का वास्तविक मौका मिले.'

Over the past week, Russia has launched approximately 1,300 attack drones, nearly 1,200 guided aerial bombs, and 9 missiles of various types against Ukraine. Odesa region and our south were hit particularly hard. Our services continue their work to restore normal life in the… pic.twitter.com/oKsQDOUjD2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2025

मियामी में शांति वार्ता जारी



इस बीच रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के सीईओ किरिल दिमित्रीव ने कहा कि यूक्रेन में शांति समझौते के लिए मियामी में चल रही बातचीत रचनात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और उन्होंने ये भी बताया कि शुक्रवार को शुरू हुई बातचीत रविवार (स्थानीय समय) तक जारी रहेगी.



TASS की रिपोर्ट के अनुसार, ये बैठकें रूस और अमेरिका के बीच हुईं, जिसमें दमित्रिएव के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जारेड कुशनर शामिल थे.

शनिवार को बैठक के बाद दमित्रिएव ने मीडिया से कहा, 'चर्चाएं रचनात्मक ढंग से हो रही हैं. वे शुरू हो चुकी हैं और आज भी जारी हैं, कल भी जारी रहेंगी.' उन्होंने दोनों पक्षों के बीच चल रही बातचीत पर जोर दिया.

