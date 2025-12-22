scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला... एक हफ्ते में दागे 1300 ड्रोन और 1200 बम, जेलेंस्की का दावा

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने और भी भयानक रूप ले लिया है. राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने खुलासा किया है कि पिछले सात दिनों में रूस ने यूक्रेन पर 1300 ड्रोन और 1200 हवाई बम बरसाए हैं. इस हमले में ओडेसा और दक्षिणी इलाके सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां जनजीवन बहाल करने की कोशिशें जारी हैं.

Advertisement
X
रूस ने यूक्रेन पर एक हफ्ते में दागे 1300 ड्रोन और 1200 बम. (photo: X @ZelenskyyUa)
रूस ने यूक्रेन पर एक हफ्ते में दागे 1300 ड्रोन और 1200 बम. (photo: X @ZelenskyyUa)

रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष दिन-व-दिन भीषण होता जा रहा है. दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता भी जारी है. अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर लगभग 1,300 ड्रोन, करीब 1,200 गाइडेड एरियल बम और विभिन्न प्रकार की 9 मिसाइलें यूक्रेन पर दागीं.

उन्होंने बताया कि इस रूसी हमले में ओडेसा क्षेत्र और दक्षिणी हिस्सों को काफी नुकसान हुआ है. जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है और कहा कि उनकी सेना प्रभावित इलाकों में सामान्य जीवन बहाल करने में जुटी है.

हमले में 8 लोगों की मौत

रिपोर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार रात ओडेसा क्षेत्र पर रूसी हमले में आठ लोग मारे गए और 27 घायल हो गए. यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक, रूस ने पिवडेन्ने शहर के बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल से हमला किया.

सीएनएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले नौ दिनों से ओडेसा पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे शहर और आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई है.

सम्बंधित ख़बरें

यूक्रेनी ड्रोन अटैक से किस कदर दहला रूस, देखें दुनिया आजतक में
Preparations underway for 'secret' meeting between Russia and America in Miami.
मियामी में रूस-अमेरिका की सीक्रेट हाई-लेवल वार्ता की तैयारी, मॉस्को-कीव युद्ध को लेकर होगी चर्चा
Vladimir Putin
पुतिन ने यूरोपीय नेताओं को कहा 'पिग्लेट्स', बोले- शांति वार्ता पटरी से उतरी तो यूक्रेन पर करेंगे कब्जा
यूक्रेन से कथित तौर पर तीस हजार बच्चे रूस-कंट्रोल्ड इलाकों में रखे गए हैं. (Photo- Pixabay)
क्या यूक्रेनी बच्चों का रूस में ब्रेनवॉश हो रहा है, क्यों लगे रूसीकरण के आरोप?
दुनिया आजतक: रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने की कवायद तेज

तबाही के बीच बहाली की कोशिशें

जेलेंस्की ने रूसी हमले के बारे में जानकारी देते एक्स भीषण तबाही का एक वीडियो भी साझा किया है. वीडियो साझा कर उन्होंने एक्स पर लिखा, 'पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन के खिलाफ लगभग 1,300 ड्रोन, करीब 1,200 गाइडेड बम और विभिन्न प्रकार की नौ मिसाइलें दागीं. इस हमले में ओडेसा क्षेत्र और हमारे दक्षिण को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. हमारी सेवाएं प्रभावित इलाकों में सामान्य जीवन बहाल करने का काम जारी रखे हुई हैं. हम इस रूसी हमले का कई स्तरों पर मुकाबला कर रहे हैं.'

Advertisement

यूक्रेन को मिली बड़ी आर्थिक मदद

अंतरराष्ट्रीय सहायता के बारे में जानकारी देते हुए जेलेंस्की ने एक्स पोस्ट में आगे बताया कि इस हफ्ते यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. यूरोपीय परिषद ने 2026-2027 के लिए 90 बिलियन यूरो (लगभग 106 बिलियन डॉलर) का वित्तीय पैकेज आवंटित किया है. इसके अलावा नॉर्वे और जापान से बड़े सहायता पैकेज मिले हैं तथा पुर्तगाल के साथ समुद्री ड्रोन के संयुक्त उत्पादन पर समझौता हुआ है.

शांति के लिए कूटनीति पर जोर

जेलेंस्की ने आगे लिखा, 'यूक्रेन और अमेरिका की वार्ता टीमें युद्ध को सम्मानजनक शांति के साथ खत्म करने के रास्ते तलाश रही हैं. रूस पर लगे लंबी दूरी के प्रतिबंध भी ठीक काम कर रहे हैं. आक्रामक देश को समझना चाहिए कि युद्ध से कोई लाभ नहीं होता और ये हमेशा वहीं लौटकर आता है, जहां से शुरू हुआ. मैं यूक्रेन की मदद करने वाले सभी का धन्यवाद करता हूं. हमें अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना होगा, ताकि कूटनीति को खूनखराबा रोकने का वास्तविक मौका मिले.'

मियामी में शांति वार्ता जारी

इस बीच रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के सीईओ किरिल दिमित्रीव ने कहा कि यूक्रेन में शांति समझौते के लिए मियामी में चल रही बातचीत रचनात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और उन्होंने ये भी बताया कि शुक्रवार को शुरू हुई बातचीत रविवार (स्थानीय समय) तक जारी रहेगी.

TASS की रिपोर्ट के अनुसार, ये बैठकें रूस और अमेरिका के बीच हुईं, जिसमें दमित्रिएव के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जारेड कुशनर शामिल थे.

Advertisement

शनिवार को बैठक के बाद दमित्रिएव ने मीडिया से कहा, 'चर्चाएं रचनात्मक ढंग से हो रही हैं. वे शुरू हो चुकी हैं और आज भी जारी हैं, कल भी जारी रहेंगी.' उन्होंने दोनों पक्षों के बीच चल रही बातचीत पर जोर दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement